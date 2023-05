las estrellas estrena la sexta temporada de “Esta historia me suena”

Nuria Gil interpretó el tema musical durante el claquetazo

Asael Grande

La reconocida productora, Genoveva Martínez, anunció en conferencia de prensa, el claquetazo y el arranque de las grabaciones de la sexta temporada de “Esta historia me suena Volumen 6”, la serie de antología musical mexicana creada y producida para Televisa, de una hora de duración, con historias originales y que hablan de temas familiares, actuales, que se caracterizan por ser intensos y emotivos, canciones que encantan y enamoran, estrenará el próximo 10 de julio por las estrellas.

“Esta historia me suena es la banda sonora de la vida, y eso es una forma de cómo hemos concebido un concepto en la que cada canción es una historia, independientemente de lo que estaba pensando el compositor, y en algunos casos hemos tenido la suerte de poder saber qué estaba pensando el compositor, y en base a eso se escribieron los libretos, pero hay canciones de las que no sabemos en qué se inspiró el compositor, y sin embargo, tenemos un equipo extraordinario de escritores, y guionistas, y todo el proceso creativo empieza exactamente así, escuchando una canción que, posiblemente ya conocemos, ochentas, noventas, una bonita época de mucha música importante, y de ahí, ellos crean esta historia que tiene que ver con la letra de la canción, este es el concepto, y todos nos podemos identificar, todos tenemos alguna canción que nos remite a un recuerdo, a nuestra infancia, a un momento importante de la vida, siempre hay una canción importante, y qué mejor que tener una serie de televisión que nos haga sentir eso y nos transmita esas cosas que siempre van acompañadas de música”, dijo la productora, Genoveva Martínez.

La serie, que se estrenó a través de las estrellas el 13 de mayo de 2019 en sustitución de Ringo, cuenta con un elenco conformado por Michelle Vieth (capítulo, Culpable o inocente, de Jenni Rivera), Malillany Marín (capítulo, Mala hierba, de Alejandra Guzmán), Ana Silvia Garza y Alfredo Huereca (Capítulo, Almohada, de José José), Alejandra Haydee (Capítulo, Ya pasará, de Carlos Rivera), Ana Karina Guevara y Víctor Civeira (Capítulo, Yo no me doy por vencido, de Luis Fonsi), Carlos Fonseca, Luz Edith Rojas, Alejandra Andreu y Marco Uriel (Capítulo, Mis sentimientos, de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana), Dariana Romo (Capítulo, Rosa Pastel, de Belanova), Jorge Loza (Capítulo, Déjala tranquila, de Ritmo Peligroso), Esteban Suárez, y Luis Fernando Azuara (Capítulo, No huyas de mí, de Kenny y Los Eléctricos), Arlette Pacheco, Mary Paz Banquells, Iván Bronstein, Marcos Montero, y el actor infantil, Rodrigo Nuño (Capítulo, ¿Te ha pasado?, de Paty Cantú).

La artista musical, Nuria Gil, quien interpretó el tema musical durante el claquetazo de “Esta historia me suena Volumen 6”, dijo a Diario Imagen: “esta serie ya es un formato que lo conocen, cada temporada se supera aún más, yo estuve desde la segunda temporada, y tengo la oportunidad de estar en ésta sexta con un personaje precioso, en un capítulo que es una canción de Paty Cantú, que la compuso ella, es una historia que le pasó a ella, así que no se lo pierdan”. “Esta historia me suena Volumen 6” tendrá 30 capítulos, que se estrenarán a partir del 10 de julio a las 18:30 horas, por las estrellas.