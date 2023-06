Nada de politiquerías: AMLO

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que durante la celebración del triunfo de la IV-T el 1 de julio próximo, en la Plaza de la Constitución, ha pedido a sus simpatizantes no llevar porras ni inclinarse a favor o en contra de los aspirantes a la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación, “nada de politiquerías” porque es una celebración del pueblo de México.

Sin duda que ante la crisis de liderazgo y falta de imaginación de algunos de los precandidatos -sobre todo en la oposición-, busquen atraer los reflectores durante el magno evento en el Zócalo, y como ocurre siempre, los aspirantes a los puestos de elección popular se refugian a la sombra del máximo dirigente, tanto para presumir su cercanía, como para “apantallar” a sus simpatizantes.

No se trata de una lucha por los cargos públicos, sino de profundizar la transformación del pueblo de México desterrando uno de los principales problemas del país que es la corrupción, limpiando las instituciones y transformándolas para que funcionen más y mejor, pero de ninguna manera para acceder a los puestos para utilizar el erario como botín.

Todos están invitados, dijo el Presidente, a condición de que no haya división ni favoritismo a favor de uno u otro candidato, ni para que el zócalo sea escenario de desencuentros entre seguidores de los precandidatos, por lo que, por ahora, los aspirantes a la coordinación de los comités quedarán en la orfandad y no capitalizarán una reunión tumultuosa para beneficio electoral propio.

Turbulencias

Pese a la alerta emitida por la Cenace y los reportes de apagones en diversas regiones del país por la falta de energía eléctrica, así como por los muertos a causa de los golpes de calor, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que esta situación no es generalizada y que se trata de información de “rutina” del organismo regulador de energía, porque hay reservas suficientes para satisfacer la demanda de energía eléctrica. Se trata de una campaña en contra de la CFE de parte de los grupos empresariales que buscaban desaparecerla para controlar el mercado nacional, afirma el mandatario… Los aspirantes a gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta Mier -primo de Nacho Mier, coordinador de Morena en San Lázaro-, presidente de la Mesa Directiva del Senado, ofreció una comida de bienvenida a su correligionario Eduardo Ramírez Aguilar, aspirante a ocupar el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, como presidente de la Jucopo y coordinador de Morena en el Senado, y ambos personajes líderes del Senado de ninguna manera ocultaron sus aspiraciones: están prestos para ser los coordinadores de la IV-T en sus respectivas entidades. Los antojitos poblanos ofrecidos en la Cámara alta fue motivo de reconocimiento al liderazgo de Ricardo Monreal y de reconocimiento también a los comunicadores por su labor en la sede legislativa… La SCJN concluyó su labor de sepultar el “plan B” de la reforma electoral y continuará, desde luego, el enfrentamiento entre poderes Ejecutivo y Judicial, cuestión nunca vista en la vida contemporánea del país. El Poder Judicial -con pruebas documentales-, se ha convertido en un auténtico poder corruptor con el pretexto de la autonomía y la independencia entre poderes, para proteger a delincuentes y obtener máximos beneficios en la oferta directa de la impartición de “justicia” en el país… Ahora acusan a la gobernadora Lorena Cuéllar, de Tlaxcala, de sabotear la campaña de la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, debido a que no reunió a los simpatizantes que le ofrecieron durante su paso por la entidad. Hubo espacios que quedaron vacíos y tuvieron que retirarse sillas para que no se vieran los enormes huecos, lo que evidenció falta de poder de convocatoria y diferencias entre los organizadores.

