Rebecca Jones y “Su última función”

La despedida más emotiva y glamorosa

Grandes celebridades se dieron cita en el Teatro Telón de Asfalto para rendir homenaje y despedir a su amiga Rebecca Jones

Rebecca Jones, una mujer llena de sueños, de amor, esperanza, fuerza y valentía, una diva, una amiga, una amante de la vida, dio su última función, acompañada de la gente que ella soñó que la despidieran, con el calor de los amigos, del teatro que tantas veces la cobijó, y le cuidó las alas con las que voló tan lejos, y cultivó su magia que compartió con tantas y tantas personas, la cita fue en Teatro Telón de Asfalto, lugar que fue testigo de la peculiar despedida que entre sus amigos, familia y conocidos, en conjunto con Rebecca organizaron.

Seis de la tarde y lo que indicaba que sería un evento lleno de melancolía, se comenzó a tornar en lo que más bien figuraba un desfile de modas, en donde los asistentes portaron sus mejores atuendos, mujeres formales que lucían como todas unas modelos, hombres elegantes, sacos, vestidos, zapatos y distintos accesorios en negro total, como la actriz lo deseo, un último adiós a la altura de la diva que fue esta gran mujer.

Siete de la noche, y después de lo que parecía una alfombra roja por la cual desfilaron grandes celebridades que compartieron experiencias que vivieron junto con Rebecca, como Luis Roberto Guzmán, Nora Velázquez, Rubén Lara, Enrique Singer, Liz Gallardo, entre otros, se hizo pasar a la sala del teatro, en donde el cariño de la gente se sentía desde el momento en que pisabas el recinto, murmullos que poco a poco fueron creciendo, algunos con ojos rasgados, otros sonrientes, y unos más con rostros reflexivos, fueron los que anunciaron que estábamos a poco tiempo de que la función comenzara.

Poco después un hombre al micrófono, diciendo “La gran actriz, mujer, amiga que fue Rebecca, nunca te olvidaremos” anunciando así la primera llamada, a cargo del productor Rubén Lara, no desperdiciando el tiempo, no alargando la espera, dos minutos después se puso de pie Francisco Franco siendo contundente en sus palabras con el rayo de luz que lo iluminaba y hacia que las miradas de los presentes se dirigieran a él, “Segunda llamada, Segunda” para posteriormente comentar, que a su amiga Rebecca no le gustaba el ritual de las llamadas en el teatro que le desesperaba mucho esperar y que querían honrar a su amiga haciendo esto muy rápido por lo cual de inmediato se dio la tercera llamada, a cargo de Antonio Serrano quien declaró que se tenía que seguir la extraña voluntad de su amiga.

Un trabajo audiovisual fue lo que dio comienzo a “La última función” en donde se mostró un compilado de imágenes con sus amigos más cercanos, familia y compañeros, con una escaleta al final de este video, que enmarcaba su fecha de nacimiento de la actriz y la fecha en que su corazón dejo de latir, la fatídica fecha del 22 de marzo del 2023.

Posterior a este conmovedor momento se comenzó con otro de los acontecimientos que enmarcarían la noche como una velada inolvidable, pues se dejó caer el telón negro que recubría el escenario dejándonos ver un escenario repleto de flores blancas que daban la ilusión de nubes, y en la cual apareció la bella cantante Majo Pérez, quien interpretó la canción “She”, paralelo a esta figura estaba un columpio en el centro en el cual se encontraba la mismísima Rebecca Jones transformada en cenizas, y un retrato de ella del lado derecho del escenario, fue al final de esta interpretación que su amiga Ana Celia Urquidi, dio detalles sobre la planeación que llevaron a cabo el grupo de amigos de Rebecca Jones para organizar esta despedida que ella a través de un mensaje de texto planeó, y dejó escritas las especificaciones a su amiga después de una consulta médica que tuvo en la cual no recibió buenas noticias y le hicieron ver el panorama que se le aproximaba, por lo cual decidió planear “Su última función” que terminó en una gran fiesta en donde sin duda alguna se inmortalizó a través de su arte y trascendió a la eternidad, a través del amor que le manifestaron tantas personas.