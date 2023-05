Christian Nodal, como parte de su Tour #Foraji2, llegó al Foro Sol para brindar un espectáculo lleno de energía, música, nostalgia y amor, acompañado de sus fans que se dieron cita desde temprana hora, ansiosos por ver a su ídolo, preparados con sus mejores atuendos, ya que si algo ha distinguido tanto al cantante como a su grupo de seguidores es el “flow” que se cargan, y que se hizo presente en esta ocasión entre los más jóvenes que asistieron al recinto con cadenas, aretes, combinados con sombreros, botas y las tradicionales camisas rancheras.

Es por esta nueva adaptación del artista a las nuevas corrientes del regional mexicano, que el artista Nodal llenó el Foro Sol con gente de todas las edades, el pasado fin de semana.

Saltando al escenario con su inigualable energía y carisma Nodal fue aclamado, no solo por el talento que contiene en sí y que demostró en cada una de las interpretaciones de sus canciones, sino por las referencias que lanzó durante su concierto y los invitados que tuvo.

Ya que después de las primeras canciones que interpretó en solitario, llegó el momento de sorprender a sus fans con la compañía en el escenario de sus colegas artistas, inició la lista con Piso 21, quies interpretaron “Para Olvidarme de ella” canción que publicaron juntos en 2019.

Tocó el turno de Los Plebes de Rancho de Ariel Camacho, pero sin duda uno de los momentos más especiales del concierto fue cuando subió Ángela Aguilar para interpretar la canción que no solo se popularizó en la radio, sino en distintos trend de TikTok la melodía de “Dime cómo quieres”.

Ya casi para finalizar fue que de entre el público cargaron a una fan en hombros para ayudarla a cumplir su misión que era entregarle una figura de “One Piece” una serie de anime de la cual el artista se ha declarado varias veces fan, y que incluso le regalaron la bandera que representa a la serie.

El broche de oro con el que se cerraría esta presentación fue cuando el artista interpretó su popular canción “De los besos que te di”, momento en el cual apareció su actual pareja Caazzu y futura madre de su hijo, quien lo acompañó para bailar y cantar unas líneas junto al artista y finalmente entre verso y verso confirmar su amor con un apasionado beso.

Y por si no fuera poco el éxito que tuvo durante su presentación en el Foro Sol, en pasadas horas, se reveló que debido a la fama que ha adquirido el cantante podría ser considerado por algunos productores para incluirlo en una futura telenovela como actor que interprete a un villano, así que si te gustaría que este rumores se volvieran realidad, no olvides seguir las cuentas del artista donde se revelará toda la información próximamente.

Las canciones que interpretó Nodal en el Foro Sol

“Se me olvidó”

“Ayayay!”

“La mitad”

“Por el resto de tu vida” (con Greeicy)

“Cazzualidades”

“Me dejé llevar”

“No te contaron mal”

“Amor tóxico”

“Si te falta alguien”

“Botella tras botella”

“El cumbión dolido”

“Te lloré un río”

“La sinvergüenza”

“2 veces” (con Los Plebes del Rancho)

“Solos” (con Ana Bárbara)

“Lo busqué” (con Ana Bárbara)

“Aquí abajo”

“Vivo en el 6”

“Nace un borracho”

“Quédate”

“Ya no somos ni seremos”

“Dime cómo quieres” (con Ángela Aguilar)

“La despedida”

“Eso y más”

“Disculpe usted”

“Tragos de amargo licor”

“Aguardiente”

“Me extraño”

“Más que tu amigo”

“Te fallé”

“Pa olvidarme de ella” (con Piso 21)

“Poco”

“Eres”

“¿Quién es usted?”

“Probablemente”

“Yo no sé mañana”

“Adiós amor”