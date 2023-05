Fernando Delgadillo ofrecerá un show con su trova de ayer y hoy

El 20 de mayo en Salón Las Tertulias

El cantautor estrenará temas y complacerá peticiones en una noche inolvidable

Arturo Arellano

Fernando Delgadillo, es por hoy uno de los trovadores más reconocidos de México y Latinoamérica, con un repertorio que oscila entre el amor, el desamor y los temas de causa social, que fusiona perfectamente en cada una de sus presentaciones.

Ahora bien, ofrecerá un show intimo este 20 de mayo en el Salón Las Tertulias de la Ciudad de México, hasta donde llegará, incluso, con temas nuevos, que serán estrenados esa misma noche, por lo que te invita a no perderte de lo que será uno de sus conciertos más completos.

El ídolo de jóvenes y adultos, platicó los detalles en entrevista para DIARIOIMAGEN, empezando por decir que este recinto es también nuevo para él “Me va a tocar conocerlo, no me he presentado antes, será un encuentro con todos aquellos que quieran estar con nosotros, el tiempo a veces es en contra y a veces a favor, no se sabe, hasta el mero momento, pero tengo un repertorio dividido en dos partes, primero las que preparo para mi concierto, temas favoritos, canciones un poco más traídas del pasado, incluso, algunas nuevas” dijo.

Mientras que la segunda parte son las peticiones, “lo que nos va encargando el público en general, sobre todo canciones que canto solo en los conciertos y que la gente recibe muy bien. Sobre los temas nuevos, puedo decir que la primera impresión siempre es un poco esperando algo parecido a lo anterior, pero a veces sucede a veces no. Regularmente he tenido suerte en eso, a la gente le gustan”.

Asimismo, celebró que tiene público de todo tipo “esa es la verdad, de repente me van a ver los de mi generación, luego los padres de mi generación, los hijos y hasta los nietos, depende el foro, hay teatros que permiten todas las edades y otros que no, como los bares, pero si he tenido de todo, eso me da mucho gusto, porque de alguna manera las canciones se van heredando”.

Cada canción es un ser particular

Y en esta enorme carrera musical, reconoce que siempre está evolucionando “Yo creo que siempre estamos cambiando, es inevitable, nos adaptamos al nuevo tiempo y a los receptores, hay transformaciones. Si me pongo a revisar las canciones primeras ya no tienen mucho sentido, algunas sí, pero no todas. Entonces siempre somos observadores o participantes de las circunstancias y con ello es con lo que escribimos. Hay muchos temas que no he abordado, creo que no alcanza uno a hacer todas las canciones que quisiera, pero en eso estamos”.

Agregó que en el tema de la composición “una cosa es tener la idea, un punto en la distancia, pero a veces llegar a él, es complicado; luego la conclusión, ha habido ocasiones que me lleva años para terminar una canción y otras que surgen en un solo ratito. Como que cada canción es un ser particular, se defiende a sí misma y habla por sí misma en su texto y su música, el lenguaje de las emociones”.

Asimismo, destaca que su tarea de composición siempre se ha valido de la inspiración y de la parte técnica en igual forma “Estamos en el descubrimiento y tratando de no repetirnos.

Las dos formas son parte de una canción buena, trascendente, por ejemplo, cuando uno se guía por el misterio, por lo que no sabemos, por aquello que está en los sueños o en un plan de pura sensibilidad, es bueno, pero también es cierto, que inspiración y trabajo deben estar juntos. A mí me ha pasado de las dos manearas”.

Y calificó como muy acertado aquel comentario que se adjudica a Beethoven, en el que presuntamente comentó que los compositores son traductores del lenguaje de Dios “creo que es acertado lo que dice el maestro, yo he considerado que el lenguaje de Dios puede ser la poética y si observamos el trabajo de Beethoven, nos encontramos precisamente con la poética, lo que nos hace alcanzar esa emoción tan grande de encontrarnos frente a algo divino”.

“Hoy ten miedo de mi” fue un antes y un después

Por otro lado, y como todo buen artista señala que no tiene un tema favorito en su repertorio, pero si uno que ha marcado un antes y un después en su carrera “antes consideraba varias canciones, pero en realidad si puedo decir que a partir de ‘Hoy Ten miedo de mí’ las cosas fueron totalmente distintas, se abrieron muchas puertas, ya como que tuve más la mirada y los oídos atentos ante las canciones que presento y que la gente disfrutaba, ese tema si coyuntural”.

Y asegura que siempre la última palabra la tiene el público “Continuamente me ha sucedido, que creo que un tema será muy exitoso y bien recibido, pero la gente termina eligiendo otro. Entonces lo único que uno puede asegurar es que no hay garantías, como dicen los científicos ‘el esfuerzo no garantiza el éxito’, es una combinación bien rara, a veces hay temas que creo que van a ser como el acabose, pero pues no, y son otros los que cobran mayor vida vigencia, incluso, mucho tiempo tarde, no en su presentación, no en su primera impresión, sino más de fondo años después”.

En este recorrido refiere que, si bien, ha tenido muchas canciones exitosas, siempre se está persiguiendo algo mejor “Siempre lo buscamos (un tema exitoso), incluso, aunque lo encontremos, no significa que vamos a parar, se pudo presentar una visión con la que cualquiera que le ponga sentidos y atención va a vibrar, pero uno como artista siempre quiere la que sigue, somos eternos insatisfechos, por un rato estamos contentos, pero luego iremos detrás de lo que sigue”.

Y en esa búsqueda refiere que “lo mío siempre han sido las canciones, es el principio y la meta, a veces es un foro, una canción con alguien o con todos, muchos planes, proyectos que vamos teniendo, mientras estamos trabajando, pero hay que seguirle dando a la guitarra y no detenernos nunca, ir por esos hallazgos, en amor, desamor, lo que trae consigo la vida la existencia, el humor y por supuesto los temas sociales”.

En ese último sentido destacó que “De todo hay, a veces si están las canciones que uno tiene planeado en torno a temas sociales, pero también está el poder de adaptarlos para que sean más perdurables, porque me pongo a hablar de algún tema en particular, que son los achaques de este momento político y está bien, pero me ha pasado que tienen una vigencia breve, muchos más breve que alguna emoción más humana”.

Fernando Delgadillo se va a presentar el 20 de mayo en el Salón Las Tertulias y los boletos ya están disponibles en Ticketmaster o al teléfono 5554669740 en un precio de 960 pesos. Para que no te pierdas completamente en vivo temas como “Hoy Ten Miedo De Mi”, “De La Canción de Protesta”, “De Las Tardes”, “Entre Pairos y derivas”, “Llamadas anónimas”, “no me pidas ser tu amigo”, “Hoy hace un buen día”, entre muchas otras