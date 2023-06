Prevén degradación de recursos naturales por paso del Tren Maya

Alertan organizaciones ciudadanas

En Bacalar, preocupa a activistas el turismo masivo que puede atraer

Chetumal.— El presidente de la fundación Emerge Bacalar, Marco Jericó Nava Martínez, manifestó su preocupación por el impacto que podría tener el Tren Maya ante el presunto incumplimiento de la normatividad ambiental.

Explicó que el turismo es benéfico para Bacalar por la derrama económica, pero la falta de ordenamientos ecológicos o el incumplimiento de los vigentes puede ocasionar la degradación de los recursos naturales de la zona y en un futuro hasta su pérdida, por eso es necesario un desarrollo sustentable y sostenible..

Asimismo, destacó que, en el 2019, Bacalar recibió un promedio de 200 mil turistas y después de dos años de pandemia comienza a mostrar signos de recuperación, no obstante, con el Tren Maya se proyecta cerca de un millón de turistas para los años 2026 y 2028, para lo cual podrían no estar preparados. Y es que, aseguró que el problema es que el área de Bacalar no se encuentra preparada con infraestructura y servicios para soportar es turismo masivo “No es el turismo que deseamos para Bacalar”, aseveró. Añadió que, en este año de gobierno ha mostrado buena voluntad, aunque no es suficiente para establecer la normatividad qué debe crearse para proteger y garantizar la conservación del medio ambiente en la región “en muchas veces el problema no es la falta de normatividad sino el incumplimiento de las leyes y reglamentos” dijo Nava Martínez.

Finalmente, hizo un llamado para que el gobierno del Estado coordine sus políticas públicas en materia de protección al ambiente con la Semarnat y se garantice la preservación de las áreas naturales en la entidad, que finalmente, son su principal atractivo turístico.

Cozumel gasta un mdp en reciclar llantas

El Centro de Acopio y Materiales Reciclables (Camar), en Cozumel, gasta alrededor de un millón de pesos mensuales en la operación y logística del manejo y destino final de llantas que se desechan y se envían al estado de Tabasco.

El subdirector del Camar, Francisco Alejandro Abad Vázquez, dijo que en casi 19 meses de la actual administración municipal se han retirado de la isla más de 293 toneladas de neumáticos, lo cual es una cifra alentadora, con la que Cozumel se convierte en municipio modelo en el manejo y disposición de estos residuos.

Explicó que si un neumático es abandonado en una playa, en la selva, manglares, humedales o un terreno baldío de los muchos que hay en Cozumel, terminaría de degradarse hasta el 3023, no obstante, según datos proporcionados por Abad Vázquez, las llantas son el material reciclable que mayor trabajo cuesta darle un destino final, debido a su volumen y por sus componentes.

Destacó que desde su llegada al Camar y hasta la fecha y con el apoyo de los trabajadores de ese lugar, se ha logrado movilizar fuera de la isla más de 15 toneladas por mes en un período de 19 meses.

Está involucrada la empresa Geocycle, con la cual se logró en 2022 retomar el convenio de colaboración para trasladar a la zona continental de Quintana Roo y posteriormente a Macuspana, Tabasco, todo este material, en el que también se cuenta con el apoyo de la naviera Transcaribe, en un recorrido de 800 kilómetros.

Finalmente, Monserrat Martínez González, coordinadora comercial en la zona sureste de Geocycle, explicó que esta empresa es una filial de la empresa Holcim con presencia en más de 50 países, y utilizan las llantas como combustible para la producción de cemento. “En este proceso se logra dar un manejo seguro y responsable a este tipo de residuos, que en 2022 fueron procesados, en promedio, 125 toneladas mensuales”, dijo.

Cabe mencionar que Geocycle cuenta con siete plantas en todo el país, y sus ejecutivos esperan un incremento este año en el volumen de llantas procedentes de Cozumel.