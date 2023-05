Santo Domingo

Carlos Ramos Padilla*

Como sea y en donde sea, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia merece respeto y más cuando hay empeño por cumplir con sus obligaciones. Ella no es bravucona de barrio, es una académica que representa los más altos valores jurídicos de la nación. Es la titular de uno de los Poderes de la Unión.

Es insultante que el PRESIDENTE DE MÉXICO reconozca que existen fraudes e ilícitos en la plaza de Santo Domingo y no corrige la situación. Sabe entonces que ahí se adulteran documentos, se participa de plagios y se consigue, incluso, documentación oficial apócrifa. Pero por otra parte así se refirió al galardón que recibirá Norma Piña: “Pues esos premios se pueden conseguir en la plaza de Santo Domingo… ahí está la medalla del rector Graue… reparten medallas como si tiraran confeti”. No sé si el mandatario ignore, pero la ministra Piña fue galardonada con el Premio Derechos Humanos 2023, otorgado por una organización que agrupa a 6 mil 500 juezas de más de 100 países del mundo. No cualquiera es considerado para un reconocimiento de esa magnitud. Pero además el Presidente aprovechó para arremeter contra la OEA y solicitó su extinción “porque no sirve para nada”, expresión que de igual manera empleó para referirse al INAI.

Entonces, infiero que para el tabasqueño este país es de utilería, mal hecho, con una historia de vergüenza, con opositores corruptos, con instituciones que hay que mandar al diablo, un periodismo mafioso, una clase media inservible, ex presidentes ineptos, médicos estafadores y organizaciones internacionales de basura (si es que no le aplauden).

No reconoce los méritos de nada ni de nadie si no lo decide él. Para denigrar a la ministra Piña embarró al rector de la UNAM. Eso es no tener escrúpulos. Le guste o no a AMLO, el rector Graue está al frente de la inteligencia de la nación y de miles y miles de jóvenes mexicanos que buscan una oportunidad de vida digna, honesta y educada.

No son los miembros del crimen organizado a quienes defiende en sus derechos. La UNAM no recibe medallas como “confeti”, es orgullosamente una institución académica entre las mejores del mundo y liderando a América Latina. Por cierto, AMLO ahí decidió formarse.

El rechazo presidencial a lo que le incomoda lo ha transformado en un discurso cotidiano muy, pero muy alejado de sus deberes constitucionales. Nada más falta que sea orientado por un pajarito como le ocurrió a Hugo Chávez.

La crisis familiar que hoy es pública la tiene como prioridad dejando a un lado los problemas nacionales. Arremete contra Loret de Mola, pero no accede a ser entrevistado por el periodista. Ataca, pero no desmiente. Y ante acusaciones y desafíos a varios personajes, al momento de enfrentar la realidad rehuye y evade. Así pasó con Silvano Aureoles, Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez, por citar solamente tres.

Su gobierno ha sido incapaz de resolver el atentado contra Ciro Gómez Leyva, pero se atreve a culpar al comunicador soltando la versión de una autoagresión. Y en algo sí tiene razón: “No somos iguales”. Sus hijos abusan del poder, de la impunidad, de los recursos de la nación, viven con lujos sin merecerlo, negocian contratos sin ser funcionarios públicos, el resto de la población no es así.

El Presidente nos está orillando a un fracaso anunciado a una descomposición política y social impulsada desde Palacio Nacional. Y no es estar en contra de él, es que él está en contra de los mexicanos, de los extranjeros, de los ricos, porque a los pobres, según sus palabras, los usa como estrategia política.

No hay una sola institución que no haya sido atacada por el presidente: el INE, la SCJN, la UNAM, la Iglesia, los partidos políticos, los empresarios, el INAI, el Conacyt, Notimex, los medios de comunicación, la OEA, la ONU, el Vaticano, gobiernos como el peruano o el de Estados Unidos.

Al Ejército lo ofende al darle espacio al crimen organizado y empeñando a la tropa como albañiles, mientras los mandos y su parentela se pasean por el mundo.

Festeja el Presidente que no hay masacres en el país y se mofa de la pandemia. Es una crónica terrible todo esto para el país, pero es auténtico, es cierto lo que aquí se anota.

