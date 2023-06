López Obrador no va a decir quién es el candidato de la alianza

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Varias ventajas en el método del Frente Amplio Opositor

Tres días antes de que Morena dé a conocer a su “corcholata” consentida, que será él o la candidata presidencial, que nos vendrá a comprobar que el “dedito” de Palacio Nacional se ha movido, o sea, el 3 de septiembre, la alianza Va por México dará a conocer quién será el abanderado o abanderada que enfrentará a toda la maquinaria del Estado puesta a favor del morenismo y eso le dolió tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador que, conforme a su muy personal estilo, se dedicó a despotricar en contra de la oposición, señalando que el proceso anunciado por el frente opositor es “pura faramalla”.

En este punto bien valdría la pena preguntarle al Presidente: entonces, ¿qué están haciendo sus “corcholatas” en unas campañas que no son campañas buscando una candidatura a la que disfrazaron de coordinación para la defensa de la Cuarta Transformación?

Sin embargo, el tabasqueño se dio tiempo para hacer un compromiso y desde ahorita se puede adelantar que no lo va a cumplir. Dijo que en dos o tres días en su gustadísimo “stand-up” mañanero él mismo dará a conocer el nombre del candidato presidencial opositor.

¿Se le olvida acaso al inquilino de Palacio Nacional que su “dedito” no puede llegar a la oposición? No, lo que ocurre es que está haciendo algo que en la refranería popular se conoce como “meter hilo para sacar listón”, pero -se reitera- no va a decir nada y va a hacer como que no oye ni ve, actitud que ha asumido cuando se percata de la inseguridad desbordada; de los apagones a lo largo y ancho del país, ante los que sólo acierta a responder que está garantizado al abasto del servicio de electricidad, o la muerte de personas como producto de la ola de calor. O, simplemente, guardar silencio frente a las protestas de personal del Sistema de Salud por la falta de insumos para realizar su labor y ni qué decir del rotundo fracaso del INSABI y los servicios de salud al estilo Dinamarca que no llegan.

Los anteriores son algunos “botones” de muestra que lo que ha logrado esta errada y llamada Cuarta Transformación, mismos que el tabasqueño se empeña en ocultar, valiéndose ahora de las campañas internas en su partido.

Se comenta que el método presentado por el Frente Amplio por México tendería a ser un poco complicado, sin embargo, tiene una ventaja que lo coloca por encima de cómo Morena y rémoras seleccionará a la “corcholata” mayor: de entrada el proceso de la oposición cuenta con algo muy importante: Asideros legales y como se consignó en este espacio en anterior entrega, Morena y el oficialismo en general, no consiguieron que la oposición violara la ley electoral.

Se realizarán foros y debates en los que participarán los aspirantes; de hecho habrá seis debates. Con Morena lo que se está viendo a diario, es un país inundado de espectaculares y demás propaganda “corcholatera”; de hecho, entre los mismos aspirantes del oficialismo, ya se empezaron a pelear y hay reclamos entre unos y otros.

Debido a la anterior razón, el propio López Obrador fue el encargado de fijar las reglas en el proceso de selección en el “corcholaterío” y aunque dice a diario a voz en cuello aquello de “prohibido prohibir”, sí tuvo a bien prohibir los debates entre sus hermanos y hermana, no vaya a ser que las cosas se le salgan de control y todo acabe en un “San Quintín”.

Además, la competencia interna en Morena ha tomado el perfil de ver cuál de las “corcholatas” tiene la capacidad de quedar mejor con el inquilino de Palacio Nacional, esto es, hay que quemarle incienso no sólo el 1 de julio cuando López Obrador rinda su enésimo informe de “logros” en su gestión.

Con esto que hizo el Frente Amplio por México, los especialistas concluyen que siempre funciona mejor una democracia cuando hay competencia, así que si en Palacio Nacional y en Morena supusieron que 2024 ya lo tenían ganado, se equivocaron.

Varias son las ventajas del método anunciado ayer, ya que además, es la primera vez en la historia en la que habrá un método abierto en el que se realizará una primaria abierta donde la gente va a decidir. No hay que soslayar que cualquiera puede participar y que dicho proceso estará organizado y vigilado por expertos ciudadanos sin partido.

Todo esto se presentó ante los aspirantes a dicha candidatura como: Beatriz Páredes Rangel, Lilly Téllez, Alejandro Murat, Santiago Creel, Gustavo de Hoyos, Jorge Luis Preciado, Claudia Ruiz Massieu, Xóchitl Gálvez, José Ángel Gurría, Gabriel Quadri, Silvano Aureoles, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid y Juan Carlos Romero Hicks. Los grandes ausentes fueron los senadores Miguel Ángel Mancera, del PRD, y el panista Damián Zepeda.

Finalmente, hay que destacar que el Frente Amplio por México no le cierra la puerta a ninguna organización ciudadana y este mensaje lo debería de tomar muy en cuenta ni más ni menos que Movimiento Ciudadano, cuyo dirigente, Dante Delgado Rannauro, ya anunció que darán a conocer a su candidato presidencial el 5 de diciembre. ¿Acaso en el partido anaranjado no se han puesto a pensar qué porcentaje de votación obtendrían al ir solos?, o ¿seguirá en la tesitura de “venderle caro su amor” a Morena y rémoras?

Municiones

*** Llamó poderosamente la atención que Ricardo Monreal estuviera de visita en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento para reunirse con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Antes lo hizo cuando Claudia Sheinbaum estaba en esa posición, fue en febrero cuando lo hicieron y el senador con licencia destacó que había sido un encuentro amigable. Entonces, mucho se especuló sobre si el doctor Ricardo Monreal podría convertirse en candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

*** La agenda internacional del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, se extiende ahora con una interesante reunión de trabajo con Mathias Cormann, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este encuentro cobra importancia relevante porque México pertenece a ese distinguido club de los llamados “países ricos”. Más significativo es aún que la reunión de ambos personajes se realice en la Antigua Sede del Senado de la República, ubicada en Xicoténcatl 9, Centro Histórico de la Ciudad de México. Se sabe que el encuentro será hoy por ahí del mediodía.

*** “A ras de piso, como un ciudadano más”, asi, con esa humildad que no siempre lo caracteriza, anunció Manuel Velasco que asistirá el próximo 1 de julio a la ceremonia de quema de incienso a López Obrador. O sea, el del Verde no es considerado “corcholata”, es más bien el “patiño”, ¿o no?

morcora@gmail.com