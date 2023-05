La reforma judicial es necesaria

Sin duda, la reforma judicial es necesaria en nuestro país, según opinan especialistas investigadores y estudiosos del tema. No es la mejor idea.

De acuerdo a la experiencia sobre el tema vivido en la Constitución de 1857, los ministros de la Corte, que no todos los jueces del país, fueron electos en una mecánica de segundo grado sin la intervención de partidos políticos y con la injerencia de los caudillos de la época. Todo ello produjo la creciente subordinación a quienes detentaban el poder político en ese momento.

Es decir, se repartieron los poderes fácticos de la época la decisión de asignar ministros del Poder Judicial de ese momento.

No debemos de olvidar que estamos hablando de uno de los poderes del Estado mexicano. El Judicial. Partiendo de esta base, elegir a los ministros y todos los jueces y magistrados de poder judicial vía urnas, se estaría invadiendo los terrenos del Poder Legislativo, porque están siendo designados por el mismo método de un representante ciudadano y se convierten en representantes populares, que va en contra de la esencia de los ministros, que buscan que las leyes, elaboradas por el Legislativo, sean fielmente apegadas a la Constitución Mexicana. No necesitamos representantes populares, necesitamos magistrados especialistas en leyes y constitucionalistas, para impartir justicia imparcial y en apego a nuestra Constitución.

El gobierno de la 4T, sin duda, quiere tener el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya finalidad es cambiar la Constitución a su modo y tener leyes a su modo, pasando por encima de nuestra Carta Magna. No me salgan con que la ley es la ley, dijo el presidente López.

Edomex

Hoy se llevará a cabo el segundo debate entre las candidatas Alejandra y Delfina, que seguramente se llevará la atención de millones de mexicanos.

Los números están muy parejos y en algunas regiones se inclinan hacia Alejandra. Pero la verdadera encuesta será el día 4 de junio.

Por lo pronto, hoy queremos ver y saber sobre las propuestas y las ideas de las dos participantes. Previamente, los equipos de ambas aspirantes se reunieron para ponerse de acuerdo, pero lo que más llamó la atención es que Morena, es decir Delfina, pidió no se tocaran los temas como la corrupción, el tema Texcoco y por supuesto abarca las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación sobre cerca de mil millones de pesos aplicados en su gestión en la SEP y que nadie sabe dónde están.

Hemos sostenido en este espacio que Delfina no se presentará. Esto ha aumentado entre la sociedad, porque tiene miedo precisamente a que sea exhibida. Espero equivocarme. El tema de corrupción le pega mucho. Al parecer ambas candidatas están listas.

Delfina felicitó a los maestros, sus colegas, en tanto que Del Moral se dice lista para encontrarse con su adversaria guinda y dar la cara a la ciudadanía, por lo que asegura que no hay pretexto para no ir, si no hay debate, pierde la ciudadanía. “Vamos por la reconciliación, que es antídoto contra el populismo y la destrucción”, afirma la aspirante aliancista.

Es secreto a voces y se ha hecho viral, luego de que Mario Delgado dejó de acudir al comité de campaña de Delfina, pretextando que se encuentra cumpliendo una misión encomendada por el Jefe del Ejecutivo, que quizá sea de mayor relevancia que la elección del Estado de México.

Morena se desploma en el Edomex. La ciudadanía no le tiene confianza por tanta corrupción e ignorancia y eso se ve en las caras de los principales protagonistas, desde la aspirante hasta sus principales operadores.

Por cierto al que no se le ha visto es al coordinador de campaña de Delfina, Horacio Duarte, que no se aparece, luego de que en redes sociales trascendió que hay una investigación en su paso por la dirección de aduanas.

Y mientras la candidata de la alianza crece, la morenista sigue cayendo, al recibir el desprecio y desconfianza de la población que no asiste a sus eventos porque no cree en una persona que arrastra una larga lista de ilegalidades y corruptelas. No hay apoyo a Delfina.

En la sociedad civil ya se confirmó la idea de que Delfina es un peligro para el Estado de México, pues señalan que como parte de las acciones que le piden implementar está la de revivir el moche de sueldo del 10% a los trabajadores estatales y municipales del Edomex, como lo hizo en Texcoco, lo que convertiría a los burócratas mexiquenses en el principal sostén de Morena. Esta idea cada día toma más relevancia entre la plática de los ciudadanos. Hoy nos daremos cuenta de quién es quién en la política del Estado.

Apuntes

Segundo enfrentamiento de la CNTE con el actual gobierno. El martes, Día del Maestro, la Sección 22 de Oaxaca, se enfrentó a las puertas de Palacio Nacional contra la policía capitalina, en protesta por el aumento de 8 por ciento a su salario. Los maestros, en su furia, quitaron las vallas tubulares que resguardaban la puerta mariana de Palacio y enfilaron una camioneta con la intención de derribarla, que sólo quedo en el amago. Es la segunda ocasión que la CNTE se enfrenta a la 4T. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

