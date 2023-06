2024, ¿los tiempos del señor?

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Fiel a su evangelio “estás conmigo o contra mí”, Andrés Manuel López Obrador, fijó las reglas del juego de la sucesión presidencial. El Consejo Nacional de Morena sólo las formalizó. El próximo 6 de septiembre habrá candidato, será quien gane el mayor número de las cinco encuestas que se aplicarán.

Se ordenó a las “corcholatas” no debatir entre ellos y “evitar a los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen”. El sello del gran elector: el Presidente de la República. Una vez más, no hay confrontación de ideas y proyectos. Se aplica la ley mordaza y las encuestas serán interpretadas como mejor convenga al dedazo.

Ninguno de los candidatos objetó el método de elección, coincidieron en señalar que fue un proceso democrático ¡Ajá! Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, participaron como integrantes del Consejo Nacional; Marcelo Ebrard; Ricardo Monreal; Manuel Velasco, del PVEM y Gerardo Fernández. diputado del PT, estuvieron como invitados.

Aunque el tabasqueño niega que habrá “dedazo”, que no tiene una “corcholata favorita”, y que apoyará al que resulte ganador de la encuesta realizada por Morena, ya fijó el primer mandamiento a cumplir para su relevo: “Quien sea el candidato del movimiento garantizará que va a continuar la transformación”.

Sí, regresamos a los usos y costumbres del partido de Estado donde el heredero del poder garantiza la continuidad y la protección del gobierno saliente. Bajo el pretexto de “la unidad”, todos los aspirantes presidenciales y los candidatos a un cargo de representación popular en 2024, deberán plegarse a la estrategia diseñada en Palacio Nacional, a los mandamientos y tiempos del señor.

Andrés Manuel López Obrador sigue en la boleta de manera virtual y hace campaña ignorando las leyes y sanciones electorales (INE y TEPJF) Recordemos que busca retomar el control del Congreso a través de su “plan C”, quiere conseguir en las urnas (2024) las dos terceras partes de los diputados y senadores para Morena y sus partidos aliados a fin de aprobar sus reformas que fueron canceladas.

Por ahora, todo indica que tiene el control de la sucesión, las cuatro “corcholatas” firmaron el documento “Apoyo acuerdo por la unidad”, de aquí a septiembre no habrá agresiones directas, aunque habrá que estar atentos a las filtraciones de los equipos de campaña para favorecer a sus candidatos. En política no hay amigos, hay intereses. La guerra comenzó.

López Obrador impuso disciplina a todos los contendientes, bajo el principio de la unidad rumbo al 2024. La buena conducta tendrá una recompensa en el futuro. Para el rebelde hay un expediente. ¿Alguien se atreverá a desafiarlo?

El Presidente afirma que será el “guardián de la elección” de 2024. No aparecerá en la boleta, pero quiere ser el foco de atracción de los votantes. Las conferencias mañaneras son el foro ideal para hacer campaña, aunque lo niegue. La imparcialidad y la objetividad que debe observar un Jefe de Estado, hace tiempo que las mandó ¡al carajo!

Andrés Manuel regresa a su hábitat electoral, en su papel favorito de candidato eterno, de jefe de campaña. Subordina el compromiso de gobernar a más de 120 millones de mexicanos y la investidura presidencial, a los intereses de Morena, mientras la disminuida oposición observa sin saber cómo responder y qué hacer.

La estrategia de López Obrador es clara: esconder la realidad; polarizar en dos bandos al electorado: el que está a su favor y el que está en su contra. Dividir para vencer. Debilitar los contrapesos, económicos, políticos y sociales para erigirse como el salvador impoluto de la política; de su #4Transformación que acabará con todos los males que agobian a México.

Así las cosas, estamos ante ¿los tiempos del señor o del pueblo bueno y sabio?

VERICUENTOS

Sucesión en el Senado

Las tribus morenistas velan armas en la Cámara alta, ante la inminente salida de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada oficial y líder de la Jucopo en el Senado, más de uno aspira a sucederlo. Entre los finalistas anote a: Eduardo Ramírez Aguilar, quien busca las dos posiciones que deja el zacatecano; César Cravioto, vocero de la bancada, cuenta con el respaldo de Claudia Sheinbaum y Olga Sánchez Cordero trae el apoyo de Adán Augusto. Lo cierto es, que se necesita un operador político para el cierre de la legislatura. ¡Haga sus apuestas!

La deuda con los niños

En el México real, ser niño o niña no es cosa fácil, la mayoría de ellos son pobres. Se estima que en el país trabajan 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales dos millones laboran en ocupaciones no permitidas y 1.2 millones realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, así lo revela un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD). Destaca que 644,658 no asisten a la escuela a pesar de que 73 mil 917 tienen la edad reglamentaria para recibir educación primaria y secundaria, pero en lugar de estar en las aulas asisten a trabajar. Por otro lado, apunta que 463 mil niñas, niños y adolescentes realizan actividades peligrosas y trabajan más de 36 horas a la semana. #ConLosNiñosNo

@guillegomora