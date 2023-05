Frontera militarizada

Desde el portal

Ángel Soriano

Coincide el final del Título 42 —que ordenaba la pronta deportación de migrantes ilegales por Covid-19— con las presiones de legisladores y gobernadores republicanos al presidente Joe Biden para el envío de tropas a México para detener a narcoterroristas y la creciente avalancha de migrantes con rumbo a EU para el envío de 1,500 nuevos soldados a la frontera con nuestro país.

Es una decisión que respetamos de un país autónomo e independiente, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al comentar la decisión ejecutiva del presidente estadunidense, en tanto que este mismo martes se reunió con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de seguridad de Biden, para analizar temas fronterizos incluido drogas, ilegales y tráfico de armas. Desde luego que la relación bilateral no es nada cordial sobre todo porque vienen las campañas electorales y en donde las banderas a enarbolar por los candidatos será, fundamentalmente, en materia de seguridad de EU con México y la necesidad de adoptar medidas cada vez más fuertes para detener la inseguridad y las muertes por consumo de fentanilo.

Las presiones, desde luego, no son nuevas. Lo nuevo es el incremento de ciudadanos de diversas nacionalidades que se acumulan en las ciudades fronterizas en espera de pasar al otro lado, la bestial carnicería en Tamaulipas y los secuestros y ejecuciones en Chihuahua, donde la violencia no cesa. Si es embestida política o no, el Estado mexicano debe actuar antes que el vecino lo haga.

TURBULENCIAS

Martha Delgado se integra al 100: Ebrard

La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado Peralta, renunció al cargo para integrarse al 100 por ciento al proyecto del canciller Marcelo Ebrard, quien dijo esto de su colaboradora: Con gran tenacidad y profesionalismo, concretó proyectos claves y trabajó en todo momento para aumentar el bienestar del pueblo de nuestro país, como en el abastecimiento de vacunas e insumos médicos durante la pandemia de Covid-19, entre otras cosas igual de relevantes. La funcionaria acompañó a Ebrard durante su reciente visita a Veracruz como parte de su precampaña… En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz inauguró en el Poder Judicial el Laboratorio de Genética Molecular, primero en su tipo en el país, y que permitirá abatir el rezago de 400 juicios de paternidad pendientes por resolverse precisamente por un retardo de la prueba pericial, de acuerdo a lo informado por Eduardo Pinacho Sánchez. El equipo fue instalado con una inversión de 8 millones 400 mil pesos… El presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila informó que la sesión que se realizó el viernes pasado en la casona de Xicoténcatl 9 “fue legal y legítima” porque se notificó a los coordinadores de todos los grupos parlamentarios a quienes se les informó que la agenda legislativa incluía 18 temas, y ofreció que no habrí “fast track”, no se dispensaría ningún trámite e irían a comisiones para su estudio y dictamen, sin embargo al no acudir quizá algunas de las leyes no hubieran obtenido la mayoría que se requería, pero eso no se sabrá por ausencia de los opositores… En la sesión del 8 de mayo de la SCJN se tiene previsto invalidar el “plan B” de la reforma electoral, proyecto elaborado por el ministro Mario Alberto Pérez Dayán “por vicios al procedimiento legislativo”, pero una vez que fue filtrado y sin que fuera del conocimiento del resto de los ministros, se ignora si se discutirá o no, pero al interior del Poder Judicial se ordenó una investigación al respecto, pues se considera grave que se divulgue la información de las acciones del Poder Judicial… Oaxaca se encuentra lista para hacer historia y cerrar la puerta a deudores alimentarios que busquen ocupar puestos de elección popular, señaló la diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, al homologar sus leyes con las aprobadas por el Senado de la República al establecer prohibiciones en la materia, indicó.

