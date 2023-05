Termina la emergencia; lejos, un sistema de salud eficiente

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia de salud pública internacional por Covid-19, medida que activó el 11 de marzo de 2020 y duró mil 191 días después, con un saldo de 20 millones de muertos en el mundo y dejó un economía global socavada y condiciones notoriamente con desigualdades sociales.

En nuestro país la emergencia terminó oficialmente, según decreto publicado y la pandemia deja un México de muerte, enfermo, sin vacunas, sin medicinas y con pocas esperanzas de contar con un sistema de salud eficiente y confiable. Tras la crisis sanitaria, en México se perdieron cerca de cuatro años de esperanza de vida, una reducción mayor a la que tienen países de menores ingresos y según los números publicados tuvimos en México cerca de 7.5 millones de contagios y al menos murieron 700 mil personas, cuando el señor López-Gatell dijo que el escenario más catastrófico eran 60 mil muertes.

Las cifras oficiales, según la Ssa son 333 mil 961 decesos, 91 por ciento de la población mayor de 18 años está inmunizada, cifra que llega a 118.2 millones si se considera a los mexicanos de cinco años y más. Sin embargo, estas cifras son contradictorias a las publicadas por el Inegi, que dan los fallecidos por Covid, más los no contabilizados.

México llegó al fin de la pandemia con un exceso de mortalidad por Covid 19, de 505 mil 746 personas de 2020 a 2022, de acuerdo con la base de datos del Registro Nacional de Población. Se trata de 505 mil 746 decesos aún no integrados a la base de datos oficial de muertes la cual tiene como confirmadas 333 mil 961 de fallecimientos notificados ante el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias. La suma nos da más de 800 mil muertes.

Después de 38 meses la responsable de atender la pandemia, la Ssa pone fin a emergencia por Covid-19 en el país mediante un decreto, informó Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Salud, quien señaló que terminó el riesgo alto de transmisión, pero advirtió que la enfermedad seguirá de forma permanente. Es decir, llegó para quedarse y sin medicinas, sin vacunas, sin servicios médicos eficientes y rápidos. Es decir, indefensos.

Desde la mañanera en Palacio Nacional, López-Gatell dijo que anunciarán las medidas que se tomarán a largo plazo, pero vaticinó más contagios, aunque con menores afectaciones. Sus predicciones provocan terror. Primero nos dijo que 60 mil personas sería la máxima cifra de muertes, pero la realidad nos llevó a cifras mucho mayores, más de 800 mil, que te llevan a la incomprensión de las decisiones tomadas.

De acuerdo con datos de la Ssa, el exceso de muertes entre 2020 y 2022 es de 650 mil 602 decesos adicionales a los esperados, pero según el Inegi podrían ser hasta 794 mil de ellos, 505 mil 746 fallecimientos son catalogados como asociados a Covid 19, ya sea por efecto directo del virus o por una complicación de enfermedades preexistentes. Son las cifras oficiales que no vemos cómo pueden decir que fue atendida la pandemia correctamente.

Coello & Asociados va por López-Gatell

Por lo pronto, el abogado penalista Javier Coello Trejo señaló que su despacho, Coello Trejo & Asociados, insistirá ante la Fiscalía General de la República que deberá seguir con la investigación en contra del subsecretario López-Gatell, dado que un juez revocó una resolución de no ejercicio de acción penal en contra de Hugo López-Gatell, por la posible comisión de delitos en el manejo de la pandemia de Covid 19, en particular que pudieron ser causa de la muerte del señor Felipe del Carmen Jiménez Pérez.

Coello Trejo explicó que representa a los familiares del señor Felipe del Carmen Jiménez Pérez, sin cobrar un sólo peso y que la justicia tarda, pero llega. El abogado penalista está decidido a seguir adelante el tiempo que sea necesario. Vaticinó que López-Gatell enfrentará a la ley, porque la ley es la ley.

Seguramente una muy buena parte de los familiares de las 800 mil personas fallecidas y otra parte de los 7.5 millones de contagiados, se sumará a la demanda de Coello Trejo y sus defendidos; la acusación que ha estado latente en redes sociales desde hace mucho tiempo tomará otras dimensiones.

Los migrantes grave problema

El Título 42 del Gobierno de los Estados Unidos que deja a miles de migrantes sin permisos para circular refleja el verdadero problemón que tienen ambos países, ya con dimensiones sociales para los habitantes de las localidades donde esperan, aderezado por declaraciones de políticos, en plenas precampañas políticas en los dos países.

No podemos dejar de ver los tiempos políticos electorales que viven los países con declaraciones, sin duda, para tratar de abonar a las causas. El presidente AMLO critica la política migratoria y pide a mexicanos, latinos e hispanos de Estados Unidos a no votar por candidatos como el senador republicano John N. Kennedy, quien profirió insultos hacia México. La respuesta más violenta y dura fue la del gobernador de Florida. “Tenemos a este Presidente mexicano que está criticando a Florida por promulgar leyes contra la migración ilegal. Me parece que él tiene un desastre en sus manos. Tiene cárteles totalmente fuera de control que gobiernan su país. Y de todos los millones de personas que vienen a Estados Unidos, todos están pasando por su país. ¿Qué clase de país permite que millones de personas atraviesen así?”, dijo Ron DeSantis, gobernador de Florida.

El canciller Marcelo Ebrard, como siempre, sacó la cara y calificó de “inaceptable” el contenido de la ley de seguridad fronteriza de 2023, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que establece medidas antimigratorias y denomina como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. El canciller Marcelo Ebrard ratificó que México no admitirá más de mil deportaciones al día.

Edomex

Los números son prácticamente iguales. Las candidatas Del Moral Vela y Gómez Álvarez, que buscan el gobierno del Estado de México, están en un empate técnico, según los estudios serios que se han publicado. La campaña de encuestas amañadas de Morena que buscan engañar a los electores ya no tiene efecto. Los ciudadanos ven y escuchan los actos y declaraciones de las aspirantes y eso es lo que ha llevado a igualar los números en preferencias de voto. Así las cosas, hasta pronto.

