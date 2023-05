Pendientes

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla*

La pregunta es necesaria: Por qué desaparecer al INAI si es una entidad que favorece a la democracia, al mismo gobierno, a la transparencia y a la información.

Falso que no ha servido para nada. Lo cierto es que al cierre del sexenio se están acumulando sospechas, preguntas, archivos, documentos que no hablan de un ejercicio ni limpio ni decente.

¿Qué pendientes encontramos que al gobierno no conviene su indagación?: Es respetar un orden cronológico empezaré por la extrema venta/remate del avión presidencial; la reserva de información de Pemex por cinco años del caso Tlahuelilpan; los suntuosos gastos de mandos militares en el extranjero empleando aviones del Ejército y paseando a la parentela; el Plan/proyecto del AIFA reservado por cinco años; el caso del General Salvador Cienfuegos, su captura y exoneración; ocultamiento de robo por huachicol a Pemex, aseguran no informan por seguridad nacional; negativa a informar sobre captura/liberación y aprehensión de Ovidio Guzmán; venta del acero extraído de las instalaciones del aeropuerto de Texcoco; estudios, planeación y construcción del Tren Maya; costos y sobreprecios en Dos Bocas; compra de propiedades y terrenos cercanos a los tramos del Tren Maya para hacer negocios con la plusvalía; ocultamiento sobre compra, manejo y distribución de las vacunas contra la Covid; responsables de las tragedias y accidentes al interior del Metro; financiamiento ilícito de campañas irregulares anticipadas en materia electoral; contratación de vehículos para la transportación de acarreados a eventos de Morena.

Además, manejo de extorsiones por uso de suelo al ambulantaje de la CDMX; costos de personal médico y de seguridad para parientes del Presidente; costos de la protección y manutención de familias asiladas cómo ocurre con el expresidente peruano; multas por no pagar mantenimiento, adiestramiento de personal y combustible del avión presidencial durante casi cuatro años; destino del dinero obtenido por la rifa del avión. Presidencial; ilícitos y fraudes dentro del Insabi; estado de salud del presidente; corrupción en Segalmex; contratos en la SEP; contratos directos y no licitaciones en cuatro años de gobierno; compromisos y contratos a extranjeros en dependencias públicas como el caso de la estación migratoria de Ciudad Juarez; promoción de precandidatos en todo el país como es el caso de Sheinbaum; pago de servicios a médicos cubanos… estos y otros eventos necesarios en su transparencia. ¿Que no sirve para nada el INAI? Pues empezamos a darle espacio y apoyo para esclarecer los puntos aquí anotados y veremos que vaya que si funciona.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.