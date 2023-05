Entre polkos y polkas

Desde el portal

Ángel Soriano

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue recibida con mucho entusiasmo por sus seguidores en el Aeropuerto Felipe Fierro de la ciudad de Chihuahua, a donde acudió a una serie de encuentros con empresarios y agricultores, estudiantes y mujeres de la entidad para dar a conocer sus experiencias en la gobernanza de la capital del país.

Al margen de la polarización nacional entre partidarios y adversarios de la IV-Transformación, el hecho de que haya sido invitada a bailar polka, que es una música tradicional de la región, se demuestra que aún persisten las legendarias luchas entre liberales y conservadores, ya no tanto de izquierda o de derecha, porque esta geometría ideológica ya desapareció.

Y desapareció en la alianza PRI-PAN, lo mismo que en las descalificaciones de los partidos de izquierda tradicionales y los satélites de los partidos gobernantes. Sin embargo, se ha enraizado la lucha entre los potentados o los que se dicen dueños del poder y los asalariados, los que nada tienen, los marginados de las cúpulas gobernantes.

Pero al margen de si los polos son los golpeadores de la derecha y están en contra de las ideas progresistas de reivindicación social, el recibimiento a Sheinbaum en una entidad fronteriza, tradicionalmente marginada -pero autosuficiente-, de las decisiones del centro, resulta significativa porque los norteños reflejan que no están del lado del vecino país del norte, sino también participan con el centro y el resto de la República.

TURBULENCIAS

Piden a Sheinbaum visitar los pueblos originarios

Al entregarle el Bastón de Mando de los pueblos originarios, estos le pidieron Sheinbaum, aspirante presidencial, vaya a recorrer el estado y los visite, para que conozca esa porción del país; sin duda que lo hará, una vez que concluya su mandato como jefa de Gobierno capitalina en donde los habitantes siguen reclamando seguridad en el Metro, pues los miles de usuarios que abordan diariamente el transporte colectivo nunca saben que puede ocurrir… El presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá este martes una conversación telefónica -videoconferencia-, con el presidente estadunidense Joe Biden, con quien abordará lo relativo al tráfico de fentanilo, la creciente migración ilegal, y asuntos económicos que interesan a la relación bilateral y que al paso del tiempo se han agudizado… Cuando veo propaganda en mi favor que no he autorizado, lo que hago es tomarle una foto y para luego poner la denuncia, señala el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al ser requerido sobre la intensa promoción que se realiza en el país para promoverlo como aspirante presidencial. Ayúdenme, dice, toda vez que yo estoy desligado de esto y no sé quién o quiénes realizan estas campañas, señaló el tabasqueño que reúne las características propias de ser un sucesor confiable del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien sostiene una amistad familiar que data de años… En tanto que la candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez, no actúa como candidata, sino prácticamente realiza acciones ejecutivas al ofrecer resolver los añejos problemas del estado que tiene una mayor relación con la ciudad de México, pues comparten problemas comunes en vialidad, seguridad y falta de agua; habitación y medios de transporte que constituyen un verdadero riesgo para millones de usuarios que se desplazan por la mayor concentración demográfica del país, y cuyos municipios, a pesar de contar con los recursos suficientes, no han resuelto los problemas fundamentales como se refleja en las continuas marchas de protesta de los afectados.

