Libros de texto, polémica

Espacio Electoral

Eleazar Flores

DESCONOCIDOS-. Antaño, la elaboración de los LIBROS DE TEXTO gratuitos estaba en manos de expertos en español, matemáticas y demás ciencias, se ponían a consideración de los padres de familia por medio de su asociación, opinaban y en ocasiones podrían hacerse ajustes y posteriormente se enviaban a imprimir.

Ahora, la elaboración de los textos no estuvo a cargo de expertos sino de profesores de grupo, pues los casi dos mil expertos fueron despedidos por la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP a cargo de Marx Arriaga, autor de la frase inmortal “leer por goce es un acto individualista”.

Con total desconocimiento de los padres de familia, la Conaliteg ya está en pleno proceso de impresión la suma de 69.3 millones de libros para el ciclo escolar 2023-2024, hecho que seguramente provocará reacciones en cuestión de semanas o a inicios del próximo ciclo escolar, pues el material didáctico se distribuye con anticipación para que llegue a tiempo a todos los rincones del país.

La mayor polémica -anótelo para que luego no se asombren quienes se quejan de ataques-, vendrá de los propios padres de familia que por primera vez fueron ignorados, y no porque ellos intervengan en la elaboración de contenidos, pero siempre se les corría esa cortesía y en muy pocas ocasiones emitían opiniones para enriquecer los contenidos, ahora nada.

IDEOLOGIZACIÓN-. La queja de madres y padres de familia se centrará en la inducción tácita en ocasiones y en otras en forma explícita, acerca de que los estudiantes en particular y los mexicanos en general, eviten en la medida de lo posible, los anhelos ASPIRACIONISTAS. Obvio que el lenguaje y las frases no son las escritas, pero se acercan a estos propósitos.

Eso de incluir a padres y madre de familia, no en la elaboración directa, pero sí en el conocimiento de contenidos no es un capricho, lo contempla la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, a no ser que a últimas fechas hayan cambiado tantas cosas que ni siquiera se sepan y menos que se divulguen no obstante que son temas de interés capital.

Ahora la Cuarta Transformación tiene sus estilos de hacer, muy respetables, lástima que tratándose de la educación de aproximadamente 30 millones de escolapios de educación básica se supone que debería el gobierno ver la tarea como de interés nacional.

Lo único que faltó en la inclusión de contenidos e impresión de los 39 millones 340 mil libros de texto sería considerar la tarea de INTERÉS NACIONAL, como se hace con las obras icónicas de la Cuarta Transformación.

¿Ejemplos?, con gusto, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y refinería Dos Bocas. Pero pues podrían salir asuntos de la familia presidencial.

