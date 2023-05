Obras del Boulevard Colosio se extenderán hasta Glorieta del Ceviche

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Anuncian que la avenida Tulum será cerrada en varias zonas

Esta semana se dio a conocer que los trabajos del Boulevard Luis Donaldo Colosio, en Cancún, van a extenderse hasta el centro de la ciudad, para concluir en la Glorieta del Ceviche, de tal manera que la ciudadanía, principalmente los automovilistas, deben saber que la avenida Tulum será cerrada en diferentes tramos durante los próximos días.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa publicó un video en su cuenta oficial de Twitter, donde confirmó la información anterior y pidió la comprensión de la población ante los inconvenientes que han generado estas obras que son de vital importancia para mejorar la movilidad en esta ciudad.

A esto, agregó que el avance de estas obras ya alcanzó el cruce del Boulevard Colosio con la avenida Nichupté, donde ya hay barreras de contención en los carriles centrales de la avenida Tulum, frente a Plaza las Américas, es decir que se podría concluir con este proyecto antes de lo pactado inicialmente.

El tweet de la gobernadora cita lo siguiente: “Los trabajos del nuevo Boulevard Colosio avanzan a un ritmo impresionante. Ya estamos por llegar al cruce con la Av. Nichupté y muy pronto estaremos llegando a la glorieta Norte-Sur (Glorieta del Ceviche), en donde concluirá esta importante obra de 13.3 km, que, además, considera la modernización de banquetas, luminarias y señalamientos, tanto verticales como horizontales”.

Lezama Espinosa, en el video, recorre la zona, donde se llevan a cabo los trabajos de rehabilitación de la vía de entrada a la ciudad y que conecta con la zona hotelera y el aeropuerto internacional y refiere; “Seguramente han visto obra en la avenida Tulum, es parte de la rehabilitación del Boulevard Colosio; el objetivo es que los trabajos lleguen hasta la avenida Cobá, en la Glorieta del Ceviche y esté hecha de concreto hidráulico”, explicó.

Aclaró que los cuatro carriles de la Avenida Tulum serán cerrados para estas obras, no obstante, no será al mismo tiempo, pues inicialmente serán los centrales y luego por los laterales, por lo que reiteró su solicitud de paciencia y comprensión a la ciudadanía, por los inconvenientes, que en este caso son precisamente para que posteriormente no haya más problemas de tránsito en la ciudad.

Finalmente, Lezama Espinosa refirió que conforme a la obra, se realizarán los trabajos en dichas áreas, pidiendo a los habitantes de Cancún estar al tanto de la información oficial, pues al menos hasta el cierre de esta edición. aún no se determina cuándo van a iniciar con los cierres.

Uber denuncia taxistas infiltrados

Luego de haber sido aprobada la reforma a la Ley de Movilidad en el estado, surgieron diversas inconformidades, tanto de parte de los socios de Uber como de los conductores de taxis, es decir que no se ha resuelto nada aun y por el contrario, este enfrentamiento parece ser un cuento de nunca acabar.

En el caso de los voceros de Uber en Cancún, salieron para denunciar que algunos taxistas del Sindicato Andrés Quintana Roo ya se han inscrito en esta plataforma, a fin de dar servicio como transporte privado, lo cual fue notificado a esta empresa, al tratarse de una falta a las políticas de la plataforma.

La vocera de los socios de Uber, Águeda Esperilla Soto, reconoció que no se sabe cómo los taxistas pudieron pasar los filtros de Uber, pues la empresa no permite que los vehículos para filiarse estén rotulados o con placas de transporte público, de tal manera que las unidades de taxis por ningún motivo pueden prestar servicio de Uber.

Esta problemática se detectó gracias a la denuncia ciudadana, pues algunos usuarios reportaron que luego de solicitar un Uber a través de la App, lo que llegaba a recogerlos era un taxi del sindicato y es una situación creciente en los últimos meses

“Ahora ya son más y esto nos preocupa, ya que algunos audios que nos han compartido exponen que la idea es agarrar los viajes, para desesperar a los privados, siguiendo así con la situación de competencia”, dijo Esperilla Soto.

En este marco, son por lo menos 10 taxistas de Cancún han ingresado a la app para ofrecer sus servicios, sin que se permita esta situación. “Obviamente, la intención no es precisamente trabajar. Tenemos pruebas, como audios, que nos hicieron llegar de que lo único que pretenden es agarrar los servicios buenos, hacer que se desespere la gente. En pocas palabras, hacer mal uso de la aplicación”, dijo Esperilla.

Al mismo tiempo, Carlos Calzado Calzado, socio de esta plataforma, argumenta que Carlos Conde Reyes, miembro de la comisión de operaciones del Sindicato Andrés Quintana Roo, ha sido señalado como el principal “incitador de la violencia contra los socios de Uber”, mismo que ahora cuenta con una oficina para atender a los taxistas que quieran integrarse a Uber.

“Yo le digo a ese señor, Carlos Conde, ¿no que éramos lo peor? Es decir, una empresa que saca el dinero de México, y que había que combatir. Ahora resulta que el tipejo además tiene un despacho a la orden, para ayudar a los taxistas a inscribirse a Uber. Insisto, no sólo son corruptos, son exhibicionistas. Un poquito de pudor, ¡por amor de Dios”, denunció.

Finalmente, Esperilla Soto explicó que van a esperar la postura de Uber ante la recién aprobada Ley de Movilidad, pues hasta la fecha ningún directivo de esta empresa ha declarado al respecto y tampoco sobre las infiltraciones de los taxistas en la plataforma.

Mientras tanto, la recomendación a los usuarios es de no subirse al taxi, pese a que haya llegado a través de la app y que lo reporten a la aplicación para que la empresa tome cartas en el asunto.

Continúan agresiones de taxistas

En medio de esta nueva polémica, las agresiones continúan por parte de los taxistas, esto, a decir de los socios de Uber, quienes lamentan que las autoridades no han resuelto esa situación, poniendo en riesgo no solo la seguridad de los choferes, sino de los mismos usuarios.

Durante el fin de semana pasado, se reportaron dos incidentes, en el que incluso se involucra a un miembro de Tránsito municipal, por lo que Esperilla Soto, declaró “ambos incidentes se dieron el fin de semana, luego de que el 26 de abril el Congreso del Estado avaló la ley que permitirá la operación e las plataformas digitales”.

