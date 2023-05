Diplomacia, diversidad y libertades: AMLO

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que dentro del servicio exterior mexicano hay diplomáticos que no comparten su proyecto de Nación porque hay pluralidad y diversidad entre sus integrantes y se respeta el servicio civil de carrera, pero reconoció que pese a esas diferencias “no ha habido traición”, sino cumplen con sus funciones encomendadas.

Asimismo, reconoció que hace falta mayor información en el exterior respecto a lo que se hace en México y, en el caso de la Unión Americana, son los trabajadores migratorios los que se mantienen al pendiente de lo que pasa en el país y difunden los alcances de la IV-Transformación, labor que no hacen algunas embajadas.

Sí hace falta información, aceptó, cuando un periodista inglés le indicó que en el Reino Unido hay poca información de lo que pasa en México y de los alcances de la IV-Transformación, por lo que tienen que recurrir a fuentes directas para saber de las mismas, aun cuando se trate de académicos o de ciudadanos interesados en conocer la vida nacional de México.

Deficiencias o déficit en el servicio exterior mexicano: Efectivamente, se respeta la pluralidad y la diversidad y las posiciones personales, pero es preciso que se difunda más de lo que pasa en realidad en México para evitar la mala imagen que tenemos en el exterior y que hace que, como ocurre ahora, diversos lideres internacionales se lanzan contra México por falta de información.

TURBULENCIAS

Salarios, viajes y residencias

Colosales sueldazos de altos funcionarios, residencias y viajes a todo lujo son exhibidos en medios de comunicación que han tenido acceso a los gastos del equipo gobernante y aun cuando se niegue, los documentales sobre el dispendio de los recursos públicos chocan con la falta de apoyo a grupos vulnerables en atención médica, educación y salarios, que son regateados, en tanto unos cuantos disfrutan de privilegios ilimitados. Está el caso de las deportistas de nado artístico a quienes la sonorense Ana Gabriela Guevara, lejos de reconocerle sus méritos, las insultó por no plegarse a sus decisiones, cuando que sólo es una funcionaria, no la dueña de los recursos públicos. Contar pesos y centavos para apoyar el deporte no es la mejor manera de estimular a nuestros deportistas y la ex atleta demuestra un criterio de abarrotera y no de servidora de la Nación… Si hay dados cargados en la nominación del o de la candidata presidencial, se verá más claro en la elección de la gobernadora del Estado de México: Delfina Gómez o Alejandra Del Moral. Lo más seguro, como se estila, es que sea la ex alcaldesa de Texcoco la sucesora de Alfredo Del Mazo para ir cerrando el círculo y que Morena domine el país. Ya el canciller Marcelo Ebrard se ha encargado —lo mismo que la falta de sensibilidad o exceso de cinismo de gobernadores que dan preferencia a unos sobre otros en la carrera presidencial—, que las cosas están decididas de antemano…También faltó tacto en uno de los asesores o el equipo asesor de la ministra Norma Piña, al llamar, presuntamente, directamente a la oficina del poblano Alejandro Armenta Mier, para pedir el número de su celular para más tarde enviarle mensajes intimidatorios. Dejó clara huella de la procedencia de la llamada y que, sin tanta tecnología, era fácil detectarlo. Ahora falta la aclaración correspondiente de la ministra que seguramente dirá que extravió su celular, fue hackeado o robado… Sergio Salomón Céspedes, el gobernador de Puebla, ha establecido una serie de mecanismos para auxiliar a una docena de municipios colindantes con el Popocatépetl, cuyos pobladores se resisten a salir de la zona ante la inusitada actividad del coloso. En tanto, se han suspendido las clases presenciales y los escolares usan cubrebocas en otra pesadilla para la población.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista