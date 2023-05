A pasos agigantados, avanza Mi Beca para Empezar

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

UNICEF reconoce aSheinbaum por éxito en programas sociales

La Ciudad de México se ha convertido en pionera en materia de políticas públicas de tipo social. En 2001, cuando el actual Presidente de la República en ese entonces era jefe de Gobierno del también entonces Distrito Federal, se creó la pensión para adultos mayores y ahora, con Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se implementa, desde 2019, un programa que, por su aceptación y creciente demanda, rápidamente se consolidó en la vida escolar de niñas y niños de educación básica y nos referimos a Mi Beca para Empezar.

Es de recordar que la pensión de adultos mayores pasó de ser una ayuda para ese sector de población en la capital a una política pública a nivel nacional al alcanzar rango constitucional y si nos apuran diremos que por esa misma ruta, y a pasos agigantados, transita el programa de bienestar para niñas y niños que realizan sus estudios en centros escolares de la capital, porque, hay que decirlo, al interior de la república padres de familia observan con interés este programa, que, por cierto, apenas en noviembre pasado el Congreso local dio su aprobación para que el mismo alcanzara rango constitucional con cobertura para todos los planteles de educación básica, sector público, en la Ciudad de México.

Nuestra reflexión viene a colación porque, en la semana que termina, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México entregó un reconocimiento a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la implementación del referido programa, que, desde 2019, combate la desigualdad en niñas, niños y adolescentes de las escuelas públicas en la capital y actualmente beneficia a 1.2 millones de estudiantes de educación básica.

Siendo la Unicef el organismo que atiende los temas relacionados con la niñez en el seno de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), es un hecho que, por los impactos positivos que “Mi Beca para Empezar” está generando a la comunidad escolar de la capital, hay un anhelo al interior de la república para que dichos beneficios pronto lleguen a niñas, niños y adolescente de la provincia mexicana, sí, pero sería entendible si también tiene mirandas encima de la comunidad internacional, sobre todo de ciudades y países de América Latina.

En ese contexto, es probable que, por su aceptación y gran demanda, muy pronto dicho programa tendrá no sólo un alcance nacional, sino que, aunque con otro nombre, pero con los mismos objetivos —de acabar con las discriminaciones, promover la igualdad y disminuir las desigualdades—, con el tiempo traspase fronteras mexicanas y si eso sucede no debemos sorprendernos, porque es válido que los éxitos sean emulados. ¿Qué no?

LAS CARTAS HABLAN.— Ya que estamos con Mi Beca Para Empezar, es de resaltar que, a partir del mes de mayo en curso, el programa tuvo un incremento al pasar de 500 a 600 pesos para alumnos de educación preescolar y de 550 a 650 pesos para los de educación primaria y secundaria.

El incremento se verá reflejado de mayo a diciembre de este año, con excepción de los meses de julio y agosto, por periodo vacacional y en los que el gobierno capitalino entrega apoyos para útiles y uniformes escolares.

VA MI RESTO.— Sin duda, “Mi Beca para empezar” será el sello de la casa, el que distinga y por el que se recuerde más al gobierno de la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, porque qué niño o niña o padre de familia, olvidará que esta ayuda para la educación de sus hijas o hijos comenzó a otorgarse a iniciativa de la mandataria capitalina.

Por lo pronto, los beneficios de este programa ya son un derecho para las niñas y los niños de las escuelas capitalinas, y sus resultados han empezado a tener el reconocimiento internacional, ojalá pronto estos beneficios también lleguen a todas las escuelas públicas de educación básica del país, porque con eso se estará contribuyendo a que las comunidades infantil y adolescente concluyan su educación primaria y secundaria y, sobre todo, que nadie se quede fuera de las escuelas por razones económicas, y hasta ahí porque como veo doy.

jorgelgalicia@yahoo.com.mx