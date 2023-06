Muy iluso se ve Gerardo Fernández Noroña; dice que no se irá por la libre

En Palacio Nacional no lo consideran “corcholata” – Ebrard renunciará a la SRE

Muy, pero muy iluso se vio uno de los aspirantes presidenciales de Morena que no ha podido, por más que lo ha intentado, alcanzar la calidad de “corcholata” y se trata ni más ni menos que de Gerardo Fernández Noroña, quien no es la primera vez que se queja amargamente de que “ni un lazo le echan” en Palacio Nacional. Esta vez, porque no fue convocado a la cena que gobernadores morenistas y desde luego, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le organizaron para festejar a la candidata ganadora en las elecciones del domingo pasado en el Estado de México, Delfina Gómez.

Visiblemente no enojado, más bien triste, el diputado del PT señaló que al no haber sido requerido, el jefe del Ejecutivo asume una actitud sectaria y sin que nadie le hubiera pedido explicación alguna, el controvertido legislador explicó que él ni de lejos, haría un “mejíaberdejazo”, en alusión a que el ex subsecretario de Seguridad Pública a nivel federal, Ricardo Mejía Berdeja, fue el candidato del PT al gobierno de Coahuila, aunque claro -como se recordará-, al final, el partido en el que también milita Fernández Noroña, lo dejó solo, pero con todo, el ex subsecretario se quedó con un 13 por ciento de la votación en aquella entidad.

“Por más descortesías que hagan a mi persona”, dijo en conferencia de prensa Fernández Noroña, “yo no aspiro a irme por la libre, sería una irresponsabilidad” y, eso sí, reiteró que si lo siguen excluyendo, sacan a los supuestos millones de votos que él trae. ¿Será?

En realidad, y por lo que puede observarse, ni en Palacio Nacional ni en la Cámara de Diputados le interesa a alguien que el diputado petista haya refrendado su lealtad al morenismo, además de que López Obrador nunca lo ha considerado en su horizonte “corcholatero”; menos aún, decirle hermano, como llama el tabasqueño a sus aspirantes.

Si acaso, Fernández Noroña le sirve al Presidente así como para hacer ruido en la carrera presidencial de Morena, que es el capítulo que sigue y ya empezó. Una especie de “patiño” en un muy secundario papel, para que las reales “corcholatas” puedan seguir en esta acelerada carrera.

Debería de aprender el diputado del PT de la estoica actitud que ha tenido el senador por Chiapas, Manuel Velasco, a quien en cuanto le “tronaron los dedos” desde Palacio Nacional, de inmediato hizo manifiestas sus aspiraciones presidenciales, sin importarle jugar el mismo papel que se resiste a jugar Fernández Noroña, que parece no advertir que cuando confiesa sus aspiraciones, no faltan quienes se burlen de él, ¡pobrecito!

Sobre el proceso en el que jugarán las reales “corcholatas”, el dirigente de Morena, Mario Martìn Delgado explicó que el domingo habrá Consejo Nacional, que es considerada la máxima autoridad del partido para definir la ruta que deberán seguir y es ahí donde se definirà el quièn, como, cuando y donde.

Delgado Carrillo insistió en que como entre todos los morenistas construirán este proceso interno, “muy claro, transparente e incluyente”, dijo, automáticamente quedan canceladas las rupturas o tan siquiera, fracturas.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le había puesto suficiente ruido al mensaje que dio al filo de las seis de la tarde, reuniéndose a puerta cerrada con diputados y senadores que son seguidores suyos y que a su llegada al conocido hotel, le gritaron “¡presidente!” y en donde anunció que renunciará “con alegría y resolución” a partir del 12 de junio a la SRE, para dedicarse a su proyecto que es alcanzar la candidatura presidencial morenista.

Por su parte, el dirigente morenista descartaba cualquier riesgo, aunque señaló que desconocía el contenido del mensaje del canciller.

Por cierto en la cena a la que convocó López Obrador y que dice, todos pagaron cooperándose; pasando la charola al estilo Delfina Gómez, el ambiente fue verdaderamente festivo, pues desde 2018, año en el que el partido oficial no tenía ni una gubernatura, ahora cuenta con 23, por lo que a lo interno en ese instituto político, una vez transcurrido el laboratorio electoral que constituyó el Estado de México, aseguran que será cosa fácil que Morena retenga la Presidencia de la República.

Sin embargo, las contradicciones ya empezaron, pues por un lado, Mario Delgado aseguró que en la referida cena no les habían pedido a las “corcholatas” que renunciaran a sus cargos para meterse de lleno en la contienda presidencial, mientras que de gira de trabajo por Hidalgo, el propio Presidente, evitó responder la pregunta expresa, mientras que por las “ex benditas redes sociales”, trascendió que el tabasqueño pidió a “corcholatas” y “corcholatas” que se separen de sus respectivos cargos a más tardar la semana próxima porque en caso contrario, no serían considerado en la encuesta interna de Morena.

Se supone que en el cónclave morenista, el de Tepetitán les habría pedido también a sus hermanos y hermana, que firmen un compromiso de unidad en el que se comprometen a brindarle su apoyo irrestricto a quien resulte ganador. Así de pesados están los negros nubarrones que se ciernen sobre el proceso interno morenista.

*** El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, aseguró que los y las senadoras están en plena disposición de cumplir con la resolución judicial sobre el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI) conforme a los procedimientos legislativos. Durante una conferencia de prensa, dijo que la Mesa Directiva está en coordinación con la Junta de Coordinación Política para poder procesar el mandato del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que se convoque a un Periodo Extraordinario de Sesiones para desahogar los nombramientos. “Estamos atentos para avanzar en la responsabilidad que tenemos de acatar la solicitud que hizo el Poder Judicial”, expresó. Rechazó que haya dilación a la orden de la jueza federal del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Celina Angélica Quintero Rico, por el retraso en la instalación de la Primera Comisión de la Permanente a la que le fue turnado este asunto. Pues que le pregunten a los duros de la bancada de Morena en la Cámara alta, que sólo están a la espera de la instrucción que les giren desde Palacio Nacional, cuyo inquilino, quiere mantener maniatado al INAI.

