Unánime, Alejandro Moreno permanece en dirigencia de PRI

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Por qué en último tramo de gestión, AMLO obtendría mayoría absoluta?

Habría que voltear a ver a lo ocurrido en el PRI hace dos días, durante la sesión del Consejo Político Nacional de dicho instituto político en la que por mayoría, sus militantes aprobaron extender hasta después de las elecciones de 2024 la actual dirigencia que ocupa Alejandro Moreno Cárdenas.

La votación fue prácticamente unánime: 518 votos a favor de la permanencia del exgobernador campechano en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del tricolor, registrándose únicamente tres votos en contra de la ex dirigente priista, Dulce María Sauri, que siguió la sesión desde la blanca Mérida; de la senadora Claudia Ruiz Massieu, fiel seguidora del ex coordinador de la bancada de este partido en la Cámara alta, Miguel Angel Osorio Chong, que al final se quedó diríase como pago por parte del hidalguense, con una mano adelante y la otra atrás. El tercer voto en contra fue de la ex senadora por Guerrero, Guadalupe Gómez Maganda, por quien nadie preguntó.

Sus votos en contra, pasaron desapercibidos, sin embargo, hay que destacar que con este evento, se cierra un importante capítulo en la historia del PRI en la oposición, en el que los ataques del oficialismo en contra de Moreno Cárdenas fueron tan constantes como contundentes y la resistencia del campechano, derivó en que se convirtió en factor de unidad para el Revolucionario Institucional.

Las versiones que señalaban la supuesta alianza conocida como PRIMOR, se vinieron para abajo, porque lo que no hay que soslayar, es que a nombre del PRI, fue Alito Moreno el que colaboró activamente para construir la alianza Va por México.

Finalmente, la confirmación de Moreno Cárdenas al frente del partido tricolor, se da en momentos muy difíciles para esta errada y llamada Cuarta Transformación ya que, por un lado, se le está saliendo de control la sucesión de 2024 al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, además, reaccionó como se esperaba y en su gustadísimo “stand-up” mañanero, luego del tremendo balde de agua helada que recibió por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arremetió en contra del Poder Judicial, que le dejó claro y contundente que ellos no están al servicio de Palacio Nacional salvo, muy honrosas excepciones como la ministra Loretta Ortiz y la cachirula Yasmín Esquivel, porque al parecer al ministro Arturo Zaldívar ya lo corrieron también.

Luego, casi, casi de la manga, el de Tepetitán anunció que su “plan C” consiste en que para las elecciones del 2024, Morena obtenga la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión para así poder hacer su santa y autoritaria voluntad. No obstante, en Palacio Nacional pasa un pequeño dato por alto: Si cuando López Obrador obtuvo en las elecciones de 2018, treinta millones de votos que lo llevaron a la Presidencia de la República, con toda su arrolladora popularidad, no consiguió esa tan anhelada mayoría absoluta, ¿por qué en el último tramo de una gestión que ha sido desastrosa -por decir lo menos-, tendría que obtenerla?

Y otros factores operan en contra del tabasqueño que por lo visto, tiene planeado armar el fraude en dichos comicios para que Morena y rémoras se lleven lo que se conoce como “carro completo”. Así la desesperación.

Municiones

*** Al presidir el 198 aniversario de la fundación de Huehuetoca, Estado de México, Israel Jerónimo López, subsecretario de Educación Media Superior de la secretaría que encabeza, Gerardo Monroy Serrano , afirmó: “El gobernador Alfredo Del Mazo Maza, al felicitarles en esta histórica fecha, les invita a seguir progresando en unidad y a continuar honrando el ser mexiquenses por Patria y Provincia”. La concurrida celebración a la que Jerónimo López asistió acompañado del alcalde Milton Castañeda Diaz, se realizó en el auditorio de este casi bicentenario municipio.

*** Tremenda rebambaramba se armó a las afueras de la sede de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a la que morenistas y rémoras que los acompañan blindaron para poder aprobar a sus anchas la “ley Godoy” que al final y de la manera más autoritaria, el partido oficial y sus acompañantes la aprobaron. Con esto, quedó modificada la Ley Orgánica de la Fiscalía de la CDMX, en el Artículo 42, de tal forma que ahora, a la flamante fiscal capitalina, Ernestina Godoy, solo le bastará notificar por escrito que sí tiene ganas de seguir en el cargo y nada más. Como se recordará, la semana pasada, la no menos flamante jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio la instrucción a los legisladores capitalinos porque se supone que la señora Godoy ha hecho, “un gran trabajo en todo sentidos, desde lo que tiene que ver con el trabajo de justicia para las mujeres, el trabajo que tiene que ver con combatir la delincuencia y también lo que tiene que ver con el combate a la corrupción”. Es más, Sheinbaum defendió a Godoy al señalar que los que se manifestaron en contra de la eficiente fiscal, es porque no quieren la justicia, “quienes no están de acuerdo en que haya cero impunidad”. ¿Deveras? Lo cierto es que la funcionaria capitalina siempre ha estado al servicio de esta errada y llamada Cuarta Transformación y es así como le pagan sus servicios. No hay que olvidar que han demostrado que la corrupción de cuarta, existe.

*** Cuando la SCJN votó en contra de la primera parte del “plan B” de López Obrador, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, (Jucopo), Ricardo Monreal, se pronunció por hacer una reforma profunda al Poder Judicial que tenga como objetivo que los ministros terminen con sus privilegios. Señaló que no debe ser la misma persona presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura; que la Defensoría de Oficio debe ser autónomo y que los ministros no deben nombrar a los magistrados y jueces de distrito. Durante la agenda política de la sesión de la Comisión Permanente, en la que participaron más de 20 oradores, el senador Monreal concluyó el debate con la afirmación de que no le asusta la división de Poderes. Insistió el legislador zacatecano en que se debe terminar con los 40 privilegios de los que gozan los ministros de la Suprema Corte. Así, el presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que es momento de reflexionar y asumir una actitud más prudente, al tiempo que acotó que esta polarización nos aleja cada vez más, así como la sucesión anticipada.

