El cáncer de riñón se presenta entre 50 y 70 años

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

La psoriasis se debe en un 40% a factores genéticos

El cáncer de riñón es diagnosticado principalmente en adultos, entre los 50 y 70 años. A nivel nacional se estimaron cerca de seis mil nuevos casos durante 2020, convirtiéndose en uno de los 10 tipos de cáncer con mayor número de muertes registradas. Es una enfermedad en la que se encuentran células malignas en el revestimiento de los túbulos (tubos muy pequeños) del riñón. El cáncer de células renales o adenocarcinoma de células renales, es el tipo más común de cáncer de riñón, aproximadamente de 9 de cada 10 casos de cáncer de riñón son carcinomas de células renales. Factores de riesgo: Fumar tabaco duplica el riesgo. Los hombres tienen de dos a tres veces más posibilidades que las mujeres de desarrollarlo. Existe un vínculo entre el cáncer de riñón y la obesidad. Los hombres con presión arterial alta pueden ser más propensos a desarrollarlo. Exposición al cadmio. Enfermedad renal crónica. Diálisis a largo plazo. Antecedentes familiares. “El cáncer de riñón no suele tener síntomas en sus primeras etapas. Con el tiempo, pueden desarrollarse algunos síntomas: Sangre en la orina, la cual puede verse de color rosa, rojo. Dolor en la espalda o en el costado que no desaparece. Pérdida del apetito. Pérdida de peso sin causa aparente. Cansancio. Fiebre”, señala la doctora Lucia Edith Flores, gerente médico de oncología en MSD. A nivel mundial, se estima que 431,288 personas fueron diagnosticadas con cáncer de riñón en 2020.

A pesar de que la psoriasis es una enfermedad no contagiosa, Jorge Espinosa de los Monteros -quien la padece desde hace 40 años- comparte que algunas personas se alejan “porque creen que se trata de algo que se puede contagiar, lo cual es completamente falso”. El Licenciado en Administración de Empresas, de 52 años, apuntó: “Lamentablemente mucha gente evita el contacto físico con nosotros al ver las lesiones, lo cual evidentemente tiene un impacto emocional que afecta la autoestima cuando no se cuenta con un tratamiento integral; es decir que también cubra la parte emocional además de la terapia medicinal”. En conferencia de prensa, acompañado de médicos especialistas en dermatología, Jorge expuso que son muy drásticos los cambios que implica la psoriasis en la vida diaria, que van desde empezar a tapar partes del cuerpo, hasta evitar deportes de contacto e incluso usar ropa holgada que cubra todo el cuerpo. “El sueño y las relaciones personales, incluyendo algunas veces la vida sexual, también se ven afectadas lo que deriva en un mal desempeño en el trabajo o la escuela”. Al respecto, la doctora Minerva Gómez detalló que las áreas rojas en forma de parche cubiertas con escamas blancas que caracterizan a la psoriasis, tienen entre sus principales causas a los factores genéticos hasta en un 40%, y el resto se asocia a factores externos como traumatismos, estrés, obesidad, luz solar, invierno (clima), hábitos como el alcoholismo y tabaquismo, infecciones bacterianas de garganta (por estreptococo), así como el consumo de medicamentos con litio, antihipertensivos, antipalúdicos y antiinflamatorios. Gómez Flores, ex presidenta de la Academia Mexicana de la Dermatología (AMD) y de la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD), señaló que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria, sistémica y crónica que consiste en un trastorno que acelera el ciclo de crecimiento de las células de la piel, lo cual ocasiona áreas gruesas y escamosas que generan picazón y dolor, además de que las escamas se agrietan y producen sangrados. La psoriasis se puede asociar a comorbilidades como artritis, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico y trastornos psiquiátricos entre otros, por lo que se debe acudir con un especialista en dermatología para el diagnóstico. Por su parte, el doctor Ricardo Quiñones, director del Instituto Dermatológico de Jalisco, explica que existen dos tipos de psoriasis: La leve, cuando el área afectada de la superficie cutánea es menor al 10%; y la moderada-severa, cuando se excede este porcentaje. En el primer caso los tratamientos consisten en lociones, cremas, ungüentos y champús y para la moderada a severa, además se requiere de un tratamiento sistémico con medicamentos por vía oral o inyectados de tipo biológico, estos creados a partir de biotecnología con efectos muy específicos que buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes.

