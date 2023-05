“¿Por qué será que las queremos tanto?” llega a Ciudad de México

Con un verdadero elenco de lujo

Cinco viernes de comedia argentina con sazón Mexicano en el Nuevo Teatro Versalles

Alexandra Arellano

Miguel Briones director general del Nuevo Teatro Versalles se reunió con el elenco de la nueva adaptación de la comedia “¿Por qué será que las queremos tanto?” qué arrancará temporada el próximo 9 de junio, con funciones todos los viernes en horarios de 7:10 pm. y 9:20 pm.

La conferencia fue inaugurada por las palabras que brindó Omar Suárez, “teniendo maestros de la comedia, siempre te brindarán funciones con diferentes versiones” aseguró y mencionó que gracias a su autoridad que tienen como comediantes, rediseñar o reinterpretar el mensaje de esta obra fue una tarea sencilla.

Por su parte Alejandro Suárez habló del enriquecimiento al corazón que le han dado sus amigos y compañeros actores, mismo que aprovechó para felicitar a Miguel Briones, a quien le dijo que adecuó el espacio del Nuevo Teatro Versalles de manera perfecta para tener una gran conexión con el público.

Reconoció que siente una gran emoción de adaptar todas las obras argentinas, ya que tiene una gran admiración por los escritores argentinos “Gracias por invitarme a esta obra, con gente que sé que sí le paso la bola estoy seguro de que va a meter gol” dijo el comediante.

Por su parte, Benito Castro habló de la Caracterización que conlleva en el escenario, “ha sido uno de los trabajos que más he disfrutado más en mi vida, porque estoy trabajando con los actores que más admiró. En cuanto al personaje va de acuerdo a mi look, yo soy el galán de la obra” dijo hilarante.

Llegado su turno, César Bono habló no sólo de la admiración que tiene por el elenco de la obra, sino también de las experiencias que ha reunido con algunos de sus compañeros, ya que incluso compartió cabarets con ellos, “estoy feliz de celebrar 56 años de carrera con esta puesta en escena. Recuerdo mi debut a un lado de López Tarso con quien compartí espacio, incluso en el programa de ‘Vecinos’, donde me brindó unas de sus últimas palabras ‘Que bien me siento aquí’, dijo en un set de rodaje, le agradezco profundamente su acompañamiento en mi carrera”.

Para finalizar su participación dijo que seguiría con sus proyectos teatrales a la par de “Defendiendo al Cavernícola” y ahora con “¿Por qué será que las queremos tanto?”

Carlos Bonavides, risueño como siempre comentó “estoy muy contento de interpretar esta obra y de que en todas partes nos llevamos un aplauso de pie, Benito Castro es el galán y yo el galón” dijo entre risas, y agregó describió de una peculiar manera a sus compañeros de actuación “ellos son la columna vertebral de una catedral para el humor mexicano”.

La última participación, fue del comediante Luis de Alba “me siento de maravilla, ya me fui a hacer el servicio de carrocería completa” aseguró, para que la salud no sea un impedimento para la interpretación de su papel en esta obra.

En el momento melancólico de la conferencia se recordó a una gran estrella amigo de ellos, el amigo de todos los niños Chabelo, quien formó una gran amistad con Alejandro Suárez.

Se habló también de la relación que existió entre Omar Suárez y Luis García, quienes, pese a que la prensa ha dicho muchas veces que tuvieron una relación complicada, se aclaró que era su amigo y que siempre lo intentó arropar.

“¿Por qué será que las queremos tanto?” se presentará del 9 de junio al 7 de julio de 2023 en el Nuevo Teatro Versalles, con Luis de Alba, Alejandro Suárez, Benito Castro, César Bono y Carlos Bonavides. Los boletos con de entrada general en $900 y se pueden adquirir en la página de Cartelera de Teatro