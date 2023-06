“Alito”, Claudio, el método y la faramalla

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

AMLO quiere inmiscuirse en la oposición

¿Preocupación en Palacio por la alianza?

¿Habrá un acuerdo con X. González?

El Frente Amplio por México se fortalece

Su objetivo evitar que el oficialismo siga en Palacio Nacional

Coca-Cola, Subway y PetStar, reciclaje de PET

El poder no corrompe. El miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder

John Steinbeck (1902-1968). Escritor estadounidense

No es para menos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra preocupado por el proceso de selección del candidato a la Presidencia de la República opositora. La figura que elijan, puede ser arrasadora en los procesos electorales. Claro, si tiene el discurso que pueda demostrar preparación política, académica y electoral y que abandere el Frente Amplio por México..

Todavía no se daban a conocer públicamente, por parte de los dirigentes Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, los pormenores de los protocolos de la oposición para enfrentarse en 2024 al oficialismo, y el inquilino de Palacio Nacional se burlaba de los opositores.

Pero, no es fácil navegar entre personajes de la oposición que creen que la política es de a de veras y creen que con sus ideas cautivarán al electorado.

Cuán equivocados están. En el PAN, hay fundamentalistas que quieren mantener una ficción como la derecha, religiosa y anti centralista; la derecha radical, que quiso el poder en los treintas, con un sinarquismo que, ante el poder del maximato callista, sembró muerte de muchos clérigos y simpatizantes. Ahora, sólo le hacen el caldo gordo al oficialismo.

Todo se vale. Sin embargo, el objetivo de todo partido político es obtener el poder. Y, en México, deben estar enfocados en ello, todos los partidos; ninguno realmente representa una corriente ideológica y usan algunas ideas como maquillaje ligero.

AMLO

Los Presidentes, desde el momento en que son electos y reciben su constancia de mayoría, su mente está enfocada en buscar a su sucesor. De ello platiqué hace muchos años con José López Portillo, quien me dijo, casi en tono académico, que esa es la principal decisión personal de un Presidente. Se juega, en esa decisión, la libertad de su familia, sus amigos, sus más cercanos colaboradores y, en especial, él mismo. Además, la continuidad del trabajo político que en el fondo, quieren dejar como legado escrito en los libros de texto gratuitos.

Ayer, antes de que se diera oficialmente en la narrativa político electoral los pormenores del proceso de selección del candidato presidencial por la oposición, López Obrador desde el púlpito de Palacio Nacional, dijo que se trataba de una faramalla y que él sabía quién era el candidato opositor y que daría conocer muy pronto. Es más, acusó, por así decirlo, que quien decidirá el contrincante contra Morena será el empresario Claudio X González. “Yo los conozco” y sé lo que van hacer, lo dijo con tono de adivinador.

A no ser que tenga micrófonos puestos en las oficinas de “Alito”, Marko, Chucho o del heredero del imperio papelero Kimberly Clark, no entendemos cómo es que conocería el futuro candidato priista, panista o perredista, que abandere la oposición en el proceso electoral de 2024

PODEROSOS CABALLEROS

ALITO: Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, tomó un liderazgo interesante en la alianza en el Frente Amplio por México. Su liderazgo se define en una serie de ideas que se han generado en el seno priista y que son llevadas a la discusión con el PAN y en especial su líder Marko Cortés. Ambos, de la mano de Chucho Zambrano, convencidos que el único camino para que la oposición logre el objetivo de ganar la Presidencia de la República es yendo unidos. Por eso, los mensajes que envían algunos analistas de café y vino tinto, en el sentido que la oposición únicamente busca tener unos diputados, senadores y uno que otro gobernador, buscan fortalecer el oficialismo. Es un análisis totalmente mediocre y falto de rigor académico. La guerra será intensa y definitivamente la oposición piensa en ganar la Presidencia, más de mil 500 alcaldías, 628 diputaciones y senadurías, así como las 9 gubernaturas. Esos analistas de papel maché, sólo quieren que su mensaje lo repitan 1 millón de veces para hacerla verdad absoluta. Morena no tiene la Presidencia de la República en el bolsillo. *** CLAUDIO X. GONZÁLEZ: El activismo político del heredero de Kimberly Clark, ha puesto especial énfasis en aglutinar las fuerzas opositoras al gobierno de López Obrador. Es legítimo, aunque le cause dolor de estómago al Presidente. Tiene recursos y puede hacer con su dinero lo que le dé la gana. Incluso, promover políticamente a los opositores al oficialismo. Desde hace varios meses Claudio, aunque no deja de pensar como empresario “inalcanzable”, está impulsando a figuras como Gustavo de Hoyos y a otros que podrían surgir del seno del PAN, PRI o PRD. Su apuesta está enfocada a derrotar, como muchos empresarios y miembros de las clases medias, a Morena y a su candidato presidencial. Claudio, ciudadano como tú o como yo, pero con algunas ventajas competitivas que da el dinero, tiene una aspiración legítima y legal. Sin embargo, eso no lo descalifica para apoyar a quien pueda ser el aspirante de sus simpatías para 2024. Venga de donde venga. *** EL MÉTODO: No es, por mucho, un mecanismo diferente a los que hemos visto en el país. El Frente Amplio por México tendrá un proceso relativamente complicado, con muchos candados para elegir a su candidato. Las reglas las escucharon y aceptaron la mayoría de los aspirantes. Se salieron el senador Germán Martínez y el gobernador Mauricio Vila, quien tendrá su oportunidad en 2030, seguramente. Atentos estuvieron Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Lilly Téllez, Santiago Creel, Juan Carlos Romero Hicks, Silvano Aureoles, José Ángel Gurria, Xóchitl Gálvez entre otros más. Muchas encuestas, 150,000 firmas para lograr el pase como pre aspirante; y muchas otras prácticas que, para alguien que se considere candidato ciudadano (que no tenga partido), le será inalcanzable pasar el primer filtro. Claro que se necesita dinero; mucho dinero. Tanto como el que están gastando las cuatro “corcholatas” de López Obrador en todo el país para tener la franquicia de Morena. Con menos recursos, el Frente Amplio por México hará lo mismo que el oficialismo. La oposición adelantará unos días el destape de su candidato, mientras que el oficialismo de Morena lo tiene programado el día en que se abra la convocatoria oficial para la campaña presidencial. La verdad es mucho argüende, en ambas partes de la política. Difícil que llegue un auténtico candidato ciudadano, con capacidad de análisis, administración y decisión; con honestidad y en especial con el carisma para obtener la simpatía de la lectura. Sobre el tema de honestidad, gobiernos van y gobiernos bien, pero ahí, en ese tema, nos han traicionado sistemáticamente en los últimos dos siglos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

COCA-COLA: Para dar continuidad a las estrategias de la Industria Mexicana de Coca-Cola, que en México lidera Luis Felipe Avellar, para construir #UnMundoSinResiduos; Subway, de Jorge Rodríguez, en conjunto con PetStar, la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo, al mando de Jaime Cámara, realizaron un proyecto que busca establecerse en todos los restaurantes de la cadena, con el fin de que las botellas de PET sean parte de un ciclo de economía circular. Colocaron contenedores de reciclaje en 10 restaurantes de Subway en la CDMX y el Edomex, así como dos en Quintana Roo. Ahí, los comensales de Subway depositaron sus envases de PET después de comer. Fue un éxito.

