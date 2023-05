En la comparecencia del Gabinete de Seguridad se abordará creciente inseguridad

¿Qué le ofreció Morena a Karen Castrejón, del Partido Verde?

Muchas cosas pasarán hoy en el Senado de la República. De entrada y como lo había adelantado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, todo está listo para la comparecencia del Gabinete de Seguridad ante la Comisión Permanente. Es justo hoy cuando se rinde el informe del Poder Ejecutivo con el tema central de las actividades de la Fuerza Armada Permanente.

Esto es un hecho inédito, porque tendrá lugar la primera rendición de cuentas, tras seis meses, “después de la modificación al artículo quinto transitorio”.

Esta actividad -aseguró Monreal- marcará un parteaguas, “Por eso será un diálogo franco, abierto, un diálogo con los secretarios de Defensa (Luis Cresencio Sandoval); de Marina (José Rafael Ojeda Durán); y de Seguridad Pública (Rosa Icela Rodríguez)”, y será únicamente entre las y los legisladores con los titulares de estas dependencias.

Debido a la trascendencia de esta jornada, el senador Monreal anunció que en la Cámara alta se reservó la confidencialidad. Asimismo, añadió que como muchos mexicanos, él también ha sido afectado por la creciente inseguridad, sobre todo a nivel familiar en su tierra natal, Zacatecas, donde gobierna David Monreal.

Respecto a esta jornada, el también coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, confía en este esquema que se logró con el trabajo legislativo, en esta Cuarta Transformación: “…confío mucho en que el esquema de seguridad pública podamos mejorarlo, confío mucho en que nos enfrentemos con éxito a este flagelo que tanto daño ha causado”.

En un videomensaje que compartió en redes sociales, el presidente de la Comisión Bicamaral explicó que en el encuentro se revisará el informe semestral del Ejecutivo federal sobre la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

Refirió que se trata de una facultad de control parlamentario, conforme lo establece el artículo quinto transitorio del Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de Guardia Nacional.

En otro tema, no deja de sorprender el nivel de sumisión que tienen varios legisladores de Morena y un claro ejemplo es el de diputado Manuel Alejandro Robles, quien la semana pasada presentó una propuesta para, según él, “obradorizar” la justicia en esta errada y llamada Cuarta Transformación. Esto, por el asunto que se trae la bancada morenista de que jueces y magistrados sean electos por “el pueblo bueno y sabio”, cuyos conversatorios, por cierto, están por iniciar y lo más probable, es que tengan la misma suerte de otros que los del partido oficial han llevado a cabo, como el de la reforma eléctrica, en el que todo el tiempo acallaron a las voces que se manifestaron en contra de ellos. Así, bien puede señalarse que será un conversatorio de “oídos sordos y boca cerrada”.

Bueno, pues ahora, el referido legislador morenista, presenta una iniciativa para blindar las obras “estrella” de esta errada y llamada Cuarta Transformación, casi todas, han excedido sus recursos y no producen nada.

Antes, el referido diputado morenista, propuso que el Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, (INAI), cambiar de nombre por el de Instituto para la Transparencia Gubernamental, planteamiento que en el nombre lleva la penitencia pues bien se puede traducir en que la actual administración quiere centralizar todo. Cuestión de ver como ese lopezobradorismo del que tanto hace gala el diputado Robles, actualmente tiene maniatado al INAI, sin que haya por lo pronto alguna posibilidad de destrabarlo.

Por cierto y en este orden de ideas, la juez Celina Angélica Quintero, otorgó una nueva suspensión para que el Senado de la República realice un periodo extraordinario y designar finalmente al nuevo consejero del INAI, que le hace falta a dicho Instituto para alcanzar el consenso.

Así el miedo que le tiene esta errada y llamada Cuarta Transformación a la transparencia.

*** Ya se consignaba en este espacio que lo que vive Morena y rémoras que le acompañan en Coahuila, no era más que el reflejo de la ruptura que podría darse entre estos institutos políticos de cara al 2024. El caso del PVEM, es muy especial, ya que mientras el candidato verde al gobierno de ese estado, Lenin Pérez, ha venido rechazando que vaya a declinar a favor del abanderado de Morena, Armando Guadiana Tijerina, la líder nacional del partido del tucán, Karen Castrejón, de inmediato se alineó a la instrucción girada por el líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado y de plano le ordenó a su militancia que declinen a favor del senador Guadiana. No sobra señalar que el liderazgo de la también diputada Castrejón, ha sido muy cuestionado, pero en un partido que como el Verde es tan acomodaticio y oportunista, pues no se notaba tanto y ahora, la cúpula del PVEM no tiene empacho alguno en pretender dejar solo a Lenin Pérez, que entre las razones que esgrimió para o sumarse a la campaña de Guadiana Tijerina, fue que se trata de un personaje con 50 años de militancia en el PRI, que propicia las corridas de toros y produce carbón, con todo el daño que hace este mineral al planeta. El dilema está planteado; si el PVEM abandona a la coalición Juntos Haremos Historia, a lo mejor no le sale tan caro a Morena, pero a lo mejor, el abanderado Verde al gobierno de Coahuila sí se queda solo. Y otra pregunta es: ¿Qué le habrán ofrecido a Karen Castrejón para que se disciplinara al oficialismo?

*** Para finalizar con este tema, hay que recordar lo que dijo Lenin Pérez de Armando Guadiana, “va en picada en las encuestas y por ello un grupo de personas totalmente ajenas a Coahuila y con una profunda ignorancia de lo que aquí vivimos y sucede, quisieron venir a decirnos qué hacer, pretenden hacer creer que los ciudadanos somos fichas que pueden mover a su antojo, pero les vamos a demostrar que no es así. Los coahuilenses somos gente trabajadora y con mucha dignidad, a nosotros nadie de la Ciudad de México nos va a venir a decir qué es lo que tenemos qué hacer”. ¡Qué tal!

*** Vaya que también está muy mal asesorado, ni más ni menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su gustadísimo “stand-up” mañanero siguió arremetiendo en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), hablando esta vez de un disparate de que los ministros quieren aplicar en el país un “golpe de Estado técnico”, valiéndose de mandatos judiciales para frenar sus megaproyectos, sus “elefantes blancos” a los que tantos recursos el tabasqueño les ha metido, sin tener absolutamente ningún resultado. De pena ajena.

