Infiltrados en el PAN buscan dinamitar la alianza

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Si rompe con el PRI irá a la mediocridad histórica

En el Edomex y Coahuila, traicionaron

Los números no mienten: los azules fueron la 3ª fuerza

O van en alianza opositora o sufrirán otros 6 años a Morena

Ultra derecha cuida miniparcelas de poder

El objetivo mayor es la alternancia

Juegan el juego de Morena y de AMLO

Su egoísmo social les impide compartir el poder

El fondo de la designación de Luisa María Alcalde en Gobernación

Velasco y Jorge Emilio se suman a Sheinbaum

Scania, inclusión y bajas emisiones

El poder no corrompe. El miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder

John Steinbeck (1902-1968): Escritor estadounidense

Ayer, en la reunión de los líderes de la alianza opositora Va por México tuvieron la presión de los grupos de la ultraderecha dentro del Partido Acción Nacional, mismos que tienen una voz fuerte y no quieren compartir el poder. No importa perder, lo que importa es mostrar la pulcritud ideológica.

Para ellos, la ultraizquierda no es el problema, es el PRI, lo que es vivir en el pasado sinarquista mexicano.

El líder panista Marko Cortés, recibe argumentos de esos grupos, de los cuales sus voceros no son precisamente un símbolo de pulcritud moral, ni mucho menos política.

Afirman esos detractores de la unión anti Morena, que fundamentan sus dichos, luego del fracaso de la alianza en el Estado de México.

Sin embargo, no reconocen los errores y datos que hablan de la falta de entusiasmo de los panistas para alcanzar el poder, objetivo número uno de los partidos políticos. Creen que con sus niveles de seguidores hubieran ganado solos.

Así los datos en las elecciones de Coahuila y Edomex, en la suma de los votos: Morena logró 2´464,600 sufragios; PRI (el partido sin alianza), 2´364,737 y el PAN, 790,589 en tanto que estuvieron muy de cerca el PVEM, con 659,205 y el PT, 533,485.

Ahora en el Edomex, el PRI obtuvo 1´750,795 votos y Morena, 2´187,009. Otra vez el PAN y el PVEM, tienen sufragios muy cercanos; 701,573 para los azules y 624,392 para el Verde. La alianza de Morena con el PVEM y el PT, le dieron la mayoría de votos.

En coalición, la oposición es competitiva y se acerca al triunfo. Si hubieran sido comicios federales la diferencia es de poco más de 50 mil votos en favor del oficialismo (3´548,410 Morena, PT y PVEM y 3´494,051 PRI, PAN y PRD). Si hubieran ido solos los de la oposición, el fracaso habría sido desastroso para cada una de esas fuerzas políticas. Si el oficialismo hubiera ido solo y la oposición unida, hubieran arrasado.

Pero los opositores, no se dan cuenta que si hubieran sido elecciones para elegir legisladores federales, no le habrían dado un cheque en blanco al oficialismo; no tendrían la mayoría calificada, de dos terceras partes, para hacer cambios a capricho del Ejecutivo federal, a la Constitución de la República.

Otro aspecto de los negacionistas de la coalición opositora. En las últimas elecciones, el PRI, de Alejandro Moreno, fue el que aportó 67.68% del total de los votos para los opositores; el PAN, de Marko Cortés, el 22.63%; el PRD, de Jesús Zambrano, el 6.26%, en tanto que Nueva Alianza, 3.43%

Un dato más sobre la utilidad de la alianza, se basa en los resultados en las últimas 24 elecciones donde el PRI, obtuvo el 48.2% del paquete de votos opositores; 36.9% del PAN y el PRD 14.9%

Quizá el error fue llevar a una mujer como Alejandra Del Moral, quien definitivamente hizo un buen papel, y no con un hombre panista que podría haber sido más competitivo, como el caso de Enrique Vargas del Villar.

Pero, al final de cuentas, estos datos dan como conclusión que en Palacio Nacional están apanicados por la alianza opositora y si quieren hacerse competitivos, tienen que ir juntos en 2024.

Los datos, aunados a las declaraciones de Dante Delgado, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, hacen ver que seguirá como esquirol electoral en favor del oficialismo. En el Edomex sólo atrajo la atención de los que no están en favor del PRI. Sin embargo, el ex priista no ve que la apuesta que juega podría hacerlos perder los bastiones que tienen en estos momentos en Jalisco y Nuevo León.

Las versiones que Marcelo Ebrard podría jugarla con el naranja y de ahí con la alianza opositora, los grupos duros de los tres partidos eje de Va Por México, se negarían. Hasta el momento, si no logra la candidatura de Morena, Ebrard, tendría que mantenerse al margen con su poderoso grupo de seguidores.

Un factor de divisionismo al interior de Morena y eso lo no ven los panistas divisionistas. Esta es una buena oportunidad, aprovechar los errores de López Obrador en su ambición de atraer la atención del electorado con precampañas, esto podría dinamitar la unidad y acabar con el oficialismo guinda.

PODEROSOS CABALLEROS

LUISA ALCALDE: Sólo le duró un par de días el gusto a Alejandro Encinas ser secretario de Gobernación. No es de las simpatías del gobierno de la Cuarta Transformación, pese a que ha sido uno de los leales compañeros de López Obrador a su paso por el PRD. Su trayectoria política en la izquierda lopezobradorista es intensa. Sin embargo, el Presidente envía señales al resto de su gabinete, que manda a una aspirante que es heredera de la izquierda centrista y es un guiño para los jóvenes simpatizantes de Morena. Luisa María Alcalde fue secretaria de Trabajo e hija de Bertha Luján, una respetada izquierdista que ha trabajado dentro de las filas del actual Morena. No es improvisada y cuenta con el apoyo de grupos juveniles de ese partido, donde se formó. También es hija del abogado sindicalista Arturo Alcalde. Cada movimiento de su tablero de poder lo mueve con detenimiento el inquilino de Palacio Nacional. *** VELASCO SE SUMA A SHEINBAUM: En el mundillo de la política es el momento de sumas y restas. Los primero que brincan para vender caro su amor, es el Partido Verde “Ecologista” de México, propiedad de Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas y mejor conocido por ser esposo de Anahí, y el “viejo verde”, Jorge González. Ambos han hecho de la política un gran negocio y no piensan perderlo para lo cual se han reunido con Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno y la principal “corcholata” de López Obrador. Las cartas se están echando a la mesa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

SCANIA: Bajo el liderazgo de Alejandro Mondragón, Scania se propuso reducir al año 2025, en 20% las emisiones generadas desde 2015, en los vehículos que comercializa, y a nivel interno, en la empresa, la meta es reducir en 50% las emisiones de los vehículos que utilizan en su proceso de producción. Además, la empresa productora de vehículos de carga, tiene la iniciativa “Skill Capture”, a través del cual se enfocan en contratar a las personas enfocándonos en sus habilidades, más que en sus creencias o preferencias. Asimismo, firmó los compromisos con ONU referido al empoderamiento femenino, para elevar la participación laboral de la mujer en la industria del transporte, al respecto hemos impulsado en el país la iniciativa “Conductoras Scania” y otra estrategia importante es la capacitación de los operadores.

