La carrera de Morena

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Arrancan en Morena la carrera de 75 días con reglas dictadas y con la consigna de Palacio de no romper la unidad dentro del partido.

A partir de este lunes se iniciaron las renuncias de los aspirantes, mal llamados “corcholatas”. El primero fue Marcelo Ebrard, quien leyó y entendió el mensaje de Palacio y se adelantó.

Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, será durante la semana asi como la del senador Ricardo Monreal, quien está totalmente domado por Palacio. Por lo pronto fuimos testigos de la “cargada” el viernes en diferentes lugares del país, que simpatizantes manifestaron su apoyo a sus aspirantes. Claudia, Adán Augusto, Marcelo y Ricardo recibieron apoyos en diferentes lugares a lo largo del país.

Pero luego de la cena de la semana pasada en el restaurante del centro con el máximo elector en donde se dictaron las reglas, en donde hay premios de reintegro y de consolación para los perdedores en aras de la unidad. Las coordinaciones parlamentarias en el Senado y la Cámara de Diputados y una Secretaría de Estado, según se interpretan en la instrucción, a cambio de que nadie se vaya y apoyen al ungido. Eso sí tendrán que firmarlo, según se dijo en el Consejo Nacional de Morena. Sin duda, todos lo firmarán o ya lo hicieron y también, seguro, algunos no lo respetaran.

Esto suena muy bien, pero yo creo que no todos van con todo. Ricardo Monreal seguramente participará modestamente y podría regresará a su liderazgo en el Senado para terminar en ese privilegiado puesto o le abrirán la puerta a la candidatura a la jefatura de Gobierno de la CDMX. Y así los tres tendrán que decidir aceptar el reintegro que les ofrece las reglas o buscar otra posición.

Los tiempos de campaña para los aspirantes morenos es desde ayer lunes 12 hasta el 27 de agosto. Son 70 días de campaña y recorridos. El 6 de septiembre prometen dar a conocer los resultados de la encuesta de Morena, si es que verdaderamente se lleva a cabo, por eso son 75 días, para tener su candidato. Al triunfador se le llamará Coordinador de Defensa de la Transformación, mientras llega el plazo legal para registrarlo como candidato presidencial.

La oposición en otros tiempos

La oposición no pinta cuando menos en estos momentos. Sus tiempos son otros y no entran a los designios desde Palacio. El movimiento de oposición, encabezado por PRI, PAN y PRD fundamentalmente, tomará su tiempo, pero no responderá a la provocación de violentar y adelantar los tiempos electorales.

Sus aspirantes han levantado la mano. Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, Idelfonso Guajardo, por parte del PRI; por el PAN, Santiago Creel con mucha insistencia, Lilly Téllez y Ricardo Anaya, desde el extranjero, que por esa condición no tiene ninguna posibilidad. El PRD tiene fichas, más no “corcholatas”, Miguel Ángel Mancera y dos más que no figuran.

Lo cierto es que la alianza Vamos por México está vigente porque su candidato arrasó en Coahuila. Al final, Vamos por México buscará aliarse con los movimientos civiles, y en ello tendrán mucho que ver los candidatos. Creel, Paredes y de la Madrid, buscan ese camino.

Apuntes

86 personas promedio durante el fin de semana fueron asesinadas y la sangre sigue corriendo en el país, como nunca se había visto, que durante años cada fin de semana sabemos de la contabilidad y es consistente muy cercana a las 100 personas asesinadas cada fin de semana. Gracias, abrazos y no balazos.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) continúa con la elaboración de su documento de propuestas empresariales 2024-2030 para darlo a conocer a la opinión pública y ver qué partido o qué candidato lo toma.

Los colados a la carrera presidencial de Morena, el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña; y del PVEM, al senador Manuel Velasco, hacen presencia, con la finalidad de vender caro su amor. Es decir, saben que no tienen posibilidades ante Marcelo y Claudia, pero buscarán su permanencia dentro del presupuesto.

Se abrirán varias vacantes en el gabinete. Los aspirantes presidenciales y los de la jefatura de Gobierno de la CDMX brindan excelente oportunidad a los políticos para colocarse en el gabinete federal o de la CDMX.

Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores son carteras de despacho muy importantes en todo gobierno. Rosa Icela Rodríguez, actual Secretaria de Seguridad, se dice que podría llegar a Gobernación, lo que le abre la puerta a Ricardo Monreal, para que le cumplan lo que le ofrecieron hace cinco años. Los embajadores en Estados Unidos, Esteban Moctezuma y en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, están firmemente posicionados para ocupar el despacho que deja Marcelo Ebrard.

Lo deseable sería que los dos regresen a México. Juan Ramón de la Fuente, a Gobernación y Esteban Moctezuma, a Relaciones Exteriores. Claro es la recomendación de su servidor, pero veremos.

¡FELICIDADES! a mis compañeros y amigos que incursionaron en el terreno de la actuación y el espectáculo. Felicidades a José Luis Montañez por su iniciativa y empuje. Abrazos a todos. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

