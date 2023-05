El lunes, el PVEM; ayer, el PT. Puros “con-vencidos”

Espacio Electoral

Eleazar Flores

VELETAS DE ORIGEN-. Podrían escribir un libro, filmar una película o montar una obra de teatro con el nombre NACIDOS PA´VELETEAR, siendo protagonistas los presidentes de los partidos y como actores de RESPALDO los integrantes de sus dirigencias nacionales, sobrarían “actores”.

Los actores estelares serían los dirigentes partidistas Ricardo Anaya, del PT, con “apenas” 33 años dirigiendo al PT, y Karen Castrejón, desconocedora del Verde como de sus fundadores, Jorge González Torres, su hijo, el famoso “NIÑO VERDE”, Jorge Emilio González, y hasta un boxeador de cuyo nombre nadie quiere acordarse, menos los boxeadores.

Esto por el indigno papel de los dirigentes nacionales del PVEM, el lunes, y ayer martes los del PT, que a espaldas de sus candidatos al gobierno de Coahuila, declinaron en favor de Morena y su candidato Armando Guadiana.

Pero allá en el norte, Ricardo Mejía, del PT y Lenin Pérez, del Verde, han declarado en distintos momentos “NO VAMOS A DECLINAR” Y otro agregó “no me voy a rajar”, por lo que de entrada los votos para Morena no contarán, puesto que las BOLETAS no sólo ya están impresas, ya se han empezado a DISTRIBUIR en las cabeceras distritales, de ahí a los municipios y finalmente a las secciones electorales en cada uno de ellos.

Esas DECLINACIONES forzadas de última hora sólo demuestran una cosa, la desventaja de Guadiana así el gerente de Morena, Mario Delgado, pregone lo contrario.

Pero por encima de todo está el INTERÉS ECONÓMICO de las dirigencias del PT y PVEM, de aliarse al fuerte, pues de esa manera garantizarían más que un triunfo, la seguridad de contar con prerrogativas legales que da el INE o bien los OPPLES o sea los organismos electorales de cada entidad, mejor conocidas como “árbitros locales” .

¿QUIÉNES SON PT Y PVEM?-. Por antigüedad, el Partido del Trabajo nace en noviembre de 1990 junto con su dirigente, el hidrocálido Alberto Anaya Gutiérrez, que de entonces a la fecha ha sido tres veces senador y dos veces diputado federal, muchas veces como plurinominal para no exponerse a una segura derrota.

En 2018, el PT perdió el registro y tuvo que “inventarse” una elección extraordinaria en un distrito de Colima o Nayarit, ganó con el apoyo del PRI, y después se fue a Morena.

El Verde nace a la par del IFE, en 1990-1991, con Jorge González Torres, aparentemente independiente, pero al no alcanzar registro empezó a buscar alianzas, en principio con el PRI, pues con su fuerza de esos tiempos se le garantizaba existencia, de la cual provendrían sus prerrogativas, indispensables para seguir sobreviviendo.

Como verá, la supervivencia de ambos partidos está aliada al partido en el poder.

