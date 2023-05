Instituciones autónomas, pura robadera

Ángel Soriano

La transformación de Conacyt y la desaparición de la Financiera Rural es porque en estos organismos se detectó que “había pura robadera” y el presupuesto asignado para sus funciones, era utilizado por la burocracia dorada para fines personales con elevados salarios, prestaciones y demás privilegios que les permitían llevar una vida holgada.

Conacyt subsidiaba a empresas extranjero que incluso elaboraban productos chatarra o creaba ciudades de la ciencia que eran verdaderos elefantes blancos, lo mismo que la Financiera Rural no otorgaba créditos ni financiaba las actividades del campo sino que se dedicaba a favorecer a los allegados, pero no a los auténticos productores.

Otros organismos, como el INE —“el INE no se toca”—, de igual manera, acogía a recomendados de los partidos que de esa manera se repartían el presupuesto y los puestos de elección popular, obstaculizando a algunos candidatos y favoreciendo a otros, pero nunca con el propósito de impulsar o defender la auténtica democracia en nuestro país.

De esa manera, el Congreso de la Unión aprobó su desaparición o transformación para que sus funciones las asuman instituciones que funcionan y suprimir duplicidad de actividades, otorgar apoyos directos a quienes lo requieran en las actividades que realizan, sin intermediarios ni ser cobijo de recomendados políticos en pago a favores recibidos por poderosos. Así está la situación.

TURBULENCIAS

Abuchean a Adán Augusto

Se difunde el abucheo que fue objeto el titular de la SEGOB, Adán Augusto López Hernández, al acudir a un partido celebrado el fin de semana en el estadio “Alfredo Harp Helú”, en donde también el mismo Presidente ha recibido rechiflas. Desde luego que los competidores en la carrera presidencial utilizan este hecho para descalificarlo y decir que no está en el ánimo del electorado, pero es sólo un pequeño termómetro; se requiere que vayan el resto de los aspirantes para ver cómo los trata la afición…La maestra Elba Esther Gordillo, como es clásico en la clase política, niega que el veracruzano Miguel Ángel Yúnez, como el chihuahuense José Reyes Baeza, hayan llegado a la dirección general del ISSSTE por recomendación suya y como cuota a los favores políticos electores que dispensó al ex presidente Felipe Calderón. A Reyes Baeza se le congelaron sus cuentas bancarias luego de que participó en una marcha de protesta en defensa del agua en Chihuahua…El presidente López Obrador acusó también al Jr Jesús Reyes Heroles de vivir durante varios sexenios a costa del presupuesto con el objeto de promover la transparencia gubernamental, que hoy denuncia desvíos y malos manejos administrativos, pero en anteriores gobiernos del saqueo no vio nada ni denunció nada tampoco, pero hoy sí está muy vigilante. Y como el tema de la corrupción se da y se dará durante varios sexenios más, también se investiga al regiomontano Juan Francisco Rivera Cavazos, encargado de combatir el huachicoleo, pero sólo actuaba en contra de los que no participaban en su red de complicidades y acumuló una gran fortuna. Entre éstas, era invitado especial a Las Mañaneras para hablar sobre el tema del que es un experto, pero también un beneficiario de la ordeña de los ductos de Pemex…Lo curioso es que esta actividad tuvo auge durante varias décadas, principalmente en Puebla, en donde ninguno de los últimos gobernadores, alcaldes o corporaciones policiacas estatales o federales estaba enterado del ilícito hasta que fue imposible ocultar más esta actividad que dañó los recursos de la Nación. Seguramente el mando de Pemex tiene más información al respecto, pues evidentemente no actuaba solo y en la misma actividad actuaban o actúan otros personajes influyentes en distintos niveles de gobierno…

