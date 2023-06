Ahora qué sigue

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Dos noticias explotaron y cimbraron el día domingo al país. Sucedió lo impensable. El PRI perdió su emblemático Estado de México y más sorprendente aún, la noticia sobre la muerte de nuestro querido colega Ricardo Rocha.

Las elecciones realizadas el pasado fin de semana dan el inicio de la carrera presidencial en todos sentidos. La geopolítica cambio con el virtual triunfo de Morena en el Edomex y creo que la alianza Vamos por México deberá reconfigurarse.

El PREP coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE) el resultado del conteo rápido dan el triunfo a Morena en el Edomex y a la alianza en Coahuila, como se esperaba y era un triunfo anunciado con una gran ventaja del candidato Manolo Jiménez. Según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, Manolo Jiménez, de la alianza PRI-PAN-PRD, se perfilaba para ganar la gubernatura con una ventaja de 36.2 puntos sobre el segundo lugar, Armando Guadiana, de Morena. El PREP proyectaba que los aliancistas se llevarán los 16 distritos en disputa para el Congreso local, en una elección en la que participó el 56.5 por ciento de los electores.

La elección fue limpia, se llevó a cabo sin incidentes graves y lo más importante fuera de violencia, sobre todo en el Edomex. El INE cumplió nuevamente con su trabajo impecable. Lo lamentable fue que se registró un 50% de abstención. Según declaraciones en algunas zonas del Edomex, como en el municipio de Luvianos, la asistencia a votar fue opacada por el crimen organizado.

En ambos casos los candidatos derrotados reconocieron el triunfo de los ganadores y la fiesta y celebración se llevó a cabo sin ningún problema. Delfina Gómez celebró en la Plaza de los Mártires en Toluca, frente a la oficina del gobernador priista Alfredo Del Mazo, a quien reclaman y culpan de la derrota. La vocera del PRI, Paloma Sánchez, culpó al gobernador Del Mazo Maza de la derrota. “Esto es lo que pasa cuando un gobernador le da la espalda a su partido y opera en su contra. ¿Qué embajada habrá negociado Alfredo del Mazo?”, publicó en redes sociales.

El famoso e icónico Grupo Atlacomulco fue derrotado y con ello su fama. El Grupo Atlacomulco se remonta hasta los años cuarenta, con Manuel Del Mazo Villasante, que fue alcalde de Atlacomulco, bisabuelo de Alfredo Del Mazo. Luego el impulsor del Grupo Atlacomulco, Isidro Fabela Alfaro, después la dinastía de la familia, Alfredo Del Mazo Vélez, primer gobernador por seis años en el Estado, luego Alfredo Del Mazo González, padre del actual, le siguió Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Alfredo Del Mazo Maza.

Estos resultados nos dan la gran sorpresa del triunfo de la maestra Delfina Gómez, porque lo de Manolo Jiménez estaba cantado, la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza) fue derrotada, según el conteo rápido coordinado por el INE, la morenista obtuvo el 54.2 por ciento de la votación contra el 45.2 de la aliancista Alejandra del Moral. Difícilmente estos números cambiarán.

Ahora qué sigue para los ganadores, Morena y los perdedores de la alianza Vamos por México. Para Morena tendrá que iniciar su proceso la elección de candidato y para el PRI, PAN y PRD ponerse de acuerdo, también sobre el procedimiento de elección de candidato presidencial.

En especial para el tricolor, que durante la gestión de Alejandro “Alito” Moreno perdió 11 gubernaturas y quiere ser candidato a la Presidencia de la República. Creo que con esta virtual derrota en el Edomex, según los números hasta el momento, es el inicio de la tumba del PRI. Si quiere subsistir, el tricolor debe cambiar de dirigencia y dejar de vender su posición. Si quiere vivir debe hacerlo a través del Congreso, principalmente los diputados.

Es necesario apuntar la actitud de los derrotados, Alejandra Del Moral y Armando Guadiana, quienes salieron a reconocer sus derrotas, como cualquier país civilizado, pero en la actualidad es raro encontrar actitudes demócratas.

Mario Delgado anunció que inicia el proceso para definir candidato presidencial, para lo cual llamará a los interesados y seguramente definirán.

Aquí la cuestión es que el método de “encuestas” no es aceptado por la mayoría. Las “encuestas” de Delgado no tienen buena fama, porque nadie las conoce. Pero podemos estar tranquilos, el señor de Palacio ya dijo que no habrá dedazo. Hoy más que nunca, Claudia está al frente.

Adiós a Ricardo

Sin duda, un gran profesional y persona íntegra con gran sentido del humor y fácil trato. Hay mucho qué decir de Ricardo Rocha y que ya fue dicho en muchísimos comentarios y medios. Gran profesional, gran persona, gran ser humano. Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos. El medio perdió un gran elemento. Q.E.P.D. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

