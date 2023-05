Globos de Asia en México

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció otra vez la actitud injerencista del gobierno estadunidense -a través de sus poderosas agencias militares o de espionaje- en asuntos nacionales, como el hackeo a las fuerzas armadas o el creciente financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil claramente adversas a su gobierno, así como la deportación de migrantes.

Reveló que el lunes pasado del Pentágono pidieron permiso para que su fuerza aérea entrara a territorio mexicano para observar el paso de un globo proveniente de Asia —como ya han derribado algunos en espacio aérea gringo—, pero hubo una respuesta negativa y resaltó la importancia que en esto tiene la nueva ley del espacio aéreo que otorga facultades de vigilancia en la materia a la Sedena.

Es decir, nuestro territorio ya es materia de disputa, no sólo por cuestiones de salud para evitar la entrada de drogas y proteger a la población juvenil, sino por la bandera política-electoral que representa el problema migratorio y ahora por la privilegiada posición geográfica de nuestro país, que ya es o pronto lo será, escenario de las luchas geopolíticas por el control del mundo de las potencias.

La lucha por la defensa del territorio nacional, de la soberanía, no sólo se da por la vía diplomática, sino por cuestiones estratégicas y sofisticados mecanismos de vigilancia del espacio aéreo, marítimo y terrestre en los que habrán de darse las batallas en el futuro o en el presente cada vez más agresivo en las diferentes vías y para lo cual es necesario la unidad y la batalla inteligente.

TURBULENCIAS

Disputan entre favorito o encuesta

La disputa por la candidatura presidencial de Morena ha dejado al descubierto que no serán los electores en 2024 los que elijan al sucesor o sucesora del presidente López Obrador, sino que se busca estar en el ánimo del tabasqueño quien, como en los mejores tiempos del dedazo, habrá de señalar al elegido o la favorita. Si ya hay favorita para que se hace la encuesta, dice el canciller Marcelo Ebrard, quien ha definido que si se respeta las simpatías que ha logrado en el electorado, ganará la encuesta… En tanto el senador Ricardo Monreal Ávila libra otra batalla por la legitimidad de la sesión del pasado fin de semana en que el Senado aprobó una veintena de leyes, al indicar que ésta fue impecable y que no hay elementos para que sea impugnada. Desde luego que perdió simpatías entre el electorado, pero ganó puntos en el ánimo del que decide la política nacional, que es lo más importante en una democracia como la nuestra. De todos modos, el nivel de la pugna por la candidatura va en aumento… Con nombre y apellido, el presidente López Obrador identificó a las organizaciones de la sociedad civil adversas a su gobierno y que son las que reciben subsidio estadunidense para combatir a su gobierno; dijo que recibirán un incremento importante por lo que envío ya una protesta al presidente Biden en contra de estas acciones a un gobierno legítimo y democrático… Ya en la sexta ola de Covid-19 la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla dio a conocer que está lista la vacuna “Patria”, elaborada por el organismo a su cargo y en vías de extinción. Cuando se necesitó, no teníamos ni vacunas ni ventiladoras y entonces se le dio la comisión que cumplió tres años después cuando la epidemia prácticamente ha cedido. La investigadora afirma que el Conacyt no desaparece, al contrario, se fortalece y lo que desaparecerán son los apoyos de lujo que se daban a investigadores e instituciones creadas para recibir amplio presupuesto sin justificar su destino.

