Actores y periodistas reunirán sus talentos en “La Casa de la Bandida”

Homenaje a Carmen Salinas en el marco

del Día de la Libertad de Expresión

En el Teatro Gran Recinto “Tres Corcholatas, un colado, ¡más los que se apunten!”

Arturo Arellano

Fotos: Gustavo Camacho

“La Casa de la Bandida, tres corcholatas, un colado, ¡más los que se apunten!” se estrenará el Día de la Libertad de Expresión en México, el próximo 7 de junio en el extraordinario Teatro Gran Recinto, donde el elenco encabezado por Benito Castro, Pepe Arévalo y sus mulatos, Maricarmen de la Peña (hija de Lalo El Mimo), Martín Muñoz, entre otros grandes actores, le rendirán homenaje a la siempre amada Carmen Salinas, quien se mantiene viva en los corazones de todos. Asimismo serán parte de este experimento teatral grandes plumas del periodismo mexicano.

La puesta en escena se realizará bajo la producción de José Luis Montañez Aguilar, quien decide rendirle tributo a Carmen Salinas, gran actriz, empresaria, imitadora, cantante y además su gran amiga, esto a través de “La Casa de la Bandida, tres corcholatas, un colado, ¡más los que se apunten!”, donde el público podrá conocer algunos de los momentos más trascendentales de la vida de la artista, también conocida por muchos como “La Corcholata”, ícono del cine, teatro y televisión, pues participó en 115 películas, 70 obras de teatro y 23 telenovelas.

En conferencia de prensa, José Luis Montañez Aguilar, productor y escritor de esta puesta en escena y director general de esta casa editorial DIARIO IMAGEN, recordó “se le dedica esta obra a nuestra querida Carmen Salinas, ella me llamaba por teléfono y me pedía que fuera a visitarla al teatro para que le diera sugerencias para su sketch político en ‘Aventurera’. Recuerdo que en una ocasión fui a verla al Teatro Blanquita, donde me confesó que tenía algunos problemas con las hermanas Vallejo”.

Montañez Aguilar asegura que ese fue el momento en que decidió escribir una obra exclusiva para Carmelita Salinas “le dije que le haría una obra y que podría montarla las veces que ella quisiera, por el tiempo que decidiera. Lo hice, le entregué el libreto y le encantó, lamentablemente, luego tuvo mucho trabajo y más tarde falleció”.

Desde entonces quedó una espina clavada en el corazón del productor y escritor quien agregó que “por eso ahora hacemos esta obra, que es diferente a la que le entregué en aquel momento a Carmen, pero con la que cumplimos un sueño que, es el de rendirle homenaje. Si vieron ‘Aventurera’, tienen que ver ‘La Casa de la Bandida’ y es que, con esta historia se relatarán no solo los pasajes de la vida de Carmen Salinas, sino que se hará un viaje a través de los recuerdos y tintes políticos, pues a través de la sátira se hablará del gobierno mexicano en anteriores administraciones, pasando por la actual y hasta especulando lo que podría pasar en el futuro con las nuevas “corcholatas”.

Grandes plumas del periodismo se suman

Con esto, José Luis Montañez Aguilar se lanza a esta nueva aventura teatral para cumplir su sueño de rendirle tributo a su gran amiga Carmen Salinas, pero también para ofrecer un contenido de calidad al público, algo que sirva y que deje huella en la cartelera teatral, pues su interés no es solo dar las funciones pactadas los días 7, 8, 9, 10 y 11 de junio en el Teatro Gran Recinto, sino que ya planea salir de gira a Las Vegas en Estados Unidos y posteriormente seguir por muchos años en diferentes escenarios.

Para efecto de lo anterior, no solo se narrará una gran historia, sino que también se suman al proyecto grandes plumas del periodismo nacional, tales como Roberto Vizcaíno, Francisco Reynoso, Salvador Martínez, Ramón Zurita y el personaje de “La Mañanera” Carlos Pozos (Lord Molécula), para debatir y revelar secretos de políticos mexicanos y juntos destapar al próximo Presidente(a) de México.

