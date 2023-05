Ciro desenmascara a AMLO

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿NO MENTIR?-. No mentir, no robar y no sé cuántas cosas más pregona casi diariamente el sermonero desde su púlpito mañanero, sin embargo, Ciro Gómez Leyva —cuyo atentado cumple cinco meses sin esclarecerse—, puntualiza y desmiente un dicho presidencial.

Usted dirá que el asunto pasó la semana pasada y no es algo que “retiemble en su centro la tierra” pero por tratarse de quien presume no mentir, ahí les va el desmentido y quienes le creen a pie juntillas al predicador matutino, juzguen y saquen sus propias conclusiones, evitando así que a uno le cuelguen los “milagros” de que todo lo vemos mal quienes escribimos sin panegirismos.

“No señor Presidente yo NUNCA fui invitado a desayunar por Genaro García Luna, QUIEN ME INVITABA A DESAYUNAR ERA USTED”.

Así respondió Ciro Gómez Leyva a palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien después de sus “breves” y lentas intervenciones oratorias, aseguró que el conductor del noticiero Imagen Televisión y su matutino madrugador en Telefórmula era invitado a desayunar con el secretario de Seguridad Pública calderonista Genaro García Luna.

No, no es cosa menor hacerle una aclaración al Presidente de la República, quien con frecuencia insiste en CUIDAR LA IMAGEN PRESIDENCIAL, medida que se limita a no asistir a lugares donde presiente -y los hechos lo confirman después-, que le pueden salir grupos protestantes de sus políticas de gobierno o bien solicitándole medicinas o aclaraciones a actos de corrupción.

La importancia de la MENTIRA PRESIDENCIAL es por dirigirla a un comunicador conocido y reconocido, pero ¿cuántas mentiras nos dirá el tabasqueños, no sólo en sus conferencia mañaneras sino en otro tipo de discursos, pues recuerde que este señor no es de dar entrevistas exclusivas a ningún medio de comunicación, disfrazadas un poco a su diario consentido.

ENUMERACIÓN-. Usted puede coincidir o no, pero hay observadores políticos y analistas que llevan bien contabilizadas las MENTIRAS PRESIDENCIALES pronunciadas en sus más de mil conferencias mañaneras, las más dadas en la capital del país y otras en ciudades a las que acude a supervisar avance de obras e incluso inauguración de algunas de ellas.

Ya no hay escasez de medicamentos quizá sea una de las frases más citadas por el mandatario, pero por lo mismo, es la más fácil de desmentir pues los hospitales públicos de primero, segundo o tercer nivel carecen hasta de lo más elemental como pudieran ser los calmantes.

Lo más sensible es la escasez de medicamentos contra el CÁNCER INFANTIL, carencia que ha cobrado la vida de muchos menores de edad.

Temas para hoy había “dos que tres”, pero evidenciar una de tantas mentiras presidenciales puede cuando menos hacernos pensar y preguntar ¿cuántas veces nos mentirá?

