Ebrard dejará la SRE el lunes; AMLO asegura que entregará a quien el pueblo decida

Roberto Vizcaíno

“He resuelto solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana, con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en toda la República mexicana…”.

De esta forma, Ebrard cumple con su exigencia de que los aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador se separen del cargo que tienen y vayan a una contienda equitativa, sin cargadas y sin utilizar recursos gubernamentales.

Agregó:

“Estoy muy contento, porque veo con toda claridad que las propuestas que hicimos desde el mes de diciembre del año pasado, las recuerdo, separarnos de los cargos públicos quienes vamos a participar para que haya equidad en el proceso interno, exponer y contrastar en público las propuestas de cada cual y desde luego asegurar que la encuesta a realizarse sea amplia, transparente y verificable, idealmente con una sola pregunta.

“Esto que propusimos desde el mes de diciembre, veo que va a reflejarse en la propuesta unitaria que tendremos el próximo domingo”, subrayó Ebrard.

Hasta ahora, Claudia Sheinbaum ha rechazado separarse de la jefatura de Gobierno, mientras que Adán Augusto López, titular de Gobernación, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y dirigente de la fracción de senadores de Morena, nada han dicho al respecto.

Andrés Manuel López Obrador designó a Marcelo Ebrard como su secretario de Relaciones Exteriores el 1 de diciembre de 2018.

El próximo domingo, el Consejo Nacional de Morena que preside el ex colosista, gobernador de Morena de Sonora, Alfonso Durazo, definirá formalmente el método para elegir al candidato presidencial, que seguramente será una simple ratificación de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea a través de encuestas.

Este método ha dicho desde siempre el mandatario, y fue ratificado anteanoche por el mismo, es, afirmó, el método más seguro y recomendable porque evita confrontaciones y rupturas.

Sin embargo, han sido muchas las rupturas y reclamos por parte de quienes aspiraban a cargos en elecciones anteriores y no salieron elegidos.

Unidad, continuidad y entrega del cargo

Antenoche, en un encuentro con los 4 aspirantes presidenciales reconocidos hasta ahora por él y la dirigencia de Morena, y a partir de eso por toda la militancia, a saber: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, AMLO les pidió aceptar ese método y mantener la unidad.

Previa y posteriormente a ese encuentro, al que además asistieron los 22 gobernadores y gobernadoras emanados de Morena, así como Delfina Gómez, ganadora de la contienda del domingo anterior por la gubernatura del Estado de México, López Obrador insistió en que, al aplicarse las encuestas para escoger al candidato presidencial de Morena, se acabó el “dedazo” y serán los ciudadanos quienes decidirán quién competirá en 2024 por Morena.

A un año de las elecciones presidenciales, AMLO, según trascendidos, pidió a los 4 aspirantes aceptar y respetar los resultados de las encuestas dejando de lado cualquier interés particular por sobre el de la “Cuarta Transformación”.

Ayer, AMLO afirmó que, una vez cumplida la elección presidencial de 2024, entregará la Presidencia a quién el pueblo decida.

“Yo no me puedo quedar porque soy partidario del sufragio efectivo y la no reelección, no debe de permitirse la reelección. Además, yo ya termino, cierra mi ciclo y me retiro, ya me jubilo, ya contribuí al desarrollo del país y voy a entregar la estafeta al que el pueblo decida y tengo también el criterio de que no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder”.

Su único interés, afirmó, es que haya continuidad, que concluyan las tareas que no logró terminar en su sexenio.

“… estamos buscando que se continúe con el proceso de transformación, porque no me alcanzó el tiempo, porque es mucho el rezago”, precisó.

Revela Monreal

—¿Qué de la reunión con AMLO?, se le preguntó ayer a Ricardo Monreal. Dijo:

“Fue una reunión amena, amable, fue una reunión diría yo, relajada en donde estaban todos los gobernadores, gobernadoras, el partido encabezado por su presidente, su secretaria general y los cuatro aspirantes.

“Y se habló sobre muchas cosas, entre otras se habló sobre la necesidad de mantener la unidad, la cohesión del movimiento y se habló sobre la experiencia desafortunada de Coahuila, que frente a la unidad y la dispersión de las fuerzas políticas se tuvo también un resultado desafortunado.

“Igual se habló del Estado de México, ahí estaba la gobernadora electa, en donde, al contrario, la unidad fue la clave para el triunfo electoral y la que resistió los embates de fuerzas contrarias a Morena”.

Recordó que ahí también se abordó la propuesta del canciller Marcelo Ebrard, de que hubiera piso parejo, una contienda equitativa y realizarse, observarse, deliberarse y acordarse las renuncias de quienes aspiran a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, “pero hasta el domingo se va a tomar la decisión”.

-—¿Comentó algo el Presidente al respecto?

“No, el Presidente dijo “lo que decida el consejo nacional”, respondió Monreal.

Tan-tan, digo yo.

