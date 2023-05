No permitiré que destruyan al Edomex, afirma Alejandra Del Moral Vela, abanderada aliancista

Ante el arrase de instituciones por parte de Morena

Arturo Baena

Valle de México.— Ante la destrucción de instituciones que hace Morena en lo “oscurito”, Alejandra Del Moral Vela, candidata a la gubernatura mexiquense, aseguró que no permitirán que destruyan al Estado de México. “Vamos a trabajar incansablemente de aquí al 4 de junio para ganar la confianza ciudadana presentando las mejores propuestas y dando la cara a la gente”, dijo.

“Yo no sé fallar y en la coalición Va por el Estado de México estamos haciendo campaña, sin descanso ni un sólo día, no importa si hay mucho sol, estaremos cerca de la ciudadanía, porque lo que nos jugamos es el futuro de nuestras familias”, subrayó la abanderada aliancista con el respaldo de cientos de vecinos de Cuautitlán.

Ante los ataques desesperados de los adversarios, Del Moral Vela sostuvo que “nos quieren mentir con sus encuestas, los únicos que tenemos la verdadera encuesta somos los ciudadanos que votaremos el 4 de junio, vamos a tomar las calles del Estado de México, toda la entidad la vamos a recorrer, lo vamos a caminar junto a miles de mujeres y hombres valientes que sacarán la casta en esta batalla”, anotó. Arropada por militantes y simpatizantes del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza de Cuautitlán, la candidata aseguró que “estas son las batallas por la democracia del país y yo estoy en la lucha por más de 20 años, no voy a ceder ni un centímetro, al contrario, le vengo pisando los pies y le voy a ganar la gubernatura del Estado de México”.

Llama a evitar escenarios como los de Tamaulipas

Ante cientos de militantes, simpatizantes y vecinos de Tlalnepantla de Baz, la candidata de la coalición Va por el Estado de México dijo que no quiere que la entidad pase por lo que está viviendo Tamaulipas.

No quiero ver al Estado de México como vemos a Tamaulipas en las noticias, “yo no quiero que mis hijos tengan un Estado de México que hable solamente de ideologías políticas”.

Del Moral Vela enfatizó que el Estado de México no se toca y “todo lo que toca Morena, lo destruye así lo han demostrado en sus gobiernos municipales, no importa si necesitamos trabajar 23 horas y descansar una, no importa si tenemos que tocar todas las casas del Estado de México”.