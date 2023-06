Proponen comisión especial que investigue colapso en la Línea 12

El diputado Federico Chávez Semerena sostiene que aunque Morena se niegue en aceptar que Claudia Sheinbaum tiene responsabilidad directa en el colapso de la Línea 12 del Metro, los peritajes tanto de la FGJCDMX y adicionales como la empresa DNV, revelan que “sí hubo negligencia en el mantenimiento del tramo elevado”.

El legislador exhortó a la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino (Jucopo), para crear una Comisión Especial con el fin de dar seguimiento a la investigación y rendición de cuentas relativas al caso: el colapso del tramo elevado, entre las estaciones Olivos y San Lorenzo Tezonco, ocurrido el 3 de mayo de 2021.

De acuerdo al panista, hay un vacío en la justicia y falta de sanciones a los servidores públicos de alto nivel, cercanos a la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Y es que un problema como éste, lejos de atenderlo lo han ocultado y retrasado con el único objetivo de no lastimar la popularidad de Morena y en cambio protege a los culpables y olvida a las víctimas”.

Chávez Semerena, recordó que la L-12, desde un inicio tuvo severos cuestionamientos sobre su viabilidad, dada la forma en que se estaba llevando a cabo desde que se inauguró “a la fuerza” en 2012 para cumplir el capricho del jefe de Gobierno en turno, Marcelo Ebrard.

“La Línea 12 ha tenido cierres y suspensiones para reparar un montón de desperfectos que, para ser nueva, resulta inexplicable.

Agregó el legislador que “vale la pena repasar la historia de un proyecto de infraestructura que costó más de 24 mil millones de pesos y del cual 50% de la obra terminada colapsó después de operar poco más de un año.

La línea 12 se empezó a construir en 2008 mediante un contrato entre el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y las empresas ICA, Alstom y Carso, por una suma de 15 mil 290 millones de pesos. El contrato estaba inicialmente previsto para desarrollarse entre el 3 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011. Ni el contrato ni la duración se mantuvieron cerca de lo originalmente planeado”.

Una de las presuntas responsables es Florencia Serranía, ex directora del STC, hasta ahora libre de toda culpa.

Llevan tema del Metro a Washington

Ya que hablamos del Metro, el diputado Raúl Torres informó esta semana que se reuniría en Washington con expertos en materia de movilidad y gestionará visitar al subterráneo de la Ciudad de México.

Luego de su visita, dijo que regresará a la CDMX con propuestas que serán socializadas con la SEMOVI y la dirección del STC para avanzar en darle una imagen nueva al Metro capitalino.

En su calidad de vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso local, Torres Guerrero, viajó a la Unión Americana con la finalidad de sostener encuentros con directivos del sistema Metro de aquella ciudad, así como con la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington, para invitarlos a estudiar el STC Metro de la Ciudad de México y trabajar en un esquema que pueda mejorar diversos puntos de conflicto.

Exigen ubicar a Florencia Serranía

Legisladores del PAN exigieron a la fiscal Ernestina Godoy ya no ser tapadera de Sheinbaum y no perder de vista el paradero de Florencia Serranía, ex directora del Metro, para que pueda seguir el curso de las investigaciones en su contra por el desplome de la Línea 12 bajo su gestión.

Tras la revelación de un oficio donde se alerta por problemas y “movimientos anormales” en el tramo elevado desde 2019, el diputado Federico Chávez Semerena, secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, acusó al secretario de Movilidad, Andrés Lajous, de querer confundir a la opinión pública con argumentos armados en defensa de la ex directora del Metro y de Sheinbaum, que son las responsables directas del derrumbe de un tramo de la L-12 que causó la muerte de 26 personas.

NO hay duda, dijo, que el desplome se debió a la falta de mantenimiento, como lo revela el dictamen de la empresa DNV y que, en su momento, Sheinbaum desconoció.

A su vez, la vicecoordinadora del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, pidió a (Ernestina) Godoy ejecutar una “purga” a la estructura de Ministerios Públicos que tiene la FGJCDMX, ya que varios mandos están cooptados o son afines a Morena, lo que impide avanzar en las indagatorias sobre tragedias o actos de negligencia del Gobierno o que le incomodan a Sheinbaum.

La diputada Daniela Álvarez Camacho, vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, comentó que para mejorar el servicio del Metro y que verdaderamente sea seguro, se debe tener más presupuesto, destituir al actual director del Metro, Guillermo Calderón; promover mesas de trabajo con el Sindicato; una correcta fiscalización sólida del 2018 a la fecha y ampliar los trabajos de modernización.

Los legisladores panistas sostuvieron que Martí Batres, como jefe de Gobierno, tiene la oportunidad de enderezar lo que ha hecho mal la 4T con Sheinbaum en el Metro y, si requiere acompañamiento legislativo para avanzar en corregir desaseos, lo tendrá siempre y cuando se haga valer la voz de la oposición.

Impulso a cultura de la deliberación

Con la participación de 100 mujeres y 78 hombres de entre 12 y 29 años de edad provenientes de diversas instituciones académicas de seis estados de la República, se llevó a a cabo la sexta edición del “Modelo de Naciones Unidas del Instituto Electoral de la CDMX”. Objetivo: impulsar la cultura de la deliberación política y democrática.