Aquí, Montañez Aguilar aprovechó para enviar una exigencia al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidió respeto para la prensa mexicana y que no se le ataque más, ya que se les está generando una mala imagen frente al pueblo nacional y del mundo, asimismo hizo un llamado a todos los ciudadanos para que tomen el futuro del país en serio, sobre todo de cara a las próximas elecciones presidenciales y con el destape de las primeras “corcholatas”.

“Aquí no estamos a favor, ni en contra de ningún partido, vamos a hablar de todos. La invitación a la gente es que a la hora de decidir por quién va a votar, no lo haga por un color, sino por una persona, la mejor capacitada o la menos peor” aseveró. En este marco, Lord Molécula también aprovechó para reconocer que la situación periodística en el país es crítica y que incluso, él mismo ya ha recibido varias amenazas de muerte, por lo que se une al llamado, de que se tomen las riendas del país de una forma responsable.

Risas, música y diversión

Por serio que es el tema de la política en México, también se presta para la comedia, para lo hilarante y esto ha sido desde tiempos inmemoriales, por ejemplo, con el legado de Jesús Martínez Rentería, conocido popularmente como Palillo, quien regresará a la vida en “La Casa de la Bandida”, gracias al gran talento del maestro Benito Castro, quien prepara sketches diferentes para cada una de las diez funciones pactadas.

Y es que, “La Casa de la Bandida” es una serie teatralizada, es decir, que cada función será completamente diferente a la anterior, con un principio y un fin. Aunque también hay un hilo conductor que la gente podría seguir, si acude a cada presentación. “Conviví con él (Palillo) desde niño, gracias a mi padre Arturo Castro, que fue su patiño de cabecera. Tuve el placer y el honor de haber compartido el espacio con ellos desde los nueve años de edad, entonces de ahí, de los recuerdos iré construyendo lo que vamos a presentar, porque nadie escribe a Palillo y nadie le escribió, Palillo es uno solo”, aseguró.

Sobre la vigencia de este tipo de discursos, comentó “una vez escuché en el Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris’, a un periodista, que con ‘mala leche’ le preguntó a Palillo que cuándo iba a cambiar su sketch, a lo que respondió ‘cuando los de aquí de la esquina (de la Cámara de Diputados) cambien su rutina, yo voy a cambiar la mía, pero mientras sigan con su misma ratería, tranzas, robos y cochupo, yo voy a seguir diciendo lo mismo’. Entonces así es esto, he estado recordando sus rutinas que hacía con mi padre”.

En cuanto a la participación de los periodistas será a través de su debate y opinión sobre temas de política, buscando también, que se respete al gremio y se reconozca su importancia en la sociedad. De modo que, es necesario separar a los verdaderos periodistas de aquellos que han utilizado el medio para obtener poder económico y personal. Asimismo, destacaron que es importante contar con una prensa libre.

El elenco es conformado por Benito Castro, Maricarmen de la Peña, la guapa hija de Lalo El Mimo; Martín Muñoz, Ruth Mendoza, Jorge Nieto, David López y Edith Encalada.

Con la participación de los periodistas: Francisco Reynoso, Carlos Pozos (Lord Molécula), Roberto Vizcaíno, Salvador Martínez, Ramón Zurita y José Luis Montañez Aguilar. Cabe destacar que todo estará enmarcado con música en vivo interpretada por Pepe Arévalo y sus Mulatos, además de la participación estelar del Sexyballet DI.

Producción: José Luis Montañez (DON PRISCI). Co-producción: Gustavo Salinas (el famoso y querido sobrino de Carmen Salinas). Dirección de escena: Fernando Garcilita. “La Casa de la Bandida” se presentará 7, 8 9 y 10 de junio de 2023, 6:00 y 8:30 pm y el 11 de junio, 4:30 y 7:00 pm) en el Teatro Gran Recinto (dirección: Calle Benito Juárez No. 1905, Col. Las Margaritas, C.P. 54050, Tlalnepantla de Baz, Estado de México). Venta de boletos en la taquilla del inmueble y en los teléfonos 55-5523-1460 y 55-3994-6673.