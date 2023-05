La distancia entre Marcelo Ebrard y Mario Delgado es muy evidente

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Andrés Manuel López Obrador no logra calmar turbulentas aguas en Morena

La semana cierra y en cuanto a la contienda interna en Morena, de cara a las elecciones presidenciales del 2024, el distanciamiento entre una de las “corcholatas”, Marcelo Ebrard y el líder nacional de este partido, Mario Martín Delgado, es más que evidente, ¡quién lo diría! Cuando ambos eran tan cercanos y uno fue jefe del otro. Y es que desde hace varios días, el secretario de Relaciones Exteriores ha venido insistiendo en que haya “piso parejo” para la contienda presidencial y no sea tan, pero tan abierta la preferencia hacia la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El canciller estaría a punto de estallar por esta abierta preferencia y no es osado señalar que en la llamada que tuvo, en la semana que concluye, el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadunidense, Joe Biden, en la que Ebrard estuvo presente en su calidad de “edecán” traductor, le haya tocado aunque sea superficialmente el tema. Claro que cabe la posibilidad de que -como acostumbra-, el tabasqueño se haya hecho como que no oyó ni se enteró.

Los mensajes también los ha dirigido el titular de la SRE a Mario Delgado y lo recordó en una entrevista. Específicamente señaló: “Ahí están las propuestas que yo hice, que son de sentido común para proteger nuestro movimiento y su prestigio. No estoy hablando por mi persona, yo por mí, pues voy feliz, voy adelante en todo.

Pero ¿por qué digo que cuidemos el proceso? ¿Por qué? Porque, como parte de Morena, Morena tenemos una obligación ética superior a los demás. Nosotros mismos fijamos una vara muy alta, conviene cuidar el proceso”.

No obstante, los llamados que han hecho, tanto Delgado Carrillo como el propio López Obrador para que las agitadas aguas morenistas se calmen, por lo menos hasta el momento, han resultado en vano. La polarización que ha propiciado el propio Ejecutivo que es además el promotor y jefe de campaña de quién resulte, número uno, definitivamente ha influido.

Por su parte, el líder morenista se ha cuidado de reunirse, en este caso, con el canciller, quien ya cuenta los días para que al fin se dé un primer encuentro de “corcholatas” y “corcholatos” con Mario Delgado.

Ya se consignaba en este espacio en anterior entrega, que en Palacio Nacional se han dado a la tarea de adelantar los tiempos de la sucesión dado -entre otras razones-, el estado de salud de López Obrador, después del susto que se llevó en Yucatán, donde le dio un vahído. Por eso, este primer cónclave tendrá lugar en junio próximo.

De pasada, en la referida entrevista, Ebrard Casaubon dejó un poco más que entrever que sus diferencias y hielo ni más ni menos que con Claudia Sheinbaum, persisten y se ve poco probable que puedan ser saneadas, con todo y que la funcionaria niega que ella haya sido, digamos, la autora intelectual de que misteriosamente en la capital de la República, las bardas a favor de Marcelo Ebrard, hayan sido borradas.

Se nota además que al canciller le purga que la jefa de Gobierno de la CDMX se la pase diciendo cada vez que puede que México está listo para ser gobernado por una mujer y ella es la indicada. Pero ¡oh, sorpresa!, al parecer, no será ella.

Municiones

*** En una muestra de desprecio total y absoluto, el senador republicano John Neely Kennedy, opinó sobre los mexicanos al decir que “sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gato de lata. Durante la comparecencia de la jefa de la Agencia Antidrogas (DEA), Anne Milgram, Kennedy se refirió a la superioridad de su país, señalando que la economía estadunidense, es 18 veces más grande que la de México. O sea, nuestro país vive de las limosnas que le da Estados Unidos. Tales sandeces las declaró el senador Kennedy cuando se revisó lo referente a los cárteles mexicanos de droga y la crisis del fentanilo, pero también, cuando hay otra crisis humanitaria porque habría entrado en vigor el Título 42 que permitía que autoridades del vecino país expulsar vía “fast-track” a migrantes en la frontera para evitar que esparcieran la Covid-19.

*** Por unanimidad de votos —47 a favor, cero en contra y cero abstenciones—, el pleno del Congreso local aprobó el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites Territoriales, para terminar con los abusos y demás irregularidades en los estacionamientos públicos de la Ciudad de México. Desde tribuna del Antiguo Palacio de Donceles, el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, quien presentó dicha iniciativa en agosto pasado, explicó con este nuevo reglamento, terminan los abusos de estos negocios, donde imponían su propio mecanismo de operación, reglas, tarifas y cláusulas que, incluso, eran ilegales, pues iban en contra de lo que establecen normas como las leyes de Establecimientos Mercantiles, Alcaldías y Movilidad e, incluso, del Código Penal. Además, presentaban irregularidades en los contratos de adhesión y falta de información al público sobre los costos de sus servicios, así como tendrán que acatar las normas implementadas por la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y, sobre todo, las alcaldías, quienes tendrán facultades para supervisar estos negocios.

*** El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, dejó en claro que no hay un viraje en sus convicciones políticas, por lo que se mantendrá en Morena, luchará por obtener la candidatura presidencial de Morena y con esto, continuar con el proceso de transformación de nuestro país, con la defensa de la legalidad y el Estado de derecho, porque señaló: “mi sueño es ser Presidente, pero no voy dejar trozos de dignidad en el camino”. Asimismo, en un mensaje que compartió en redes sociales, Monreal consideró que nadie se debe sorprender por esta decisión, pues es fundador del movimiento “y he estado en él más de la mitad de mi vida política”. Además, enfatizó que no claudicará ni declinará en sus aspiraciones: “ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar”, y que continuará con la lucha para que México sea más próspero. Lo anterior porque en los corrillos políticos, mucho se comenta que el siguiente paso para el legislador zacatecano podría ser la candidatura a la jefatura de Gobierno de la CDMX. ¿Será?

