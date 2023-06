El opositor que es “el ideal” para AMLO

Índice político

Francisco Rodríguez

Una vez más, Andrés Manuel López Obrador se bajó los pantalones…

…y fue en el marco de su matiné, con millones de espectadores…

…quienes escucharon y vieron en medios de comunicación y en redes sociales que sus servicios de espionaje escuchan, siguen los pasos y hasta se meten en las recámaras de sus opositores.

Esto, claro, si es que El gran mentiroso de Palacio de verdad sabe que ya está resuelto quién será el candidato opositor y que este miércoles revelará, sin temor a equivocarse.

Habló de reuniones de los poderosos…

…soslayando que quien ejerce (y mal) el poder es él.

Habló de cónclaves de la oligarquía “corrupta y saqueadora”…

…ocultando que los cuatroteros ya han creado una propia –“bisnes” y corrupción de por medio– que convenenciera y convenientemente convive con la del ancien régime.

“Ahora es Claudio X. hijo, ese es el que va a decidir, todo lo demás es pura faramalla”, acusó AMLO…

… intentando distraer de la verdadera faramalla de las “corcholatas” y, sobre todo, que será él y solo él quien decida cuál de ellas será la abanderada del partido de un sólo hombre en 2024.

Y como sucedió en una cena reciente en el restaurante de la familia Porrúa, a la que asistieron las mentadas “corcholatas” –qué feo las apodó el “destapador” –, apuntó con dedo de fuego a quienes, según él y sus servicios de espionaje “se están poniendo de acuerdo arriba…

“…para tener un candidato y regresar por sus fueros, no tienen programa, nada”…

…como si Marcelo Ebrard, Adán López, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum sí tuviesen uno distinto al de seguir sus instrucciones y prolongar la agonía del país con las “ideotas” dizque transformadoras del propio AMLO.

¿Quién se imagina?, se le preguntó

Y como ya ni los mismos asistentes –como auditorio mayoritariamente “palero” o centaveado– a las matinés creen en las mentiras de AMLO…

…lo interrogaron sobre quién es el candidato que en su cabecita loca le hace ilusión…

…y no por el que realmente dice saber de antemano el tabasqueño.

Pidió tregua de un par de días. Hasta el martes. Hasta este miércoles.

No obstante, el escribidor del Índice Político puede adelantarle el nombre de quién es el candidato opositor “ideal” para AMLO, sin necesidad de costosos aparatos de espionaje:

No. No es Xóchitl Gálvez, a quien muchos padecimos cuando fue delegada en Miguel Hidalgo, y que gracias a Dios tiró la toalla antes de concluir su mandato. No. Tampoco es Beatriz Paredes, quien ha confesado que lo de ella, lo verdaderamente de ella, es sólo la campaña, que no lleva a cabo, pero que sí le deja mucho dinero en “aportaciones”.

No. Sigue usted sin atinarle. Porque no es Lilly Téllez ni su medio centenar de interrogantes.

Y no, ni Gustavo de Hoyos, ni Jorge Luis Preciado, ni Ildefonso Guajardo, ni Alejandro Murat, ni Enrique de la Madrid, ni Claudia Ruiz Massieu, ni Juan Carlos Romero Hicks, ni Gabriel Quadri, ni Silvano Aureoles, ni el muy destacado José Ángel Gurría.

El candidato opositor “ideal” de AMLO, no es otro, señoras y señores que el mismísimo ¡Santiago Creel!

Un target perfecto para tirarle envenenados dardos todos los días.

Vea usted si no es así:

Es descendiente de la odiada oligarquía porfirista…

…güerito, de ojo claro, educado…

…fue secretario de Despacho Presidencial en el foxiato…

…carga con sospechas de ejercer la abogacía protegiendo a los llamados “factureros”…

…y, por si fuera poco, embarazó a la tempranamente finada Edith González –actriz muy popular entre quienes ven telenovelas–, negándole el reconocimiento a la hija de ambos.

¡El blanco ideal!

Para “pegarle” todos los días en las matinés político-etílico-erótico-musicales de Palacio Nacional.

Sin duda, Creel es quien López Obrador quisiera y se imagina.

¿No cree usted?

Indicios

Pues, bien, ya hay show opositor. Lo criticable es que, al igual que el movimiento de un solo hombre, se pasan la Constitución y la ley por el centro y por debajo del Arc de Triomphe en la parisina plaza Charles de Gaulle. Financiamiento y adelanto en los tiempos electorales son, también, su talón de Aquiles. Aunque con este INE… * * * Pero, en honor a la verdad, no hace mucha falta que intervengan y pongan un alto los muchachos de Guadalupe Taddei, si en el caso de la alianza PAN-PRI-PRD con la sociedad su Consejo Electoral Ciudadano anunció que se disolverá, pues el acuerdo original propuesto por los dirigentes del ahora bautizado Frente Amplio Opositor cambió de la noche del lunes a la mañana del martes. Para decepción de muchos, iniciaron con pasos titubeantes, llenos de dudas, interrogantes y hasta de renuncias. * * * Bien dice un muy buen amigo: Eso de empuñar un marro es cosa de hombres, y quienes asaltaron la noche del lunes una joyería en el área del dizque Nuevo Polanco lo hacían con mucha debilidad, casi infantilmente. Mueve a sospecha que, a diferencia de otros establecimientos del ramo, sus propietarios no hubiesen retirado de los escaparates, apenas anocheciendo, los valiosos relojes que suelen usar ricos empresarios y políticos del tipo de Adán López. También entra en la categoría del “sospechosismo” —terminajo inventado por el ya aludido Santiago Creel— la rapidez con la cual el intendente de la policía capitalina, Omar García Harfuch, ha actuado hasta el momento. * * * Muchos relojitos carísimos, pero la “corcholata” tabasqueña también oriunda de Tabasco, entró apenas a una panadería, mordisqueó uno de los “de dulce” ¡y salió sin pagar! ¿No traía cash, como aquel? * * * Otras interrogantes: ¿Y la investigación en torno al atentado en contra de Ciro Gómez Leyva? ¿Ya está resuelto el caso, doña Ernestina Godoy? Y si fuese así, ¿por qué no se atreven a dar el nombre y, si lo tuviera, el apodo del autor intelectual? Sirven para pura… * * * Cada vez más musicales, en la matiné de este martes, la recomendación del “animador” de la fiesta fue “No se va, no se va”, del Grupo Frontera. ¿Mensaje de que su verdadero deseo es permanecer en el cargo más allá de su periodo sexenal? Ojalá y no. Ojalá ya nos cambien las copas y al payaso, ¿no cree usted? * * * Comencé a leer Traición en Palacio, de Hernán Gómez Bruera. Decepciona que casi a cada párrafo el autor escriba que la mayoría de sus informantes se mantienen bajo reserva, en el anonimato, etc. En sus páginas 57 y 58, sin darme el crédito correspondiente, reproduce un fragmento de una de mis publicaciones en el diario El Universal, allá por el año 2000. Sí. Lo escribí yo. Doy la cara. Ojalá muchos de los “valientes” denunciantes también dieran un paso al frente. Entonces sí valdrían la pena los casi 300 pesos gastados en la adquisición de esta obra que parece haber sido escrita por encargo, * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez