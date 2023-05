Nombramiento de comisionado de INAI, sigue en la palestra

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero



Claudia Sheinbaum quiere tapar que Metro será su tumba política

Pese al “fast-track” que el fin de semana se hizo en el Senado de la República, el tema del nombramiento de comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, (INAI), continúa en la palestra. De hecho, la juez Celia Quintero Rico, otorgó un plazo de 48 horas a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, (JUCOPO), para se hagan los respectivos nombramientos

Además, la oposición ha venido pidiendo la realización de un período extraordinario de sesiones para desahogar este tema

Igualmente, la referida jueza aseveró que en caso de no cumplir con la orden judicial, el Senado podría recibir una multa de 5 mil 187 pesos que irá aumentando gradualmente, porque está visto que para la bancada oficial y rémoras que los acompañan, ese tema ya está cerrado.

Por esa razón, vale la pena retomar el discurso de la comisionada titular del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, en el que destacó que los avances que se han logrado con la transparencia, “están amenazados, porque sin transparencia, el periodismo de investigación y los medios de comunicación verán limitadas sus posibilidades de conocer y difundir la verdad sobre el poder público. Por lo que debemos afirmar con toda claridad: El derecho a saber sobre la vida pública en México se encuentra amenazado”.

En un contundente y claro discurso, la titular del INAI, manifestó la preocupación de los integrantes del Pleno del INAI “y desacuerdo frente al despliegue político que pretende cancelar el ejercicio efectivo de dos derechos humanos: el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales.

Agregó que, “consideramos que aún no se ha dimensionado lo que está en riesgo para nuestra sociedad, para la democracia mexicana, y para el ejercicio de las libertades y derechos de las y los ciudadanos.

“Por eso, debe quedar claro que, en este momento histórico: esnuestra democracia la que está en riesgo. Porque sin un organismo que garantice la transparencia, no podrá conocerse lo que sucede realmente en la vidapública, impidiendo así nuestro derecho a la verdad. Sin un organismo verdaderamente autónomo que obligue a las autoridades a transparentar el cumplimiento de sus funciones,también está en riesgo la posibilidad de construir un Estado de Derecho.

“Sin las funciones que garantiza el INAI, desde el poder se envían señales de tolerancia a las prácticas de corrupción, lo cual ensanchará la impunidad, el ejercicio discrecional del poder y de los recursos públicos, así como las expresiones más variadas de abuso del poder”.

Hoy se reunirán los miembros del bloque de contención de la Cámara Alta, para definir acciones en cuanto a los recursos de inconstitucionalidad que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia a la que le manifestaron su total confianza, declaró el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve. Cuentan con 30 días para presentar el correspondiente recursos; de hecho, se sabe que impugnarán todo, menos la Ley 3 de 3.

En otro tema no menos importantes, hoy se cumplen dos años de la tragedia de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro en la que fallecieron 27 personas y a la fecha, no hay un solo responsable de un hecho que compete al Gobierno de la Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hace como que ya se le olvidó y se regodea porque logró salvar a su querida amiga Florencia Serranía Soto; sí, aquella que ante lo irremediable, asustada e impotente declaró que ella solo se desempeñaba como directora del Metro.

Varios “incidentes”, como los llama la funcionaria capitalina se han venido sucediendo en el Metro uno tras otro, además que ya ha demostrado dicho sistema de transporte, su total incapacidad de transportar a millones de usuarios. O sea, está reventado. Aún así, la señora Sheinbaum no ha parado en su campaña rumbo al 2024, lo demás, le vale gorro.

En este sentido, llamó poderosamente la atención que integrantes del Sindicato del Metro, que encabeza Fernando Espino Arévalo, hicieron llegar a la jefa de Gobierno, una carta en la que alertan sobre las muchas fallas que hay en el tramo elevado de la Línea 9, en la estación Pantitlán, de las que más transporta usuarios y en el colmo, en conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo descartó que existiera riesgo alguno en dicho tramo aunque supuestamente, no hará oídos sordos y lo mandará revisar.

Ha habido otras denuncias por parte del Sindicato del Metro, por ejemplo, sobre las condiciones en las que trabajan, sin piezas de refacción y en medio de prácticamente un cementerio de vagones que no pueden ser reparados por falta de equipo. ¿Por qué la funcionaria capitalina no invertiría en modernizar el Metro y prefirió gastarse los recursos en el concierto que el fin de semana pasado ofreció Rosalía en el Zócalo capitalino?

La respuesta es obvia, el Metro ha marcado a Claudia Sheinbaum porque se ha convertido en su tumba política y lo quiere evitar, pero la realidad le dará otro frentazo. Al tiempo.

MUNICIONES

*** Qué grave error en el que cae el presidente Andrés Manuel López Obrador, al suponer que el gobierno de Estados Unidos, independientemente de quien lo encabece, va a hacer lo que él diga y eso solo revela una profunda ignorancia. No es osado señalar que cuando el tabasqueño se entrampó él solo en el pleito con el Rey de España, Felipe… porque quería que a fuerzas le enviaran una carta con una disculpa pública por los excesos cometidos durante la Conquista, de plano, los españoles solo se rieron y ni caso le hicieron. Ahora, claro está, la situación es diferente. Desde su gustadísimo “stand-up” mañanero, visiblemente molesto, anunció lo que llamó una “protesta diplomática contra el gobierno de Joe Biden porque ésta seguirá destinando recursos a organizaciones No Gubernamentales mexicanas como por ejemplo: Artículo 19, que aglutina a periodistas a los que tanto odio el de Tepetitán y México Evalúa, una de las organizaciones que le ha sacado al inquilino de Palacio Nacional sus “trapitos al sol”. “¿Cómo le va a estar dando dinero el Gobierno de Estados Unidos a una organización que abiertamente está en contra de un Gobierno legal y legítimo, de un Gobierno democrático? ¿Cómo van a estar financiando a opositores desde el extranjero? Eso es violatorio de nuestra soberanía, eso es intervencionismo”, se quejó abiertamente López Obrador. Ahora bien, si el tabasqueño hizo evidentes sus temores con el expresidente Donald Trump, resulta que también le teme a la administración Biden, ¿o no?

*** Quien ya se puso la camiseta de que Marcelo Ebrard es su “gallo” para el 2024, fue la Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado, quien se dedicará de tiempo completo a la campaña del canciller.

