Patrimonio cultural de México, venta de garaje

Desde el portal

Ángel Soriano

A punto de concretarse la venta de Citibanamex a Grupo México de Germán Larrea, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no hay ningún inconveniente de su administración para que se concrete la operación, siempre y cuando se paguen los impuestos correspondientes y se devuelva el acervo cultural de la Nación vendido en la primera negociación con Vicente Fox.

La cuestión parece sencilla pero no es así: Ni los vendedores ni los compradores son dueños del patrimonio nacional, pero los que se encontraban en el poder en la época y autorización la compra-venta del banco, Vicente Fox y Francisco Gil, dispusieron del patrimonio nacional como un patrimonio familiar y lo vendieron, sin que nadie protestara.

Es más, se les condonaron 3 mdd, y todo tranquilo. Hoy son otros tiempos, señala el presidente: pagan impuestos y devuelven el acervo cultural de México. No se puede disponer impunemente de lo que es del país, el patrimonio construido con el arte y el talento de generaciones de mexicanos como para que estos sean vendidos en tianguis.

Y el primer vendedor, como otros que se sienten o se sentían dueños de México, siguen disponiendo de lo que es de los mexicanos: en Oaxaca el mismo grupo de rapaces millonarios han destruido edificios arquitectónicos de gran belleza para dar paso a sus negocios, con la complicidad u omisión de las autoridades estatales, federales y municipales. Ahora son otros tiempos.

La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, va por la jefatura de Gobierno de la ciudad de México, en sustitución de la doctora Claudia Sheinbaum, que será la candidata presidencial: “Son tiempos de mujeres”, ha advertido el gobernador Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, durante la apoteósica recepción a la aspirante presidencial en Oaxaca. Rosa Icela siempre ha estado en el ánimo del que se decide en el país… Nuevos bloqueos al Aeropuerto de Oaxaca demuestran que, en décadas, las autoridades no han encontrado alternativas para auxiliar a miles de turistas nacionales y extranjeros que arriban a la capital oaxaqueña para disfrutar de su gastronomía, clima y belleza arquitectónica. Pasan sexenios y trienios y nada es capaz de dar solución a los conflictos sociales a los que los lugareños ya se han acostumbrado, pero los visitantes no… El nepotismo es sinónimo de corrupción, porque colocar en cargos públicos a los parientes para disponer de los recursos del pueblo al servicio familiar y crear empresas para realizar obras es corrupción, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, al pronunciarse en favor de la elección de los integrantes del Poder Judicial, uno de los tres poderes donde la corrupción ha sentado sus reales… El presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo enfrenta una dura embestida de sus adversarios en el interior del país, a través de organizaciones civiles que funcionan con recursos del extranjero, sino de Guatemala, Perú y de Estados Unidos, y pronto se extenderá a China con el tráfico de fentanilo. Sin embargo, pronto las cosas se colocarán en su lugar… El canciller Marcelo Ebrard considera que, pese a todo, sigue posicionado en el ánimo de los electores y ganará la encuesta para lograr la candidatura presidencial. Desde Guanajuato, el aspirante presidencial dijo que su más cercana competidora “está nerviosa” por eso afirma que es la favorita de AMLO… Dados cargados a favor de una “corcholata” pondría en riesgo la unidad interna, afirmó el líder de Morena, Mario Delgado, al pedir imparcialidad y equidad a los gobernadores e invitar a todos los aspirantes a sus estados, sin favorecer a nadie. No debe haber favoritos porque el presidente no los tiene, indicó.

