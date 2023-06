Reintegros a corcholatas

Espacio Electoral

Eleazar Flores

ENTRE “CLAU” Y EL “CARNAL”-. Casi develado el resultado del cuatridedazo, cuyo guion entregó a sus operadores hace dos semanas, el jefe del comando guinda los reunirá, a ellos y a cincuenta mil vasallos más, para presumir su control pero hasta ahí, no habrá predestape, aun cuando una “corcholata” algo dejó entrever.

El gerente de Morena, Mario Delgado, es el responsable para que NADIE SE PASE DE LA RAYA.

Eso de que dentro de las “corcholatas” no habrá PERDEDORES induce a que la candidatura al gobierno capitalino será para el hijo pródigo, el liderazgo cameral para el paisano sureño y al padre de la cuarta transformación sólo le falta dilucidar entre la favorita y el carnal, pues de entre estos dos, al perdedor le darán el liderazgo senatorial. Anote la fecha para que presuma haberlo sabido antes.

Obvio que cabe su pregunta ¿“de dónde sacas esto”?, pero el tema no es tan nuevo, hace tres semanas le advertí que el tetradestape era para evitar que alguien de los no “ELEGIDOS” se fuera de Morena, se logró el propósito y superado el DIVORCIO POLÍTICO, el dueño del PASTEL inició el recorte de rebanadas, dos no tan pequeñas ya con dueño, quedando pendientes el segundo lugar, y para la persona que obtenga el PREMIO MAYOR, que si bien hay favorita, todo podría suceder.

Recuerde que en política impera un principio universal de manufactura mexicana sintetizado en la frase “MIENTRAS NO SÉ ES, NO SÉ ES”, incluso hay otras personas más conocedoras de la política que aseguran que “no estarás seguro hasta que cobres LA PRIMERA QUINCENA”.

Ejemplo de este último se registró hasta en la CÉLIBE CUARTA TRANSFORMACIÓN, pues cuando todo apuntaba a que el jefe de prensa del recién electo presidente de la república fuera el leal César Yáñez, se atravesó un ostentoso matrimonio y nació su relevo, Jesús Ramírez.

A propósito de César Yáñez, eficiente colaborador de la “corcholata” tabasqueña, un cercano al aposento presidencial, de esos sin cargo, pero con buenos ojos y oídos, me aconsejó releer el libro de Elena Chávez González, “EL REY DEL CASH”, aparecido hace casi un año -el 22 de octubre de 2022, para encontrar algunas “CLAVES” de destapes, pre destapes y favoritas-os.

En percepciones, producto de lo que las corcholatas DICEN Y HACEN en sus recorridos, hay ángulos de debilidad para la favorita y para el carnal.

Es prepotencia eso de que la favorita vea MUY CHIQUITA a la oposición, olvidando quizá que siendo jefa de Gobierno perdió NUEVE de las 16 alcaldías y en cuanto al “CARNAL”, dicen que ha perdido simpatizantes al querer incorporar a miembros de la FAMILIA PRESIDENCIAL a su gabinete, antes de ganar.

elefa44@gmail.com