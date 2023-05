Ni presiones, ni subordinación: Norma Piña

Ángel Soriano

Al recibir un galardón de la Asociación Internacional de Juezas, en Marruecos, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, dijo que la impartición de justicia debe ejercerse sin presiones ni subordinación, para garantizar la equidad y la estricta aplicación de la Ley en la defensa de los derechos humanos.

Sin duda que así debe ser, pero la independencia y la autonomía de poderes, lamentablemente, se ha utilizado en nuestro país para crear cotos privados, organismos autónomos para el abuso en la utilización de recursos públicos con fines facciosos o familiares, para ampliar fortunas en beneficio de unos cuantos y para atropellar al ciudadano de a píe y beneficiar al poderoso.

Una auténtica tergiversación de la ley en beneficio de unos y en detrimento de otros: Si la autonomía y la independencia fueran garantía de la defensa de los derechos humanos cuando menos se respetaría a otro poder con iguales o mayores garantías constitucionales: el Poder Legislativo en México, ahora atropellado por el Poder Judicial.

Sería una mascarada hablar de impartición de Justicia apegada a la legalidad cuando sobran los ejemplos de abusos de poder: 40 privilegios a juez y magistrados que se han convertido en México en la casta dorada, en una élite por encima del pueblo y del resto de los poderes constituidos, hasta los municipales, para impartir una justicia a modo.

TURBULENCIAS

Más inseguridad en Chedraui que en el mercado

Como una mafia, bien organizada, operan delincuentes al interior de Chedraui Universidad: un policía a la entrada del establecimiento informa a sus cómplices cuando entra una posible víctima, da sus características y, dentro, es copada con los carritos por los delincuentes que la distraen y le sustraen sus pertenencias de su bolsa. No hay, supuestamente, ni cámaras de vigilancia, ni los empleados y ni siquiera el resto de los compradores, se dan cuenta del robo. Cuando se denuncia el hecho ante la cajera o algún personal de la tienda, estos dicen no saber nada. Ni siquiera el Ministerio Público y, como el cártel inmobiliario de la Benito Juárez, todos están coludidos, ni siquiera en los tianguis de la ciudad de México hay tanta inseguridad como en ese supermercado… El presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila, confesó ante jóvenes estudiantes que tuvo que vender aguas frescas en el mercado de Zacatecas y productos agropecuarios en el tianguis de su tierra para poder pagar sus colegiaturas. Vengo de abajo y eso es un orgullo, indicó el aspirante presidencial… Al canciller Marcelo Ebrard prácticamente lo dejaron solo —arropado sólo por decenas de sus partidarios— en Oaxaca: hay videos donde desayuna solo, en tanto que a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo—de acuerdo a la información oficia—, en Juchitán y el gobernador Salomón Jara la acompañó en todo su recorrido y afirmó que ni la Ciudad de México, Oaxaca y el país pueden equivocarse: Es tiempo de las mujeres. El mensaje es claro… Del encontronazo entre el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, parece ser que el triunfador fue el panista, pues el presidente López Obrador rechazó su reto a hablar juntos con la galardonada ministra Norma Piña y limar asperezas y encontrar los mecanismos para sustituir los fideicomisos que maneja el Poder Judicial (20 mil mdp) para canalizar esos recursos hacia sectores vulnerables: “Que siga su camino”, dijo el tabasqueño sobre el emplazamiento del ex secretario de Gobernación que concedió 153 permisos para casinos en la administración del presidente Vicente Fox.

