AMLO “mosqueó” la venta de Banamex

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

En el limbo 22 millones de clientes y 38 mil trabajadores

Citi decidió bursatilizar acciones y no dejarla con el gobierno de la 4T

Larrea, un peón del poder y del dinero

Por Ferrosur, ni un centavo

Inversiones robadas o tiradas a la basura

Obsesiones ideológicas o de supervivencia presidenciales

Apoyo a Pedrito Castillo, del Perú, crea enemigos al país

Los Santiagos de Marko Cortés

Se mueve para la sucesión presidencial

Creel y Taboada sus alfiles

Cotemar, Responsabilidad Social y Gobernanza

El primer arte que deben aprender los que aspiran

al poder es el de ser capaces de soportar el odio

Séneca (2 AC-65), filósofo latino

Los resultados de las decisiones políticas tomadas desde el Palacio Nacional pueden resultar devastadoras.

La frustrada venta de Banamex al sector privado mexicano o internacional tiene implicaciones que van más allá del negocio. Accionistas, ahorradores, inversionistas, así como una gran gama de hombres de negocios que están relacionados con instituciones bancarias, ven alto el riesgo de decisiones adoptadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en negocios particulares.

Ven un déjà vu de lo ocurrido en Venezuela con el militar que llegó por la vía democrática al poder, mediante el robo de la voluntad popular en las urnas, Hugo Chávez.

Los empresarios venezolanos, a principios del 2000, no tenían ni idea de lo que ocurriría con este hombre que se decía de izquierda, pero eran obsesionados por el poder y el dinero.

Protegido por la estructura política y con promotores del socialismo de Fidel Castro, Chávez Frías llegó con mentiras el 2 de febrero de 1999 a la presidencia venezolana y ha dejado en ruinas a una nación que era sólida y próspera. Hoy millones están en la miseria.

De ahí en adelante Chávez se enquistó apoyado con el poder ilimitado, tanto económico como político y con armas, del ejército de aquella nación con sus grupos represores de élite.

A su muerte, dejó a su incondicional, un chofer de microbús, con mínima estructura académica y administrativa; un pelele de las fuerzas armadas de aquella nación: Nicolás Maduro, quien se perpetuó en el poder desde la muerte de Chávez, en marzo de 2013.

La historia puede repetirse con México y un anuncio de la tragedia puede venir desde el púlpito de Palacio Nacional. Lo único que queda como alivio, es que le queda poco tiempo de gobierno a López Obrador.

Sin embargo, los golpes dados a empresas de Germán Larrea como Ferrosur y la adquisición de Banamex, son sintomáticos en estos momentos. López Obrador no quiere pagar la indemnización mínima, de 350 millones de dólares, por tomar el control de las instalaciones de Ferrosur entre Minatitlán y Coatzacoalcos, para darle derecho de vía al Tren Interoceánico que es otra de las obras icónicas de la Cuarta Transformación.

El sector privado mexicano, así como inversionistas extranjeros incluido Elon Musk, dueño de Tesla, ven con preocupación estás decisiones presidenciales. No se trata de un juego de tendencias ideológicas. Se trata del bienestar de miles de personas que en el país buscan mejores condiciones de vida. Esto significa que, al no llegar las inversiones ni las fuentes de trabajo, se sentencia a miles de mexicanos a la pobreza o a la miseria, incluso mexicanos con títulos universitarios o capacidades académicas superiores, logradas mediante el esfuerzo la dedicación y el estudio

El consejo de administración de Citi, que encabeza Joan Fraser, en Estados Unidos, tomó la decisión de bursatilizar las acciones de Banamex en México y derrumba un negocio de 7,500 millones de dólares, donde el gobierno federal perdería cuando menos mil 100 millones de dólares de impuestos.

Aunado a todo lo anterior Citi mantendría el control administrativo del banco y no permitiría que el gobierno de López Obrador se apodere de esa institución con más de 22 millones de clientes.

El daño hecho está y, que conste, no se busca apoyar a Larrea en su guerra con el gobierno. Lo que queremos es un país en donde se respeten la propiedad privada, la libertad y las garantías individuales de 128 millones de mexicanos.

En síntesis, decisiones, declaraciones y poses políticas desde la Presidencia, convertirán en un banco achicado a Banamex.

PODEROSOS CABALLEROS

OBSESIONES PRESIDENCIALES: No hay la menor duda que al cierre del gobierno de López Obrador, complica la vida política del país. Su apoyo incondicional a personajes como Pedrito Castillo, quien, al verse acorralado por los grupos políticos locales, pretendió dar un golpe de Estado, aniquilando al Poder Legislativo, para enquistarse en el poder, hace perder a amigos tradicionales de México. Su apoyo a “Pedrito” enfrenta a dos pueblos. Nunca preguntó al pueblo mexicano si quería pelearse con el peruano. Nunca hizo una consulta popular sobre Perú y su gobierno para una posición de México en el concierto internacional. Nunca ha preguntado a los mexicanos si de verdad quiere llevar de amigo a un pederasta como Daniel Ortega, presidente de Nicaragua; o de Gustavo Petro, quien apoya a grupos de asesinos disfrazados de guerrilleros. Toma decisiones en base a su ideología y no por los intereses de los mexicanos. AMLO no es el dueño de México, que quede claro. *** MARKO CORTÉS: La receta para la sucesión presidencial para el líder nacional del PAN, Marko Cortés, es simple: un panista. Sólo falta saber si lo aceptan en el PRI y PRD. Alejandro Moreno, del tricolor, ve que los precandidatos de su partido son muchos y mejor preparados. De los perredistas, las cosas son diferentes, son pocos los aspirantes y el más fuerte es Miguel Ángel Mancera. Por el PAN, Marko impulsa a Santiago Creel y para la Ciudad de México, a Santiago Taboada. En la sucesión por la dirigencia del partido azul estaría Jorge Romero. Marko aprendió a consolidar el poder dentro del panismo, de la misma forma como lo hizo en su momento Felipe Calderón. La apuesta por los Santiagos hace a un lado a personajes como Lilly Téllez y Josefina Vázquez Mota, quienes ven la posibilidad de competir con una cuota de género. Pero, en la alianza opositora no hay nada escrito.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

COTEMAR: A invitación de la Secretaría de Marina, Grupo Cotemar participó en la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo 2023”. Previo a la inauguración del evento, el almirante secretario, José Rafael Ojeda Durán, en compañía del almirante José Luis Arellano Ruiz, subsecretario de Marina; la capitán de altura, Ana Laura López Bautista, titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante; y el vicealmirante Ubaldo Gómez Rodríguez, jefe de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, realizaron un recorrido por el pabellón de expositores del sector marítimo, donde estuvo presente Cotemar, con cuatro colaboradoras que integran la marinería de la empresa.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos