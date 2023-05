Campañas Edomex: guerra sucia y silencio

Eleazar Flores

EMPEORA EL AMBIENTE-. A veinte días de concluir las campañas y a 25 de la elección, la lucha por la gubernatura mexiquense aumenta en intensidad, pero también en juego sucio que aquí le adelanto antes que nadie. Seguramente se negará, pero lo practican los equipos participantes, confundiendo a simpatizantes de bandos proselitistas.

Medias mentiras o medias verdades, las inexactitudes se apoyan en resultados de las distintas ENCUESTAS, pues mientras Morena y asociados afirman tener veinte puntos a favor, PRI y asociados aseguran que están a UN DÍGITO de distancia… sin mostrar pruebas.

¿MENTIRAS?-. El juego sucio que en forma soterrada penetra en ambos equipos tiene direcciones diversas, pero ambas evidentes y dañinas.

MORENA-. En el interior priva el lenguaje de autosuficiencia y seguridad en el triunfo el 4 de junio con los siguientes argumentos, “por dinero no paren”, pregonan colaboradores intermedios en los equipos de Morena, añadiendo que “EN CAMPAÑAS NO SE GASTA, SE INVIERTE”, por lo que hasta los grupos de a pie no se quejan de apoyos. Desde ahora se sienten ganadores.

Incluso es un secreto a voces el “BALCONEO” de uno de los hombres de mayor cercanía a AMLO, Oscar González Yáñez, ex diputado local y federal, ex alcalde de Metepec, todo bajo las siglas del PT y desde el destape de Delfina Gómez, el guardián más cercano, junto con Higinio Martínez, en recorridos y presidiums de campaña.

Oscar González es el único colaborador que luce en los espectaculares levantando la mano a Delfina Gómez, confirmándose así el adelanto que le di el miércoles, apunta para Secretario de Gobierno y “ya de perdis”, así lo dicen, líder de la Legislatura local; pero para este último cargo tendría que esperar un año más, y “valdría la pena”, advierten.

PRI-PAN-PRD-. Entre operadores de estos tres partidos pudiera haber sobra de ENTUSIASMO pero al mismo tiempo FALTA DE RECURSOS, pues cabezas intermedias de esos equipos textualmente dicen en voz baja, “creemos que DEL MAZO YA ENTREGÓ LA PLAZA”, considerando inaceptable que en plena campaña para retener la gubernatura afloren carencias y “si la DIRIGENCIA DEL PRI tiene y no suelta los recursos “algunos se están quedando con ellos.

Podría ser PECATA MINUTA eso de la unidad priista, pero fue evidente que en el acto proselitista de Metepec no estuvo Carolina Monroy y la DELEGADA tricolor Ana Lilia Herrera se le ha visto en muy pocos eventos, “VERLAS JUNTAS, IMPENSABLE”, advierten observadores políticos.

PROPAGANDA NEGRA-. Por si lo anterior fuera poco, el miércoles empezó a circular un impreso a color en media carta, adjudicándolo a militantes guindas, según el cual los priistas se quejan del poco apoyo de su partido en la campaña más importante… para ellos.

