Está bien combatir la corrupción, pero empiecen por casa: oposición a la 4T

Miguel Ángel Rivera

En la primera sesión de la Comisión Permanente, donde se puso en evidencia la maniobra de la llamada Cuarta Transformación en la ya conocida como “noche negra”, del viernes 28 al sábado 29, en la que sin discusión ni revisión de las iniciativas se aprobaron 20 reformas.

Para esa jornada, en la que no participó ningún legislador de oposición, a fin de reunir el quorum fue necesario que “solicitara” licencia una senadora que estaba en Europa, en comisión oficial, para que se llamara de urgencia su suplente, que fue la que participó en lo que también se conoce como “cascada” o “diarrea” legislativa.

El viernes, previo a la sesión y en una sede alterna, en el patio de la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron el nombramiento de Tanya Carola Viveros en sustitución de Claudia Esther Balderas, quien cumplía una comisión oficial en Bélgica, al participar en una reunión interparlamentaria con legisladores de la Unión Europea.

“En un asunto no inscrito en el orden del día, el Pleno aprobó la solicitud de licencia de la senadora Balderas Espinoza, para ausentarse por tiempo indefinido de sus actividades legislativas”, detalló la Cámara alta en un comunicado.

“En virtud de lo correspondiente al trámite que implica, le pido a la senadora suplente Tanya Carola Viveros pase al frente de esta Mesa Directiva para proceder a la toma de protesta como senadora”, solicitó el senador Armenta en su momento, con lo que en apariencia se cumplía con las normas que rigen el trabajo legislativo.

Sin embargo, para analistas externos y para legisladores de oposición, la maniobra violó leyes y normas reglamentarias, por lo cual se considera que la sesión nocturna o “noche negra” no es válida y, por consiguiente, tampoco las reformas allí aprobadas por Morena y sus satélites.

Por ejemplo, la senadora del PAN —una de las que impidió se realizara la sesión en el recinto oficial del Senado— Xóchitl Gálvez comentó: “El tema importante aquí es que hay vicios de legalidad y empezaron desde la tarde. No alcanzaban a tener quórum con 65, por ahí un senador se falseó el pie y tardó en llegar. Todo indica que tenían 64 y necesitaban 65; y le dan posesión a una senadora supliendo a una senadora que estaba de comisión oficial. ¿Cómo la destituyen si está de comisión oficial en Bélgica? Es un vicio durísimo de legalidad”.

AMLO trata de ganar tiempo

El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que fue “jurídicamente impecable, el procedimiento de reformas al cierre del periodo”, es decir esa sesión nocturna del viernes al sábado.

“En todas las reformas que se aprobaron en la última Sesión Ordinaria del Senado cumplieron con los trámites formales correspondientes y con un procedimiento jurídicamente impecable”, afirmó el coordinador parlamentario.

“Todas (las reformas) son legales, constitucionalmente, todas siguieron el trámite formal, a todas se abrió el mismo procedimiento. Jurídicamente es impecable el procedimiento”.

No obstante, admitió que existe el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia invalide el llamado “plan B” de la llamada cuarta transformación, tal como lo recomienda el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, por considerar que hubo violaciones graves al proceso legislativo

El presidente López Obrador también defendió las reformas porque, dijo, no las redactaron, “como antes”, abogados empresariales.

Sin embargo, más parece que lo que intenta el primer mandatario es ganar tiempo, tal vez para que se consoliden las reformas que considera necesarias.

Por lo pronto, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, López Obrador pidió formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y luego se analice la validez del denominado “plan B” electoral.

La Consejería recordó que esta ley fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y PAN, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en el Senado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución.

“La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”, sostiene un comunicado de la Presidencia.

Oficialistas y opositores se dedicaron a lanzarse lodo

Además de las referencias a la “noche negra”, la sesión de ayer de la Comisión Permanente, sirvió como caja de resonancia para las acusaciones acerca de corrupción y otras irregularidades entre los legisladores federales del oficialismo y de la oposición.

Senadores y diputados de Morena y sus rémoras aprovecharon las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acerca de lo que se ha dado en llamar el “cártel inmobiliario” por la construcción irregular de departamentos, principalmente en la ahora alcaldía Benito Juárez de la capital del país que gobierna desde hace varios periodos el PAN.

Como consecuencia, varios ex funcionarios de esa demarcación están sujetos a proceso penal, incluido el ex delegado Christian Von Roerich, quien actualmente está preso.

El ataque lo inició el diputado del PT Reginaldo Sandoval Flores, quien dijo que el “cártel inmobiliario” es producto de una forma de gobierno “donde el poder político se junta con el poder económico y como eje que los mueve es la corrupción y vean aquí cómo violan la ley para trasladar recursos públicos a privados, a particulares para enriquecerse, para darle la vuelta a la ley.

“Y, por eso este modo de gobernar se instaló en el país durante 12 años, con Vicente Fox y con Felipe Calderón, y les aseguro que está donde está gobernando Acción Nacional. Por eso a los del PRI les digo cómo se juntan y a los del PRD ahora los defienden”, sostuvo el legislador del partido satélite de Morena.

El diputado de MC Jorge Álvarez Máynez inició su intervención con la solicitud y recomendación de que ese caso de aparente corrupción se castigue a quienes resulten responsables “con todo el peso de la ley”.

“Por supuesto que es un tema y por supuesto que hay motivación y fundamentación para lo que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México. Nosotros creemos que se debe llegar hasta las últimas consecuencias, investigar, deslindar responsabilidades”, agregó el legislador de MC, quien se dijo víctima de las irregularidades propiciadas por el “cártel inmobiliario”, pero en seguida se lanzó contra la “persecución política y que haga un uso faccioso de la justicia y de las fiscalías, porque justamente creo que, con la misma severidad, si se está del lado de la transparencia y del combate a la corrupción, se debe de investigar a Andrés Manuel López Beltrán y la red de corrupción que ha tejido, no de ahora, sino de hace varios años.

“Todo mundo sabe que despacha en la casa del Pedregal, todo mundo sabe que para contratos en Cultura es con Andy, que para ser dirigente de Morena es con Andy, que para ser candidato de Morena es con Andy; todo mundo sabe que el veto a Ricardo Monreal lo puso Andrés Manuel López Beltrán.

Añadió que “es una vergüenza que aquí los legisladores del régimen se atrevan a hablar de corrupción y a festejar lo que hace la Fiscalía de la Ciudad de México, cuando saben que tienen la corrupción en casa, cuando saben que el hijo del Presidente de la República es el primero que traiciona ese mantra que tanto repitió el Presidente: “de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

