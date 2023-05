Lucero Mijares es Dorothy en “El Mago/The Wiz”

El exitoso musical de Broadway marcará su debut en teatro

Asael Grande

El Mago (The Wiz), el exitoso musical de Broadway marcará el debut de Lucero Mijares en teatro. Esta nueva producción cuenta la historia de “El Mago de Oz”, en una puesta escena de gran producción con más de 22 actores en escena, orquesta en vivo, y que se estrenará, a partir del próximo 30 de junio, en el Teatro Hidalgo, con una temporada de 16 semanas, los días viernes a las 20:30 hrs., sábados, 17 hrs. y 20:30 hrs., domingos, a las 18 hrs.

En entrevista con Diario Imagen, Lucerito Mijares, compartió la emoción que le causa hacer su debut en una de sus grandes pasiones, el teatro musical: “llegó un día, Juan Torres, y me dice – ‘ve, la película de Diana Ross con Michael Jackson, y después ve, The Wiz Live, que se estrenó en dos mil quince’-, entonces, yo, muy obediente, la vi, me gustó mucho, y Juan me dice: ‘esa es la obra, empiezas el lunes!’, y yo, ‘qué?!’; la verdad, fue bastante orgánico, estamos muy felices y emocionados; pienso que, con esta obra, se juntan muy bien tres cosas que me encantan, que es bailar, cantar y actuar, y qué mejor que el teatro musical, el teatro en sí, creo que el teatro musical es algo que me ha llamado mucho la atención, y lo cual estoy agradecida con la vida de ponerme el teatro en mi camino”.

Lucero Mijares cumplirá su sueño de debutar como Dorothy, cobijada por Juan Torres y sus 25 años de experiencia como productor teatral: “es una actriz de primerísimo nivel –nos dice, Juan Torres- con una responsabilidad enorme, en principio, para llevarle al público algo maravilloso, y que la gente que venga al teatro y nos haga el favor de contar con su presencia se salga contenta, ese es el principio de todos los que hacemos teatro, que la gente salga emocionada de lo que va a ver, y es un reto que sea mejor que lo que ya hiciste, en mi caso, vendo de hacer La Jaula de las Locas, y Te amo eres perfect@… ahora cambia!, entonces, El Mago es como en nuevo bebé, en donde todo tiene que ser perfecto, y genial, pero, con el reto más grande que es tener el lanzamiento y el debut en teatro de Lucero Mijares, que para mí es como si produjera dos obras musicales de gran formato, simultáneamente, así ha sido, un gozo, un placer, ha sido muy divertido, y ha sido muy enriquecedor, creo que, para mí como productor, esa experiencia es algo como nuevo en mi vida, estoy disfrutando tanto todo, aprendiendo todo, redescubriendo el teatro, post pandemia, teniendo nuevos retos por delante, por supuesto que la inversión y el riesgo es enorme, es muy alto, pero tengo mucha fe en hacerlo, es una puesta enorme, de más de veintidós actores en escena, una orquesta en vivo, es una obra familiar, en horario estelar, es un proyecto del que se van a sorprender, en todos los sentidos, es el proyecto ideal para el que Lucero Mijares protagonice y empiece en el teatro su historia, su carrera, es un personaje súper noble, y arropada de un gran elenco, y de la primerísima gran actriz, María del Sol, en su regreso al teatro, es un doble placer para todos”.

“Lucerito” Mijares está lista para sorprender al público, por su enorme talento, como protagonista de ‘El Mago (The Wiz)’, en el papel de Dorothy: “si se hace una gira, voy con todo; creo que Dorothy, es un personaje que implica mucha responsabilidad, porque es un personaje que es bastante icónico, y la mayoría de la gente la conoce, conoce la película, y la identifica; pienso que a la gente le puede gustar mucho porque es una Dorothy apegada a la realidad, aunque vaya a este mundo de fantasía, pero hasta lo puedes en su ropa, en su pelo, la verdad es que estoy muy contenta, y ojalá que se alargue la temporada; estoy contenta porque nunca me imaginé que los ensayos fueran a ser así de divertidos, se repiten muchas cosas, pero me encanta, porque lo hacemos con más actitud, sale mejor, estoy feliz, emocionada; el treinta de junio es el estreno, vengan a verla, los esperamos con ansias”

El productor, Juan Torres, destacó que seguirá trabajando con Lucero Mijares: “no la quiero soltar en la vida, deseo que le vaya muy bien, me fascina apoyarla, y que haga todo lo que ella quiera, la única exclusividad que tenemos ella y yo, es la de la amistad, para siempre, yo la voy a apoyar, y voy a estar en donde ella esté, para mí un honor ser su productor, ser su amigo, y porque la quiero, que vengan muchos proyectos para ella, tiene todo el talento para lograrlo”.

El elenco de El Mago (The Wiz) está conformado por: Lucero Mijares (Dorothy), María del Sol, Fede Di Lorenzo (León), Marisol Meneses (Adaperla), Felipe Álvarez (León), Jorge Veliz, Estrella Rubio, Dulce Patiño (Malévola), Juan Fonsalido (Espantapájaros), Crisanta Gómez (Adaperla y Glinda), Enrique Maddox, Óscar Acosta (Hombre de hojalata), Jonathan Rubén, Bárbara Sepúlveda (Dance Captain, y asistente de coreografía),

El Mago (The Wiz) es una obra musical que se estrenó en 1974 en Broadway. La estrella de esta obra son las canciones. Lo más importante es cómo está contada la historia, una crítica representada a través de una fantasía.

Con más de 100 piezas de vestuario, El Mago (The Wiz) se presentará los fines de semana en el Teatro Hidalgo, a partir del 30 de junio, durante 16 semanas.

Este musical de Broadway, tiene letra y música de Charlie Smalls y libreto de William F. Brown. En el año 1975 la obra obtuvo un total de siete Premios Tony incluyendo Mejor Musical. Fue reestrenada en New York, Londres, San Diego y en los Países Bajos. La adaptación cinematográfica fue protagonizada por Diana Ross y lanzada en 1978.

