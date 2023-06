Urgen consejeros y militantes del PRI a renovar dirigencia nacional y del Edomex

Tras fracaso en elección mexiquense

Arturo Baena

Valle de México.— Luego del fracaso electoral en el Estado de México, es necesario que se lleve a cabo la renovación de la dirigencia nacional y estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dado que ahora es cuando más se necesita de unidad al interior de nuestro organismo político.

Así lo advirtieron consejeros políticos, militantes y simpatizantes de ese instituto político, al tiempo de destacar “hoy más que nunca, el Revolucionario Institucional requiere de una transfusión, necesita de sangre nueva, pues de lo contrario seguiremos en retroceso”, dijeron.

Si bien no mencionaron nombres de posibles perfiles, reconocieron que “hay muchos personajes dentro de la militancia que con sus años de trayectoria podrían desempeñar un buen papel como dirigentes del partido; tanto a nivel nacional como estatal”, insistieron.

“Alejandro Moreno y Eric Sevilla le han fallado a los priistas y ante los procesos electorales del próximo año, por dignidad deben renunciar y no echar culpas ajenas. Deben de reconocer que no han podido con el paquete”, abundaron. Los priistas mexiquenses, recordaron que un grupo de 15 ex gobernadores del PRI pidieron la renuncia de su dirigente nacional Alejandro Moreno “Alito” y replantear la estrategia del partido para competir en los procesos electorales que vienen.

“Por el bien del partido, es tiempo de considerar una pronta renovación de la dirigencia actual, de convocar a una revisión a fondo de los documentos básicos, de contar con una nueva narrativa de proyecto alterno de país. Aún es tiempo de reposicionarnos para participar con activos suficientes, en alianza o coalición con otras fuerzas políticas, en la búsquedas de triunfos electorales y en la defensa del proyecto de nación que deseamos”, expresaron.