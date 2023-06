Segob aplica el 127 a los ministros

Desde el portal

Ángel Soriano

En cumplimiento de lo que establece el artículo 127 constitucional, que establece la obligatoriedad de la secretaría de Gobernación a la vigilancia del cumplimiento de los ordenamientos de la Constitución, la titular del ramo, Luisa María Alcalde Luján, pidió a la SCJN informar sobre las remuneraciones de los ministros que son más elevados que los que recibe el Presidente.

Para dar respuesta tiene un plazo de hasta cinco días y, de acuerdo a la respuesta, se procederá a lo concerniente, toda vez que el mismo presidente López Obrador ha señalado que debe dar una explicación al pueblo de México, porque si hay violación a la norma constitucional debe pedir el cumplimiento de la misma o de lo contrario se convierte en cómplice del incumplimiento.

Esto es de suma importancia, porque los ministros encargados de la aplicación son los primeros en violarla, lo que puede interpretarse no sólo como una desacatado, sino como impartidores de justicia sin autoridad moral para exigir a la sociedad vivir al amparo de la norma, lo que exhibiría al país como una comunidad donde reina el desorden, sin ley, sin autoridad.

Sobre todo cuando los excesivos salarios colocan a los ministros en una posición privilegiada, de máximo lujo, en medio de un gran miseria, violencia y corrupción, flagelos que no se pueden erradicar mientras la autoridad no se conduzca con apego a la Ley y ejemplo de austeridad como lo exigía Juárez, que preside el pleno de un tribunal que actúa al margen de la Ley.

TURBULENCIAS

Da Salinas vo.bo. a candidatos y hay desbandada

De acuerdo a la información que posee el Presidente, el ex mandatario Carlos Salinas de Gortari, a través de Claudio X González Jr., da el visto bueno a las acciones del frente opositor y se consensó ya la candidatura presidencial para el 2024, lo cual ha molestado a intelectuales y políticos que han abandonado las filas de Va por México, inconformes porque el piso no es parejo y se sigue la línea de proteger intereses de poderosos grupos políticos y económicos que han tenido secuestrado al país desde hace varios sexenios, y lo que desean es el retorno a sus privilegios… Desde el escritor Sergio Aguayo hasta la senadora Lilly Téllez, han salido del grupo opositor toda vez que no se han puesto de acuerdo en el método de selección del candidato y pensaron que dado sus luces y sus escándalos son suficientes para imponerse sobre los partidos coaligados para participar en las elecciones del próximo año. “Ya se dieron cuenta de la farsa”, dijo el Presidente que da la batalla para proteger a sus candidatos que recorren el país sin despertar mayor entusiasmo en la población… La Marina, al igual que el Ejército, tendrá el control de aduanas y aeropuertos que estaban en manos de la delincuencia organizada y que controlaban la entrada y salida de mercancías de manera ilegal, sobre todo el contrabando de armas para los grupos delicuenciales que imponen el terror en diversas regiones del país. Ahora, en manos de la Marina, se espera que haya un cambio eficaz y palpable, pues no hay sitio seguro en el país: lo mismo en plazas comerciales de lujo en la ciudad de México que en remotos caminos rurales de la frontera sur, los ciudadanos ya no vivimos con tranquilidad, ni siquiera en las Iglesias o los refugios para los migrantes… De concretarse la candidatura de la senadora panista Xóchitl Gálvez, la científica Claudia Sheinbaum habrá encontrado la horma de su zapato; sobre todo porque una es producto de la cultura del esfuerzo y a hecho campaña al ras de la tierra y otra es formada en la zona urbana y en los cómodos cubículos universitarios…

