El INE(ficiente) ante candidatos violadores

Espacio Electoral

Eleazar Flores

EL JEFE AVALA TODO-. Ni la indiferencia oficial, ni la “CARGADA” de cada vez más medios que ya ven desde ahora a cualquiera de las “corcholatas” guindas como continuador-a de la política transformadora, paran las quejas expertas que claman que todavía no estamos en campaña y por ende, SE VIOLA LA LEY.

Lo anterior no es todo, pues el creador de la Cuarta Transformación dijo que las “corcholatas” no son precandidatos, sino ”defensores del voto”, que no harán CAMPAÑAS, sino ROCORRIDOS y como el DESCAFEINADO INE tiene que desquitar con disciplina la recepción en Palacio Nacional, pues ahora ya no hay quien sancione a quien, antes tiro por viaje lo multaban, pues a seguir la violación.

Casualidad o no, resulta que desde el 3 de abril, que la nueva presidenta consejera del INEficiente árbitro electoral, Guadalupe Taddei Zavala, toma posesión de su responsabilidad, ni por equivocación se ha impuesto una sanción, ni siquiera una llamada de atención ni a las “corcholatas” y mucho menos al predicador de Macuspana.

Al amparo de eufemismos evidentes consistentes en que la “corcholata” no es precandidato sino “defensor de la transformación” y que viajan por el país EN RECORRIDOS no en campañas, habrá que creerles a todos o de lo contrario quienes piensan hablan o escriben cosas diferentes a lo anterior, son ENEMIGOS neoliberales o conservadores y hágale como quiera.

PENDIENTES DE LOS 4-. Valiendo la cortesía de que las damas primero y no por cualquier otro factor, la FAVORITA DEL predicador deja más negativos que positivos en la jefatura de Gobierno, destacando principalmente la falta de mantenimiento al Metro, por lo que a últimas fechas se registra más de una descompostura diaria. Por su retórica semejante a la de su hacedor, la identifican como PAPEL CARBÓN.

El hoy ex canciller Marcelo también se vio muy obediente al Presidente, pues eso de traer en avión militar a Evo, mantenerlo una semana o más y después facilitarle su huida a Cuba no fue cosa menor, pero más claroscuros fue la compra de pipas cuando escaseó la gasolina y sobre todo la instrucción de “ARREGLAR” la migración a toda costa, en el norte .

El (i)responsable de la política interior fue todo menos eso, dado que a la entidad que viajaba levantaban ámpula sus declaraciones de lo que fuera, casi todas fuera de lugar o cuando menos inoportunas. Otra “corcholata” sin opinión propia.

El de mayor opinión propia y en ocasiones hasta divergente a los corifeos corcholateros cuando se les pedían tales o cuales puntos de vista fue el zacatecano Ricardo Monreal, motivándolo incluso a un CONGELAMIENTO presidencial y haber sido excluido de la lista inicial de aspirantes.

Como nada es para siempre, todo puede pasar.

