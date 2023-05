INE domesticado

Espacio Electoral

Eleazar Flores

EMPEORARÁ, JÚRELO-. Dos meses antes el Presidente de la República fue amonestado por el INE ante un llamado mañanero a votar por sus adeptos; ayer 17 de mayo, el mismo árbitro, pero con otros integrantes, con su negativa a una sanción por dichos más evidentes, da micrófono abierto al mandatario para que desde su pulpito mañanero pueda convocar a sus huestes a votar a su favor.

Palabras más palabras menos y sin disimular su enojo por ser “goleado” 9-2 para desechar el famoso “PLAN B” el jefe del comando guinda dijo que vendría el “PLAN C”, consistente en que en agosto del año próximo con una mayoría calificada “que apoyará la transformación” en el Congreso, podrán pedir reformas hasta para ELEGIR a los ministros de la Corte.

TRANSFORMACIÓN es la palabra clave que solamente los funcionarios federales y dirigentes partidistas emplean en sus discursos políticos y es lo que hizo el Presidente, siendo una clara convocatoria para que la ciudadanía vote en las próximas elecciones federales por los candidatos-as que lance el Movimiento de Regeneración Nacional para renovar Cámara y Senado.

Pues no obstante la obviedad del lenguaje presidencial, en su sesión de ayer dos Consejeros del INE dijeron que el inquilino de Palacio Nacional no había cometido ninguna falta y no era sujeto a sanción alguna. Asi pensaron y votaron en contra de la sanción los consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño, no obstante que la presidenta de la COMISIÓN DE QUEJAS del INE, Claudia Beatriz Zavala, opinó por sancionar al Ejecutivo.

Ciro Murayama, presidente de esa Comisión de Quejas del INE dos meses antes había votado por sancionar al tabasqueño pero como verá, los tiempos cambian… y los votos también.

MORENA VETA TEXCOCO-. En forma intensa y soterrada la alta dirigencia administrativa de Morena, pues su comandante no debe dar la cara así las órdenes sean suyas, negoció hasta ayer al mediodía para que el tema MOCHES-TEXCOCO no se ventilara en el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura Delfina Gómez Álvarez y Alejandra Del Moral Vela.

El argumento de los dirigentes morenistas es que se trata de un TEMA CERRADO, lo que es falso, pues con sentencia del “viejo” INE y el respaldo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se impuso una sanción millonaria al partido, al comprobarse con copias de cheques de los empleados municipales de Texcoco, “moches” de distintas denominaciones, en función del sueldo devengado, incluyendo servidores públicos de confianza.

En el PRIMER DEBATE Delfina Gómez aceptó el hecho diciendo que las faltas FUERON DEL PARTIDO”, hasta ahí.

En el segundo debate de esta noche en el IEEM, constataremos la veda o no del tema.

