Orden del jefe de información: ve a la mañanera

Espacio Electoral

Eleazar Flores

PREGUNTAS-. Con el riesgo de que Jesús Ramírez (el malo, pues el bueno es su tocayo campeón mundial de fut con la sub 17) me vete, mi jefe me ordenó asistir a la MAÑANERA enlistándome las “dos que tres” preguntas para el presidente Andrés Manuel López Obrador…sin falta, aclara.

Pero el Presidente se la pasa hablando de política, le replico al jefe y me advierte, “pues ahora que te responda qué hará para abatir la inseguridad en carreteras y en poblaciones; qué hará para que, sin llegar como en Dinamarca, a los hospitales se les den los medicamentos más solicitados, el tiempo en el que “basificarán” a médicos con lustros de antigüedad y…lo que se acumule.

Debo aclarar a usted, que no tiene porqué saberlo, pero lo hago por si no logro cubrir la orden de mi jefe y me vendrán algunos días de “descanso obligatorio” si no cumplo, pero “será fácil, simplemente observa lo que las y los REPORTEROS MAÑANEROS hacen todos los días…”solo preguntan de política”, le aclaro al jefe, quien raudo y veloz replica: “pues ahí llevas las preguntas” y, de paso, pregunta si alguien va a TENER LOS CALZONES para reconvenir a la dueña de la Conade, Ana Gabriela Guevara, donde hace y deshace pero no paga… no obstante que las atletas ganan medallas de oro.

Lo único que le faltó decirme “hazle como puedas pero no me falles amiguito”, lo conozco bien.

Empezaré por lo último, pues la culpa de lo que se hace y deja de hacerse en la Conade no es de la ex velocista sonorense Guevara, sino de quien la puso y la tolera, como también de quien puso al frente de Notimex a Sanjuana Martínez y luego de un año de huelga, también sigue teniendo el respaldo presidencial en forma ilimitada, por lo visto.

INSEGURIDAD-. La inseguridad es lo que más preocupa a toda la población, pues altera el ritmo de vida de todos, por ejemplo de los transportistas, cuyas unidades llenas de productos de todo tipo sufren asaltos en carreteras donde, ni por equivocación, se ve vigilancia policiaca, y en cuanto a la costa de Guerrero, se denuncian secuestros y desapariciones y ninguna autoridad responde.

Ahora sale la PEREGRINA IDEA PRESIDENCIAL de denunciar a los delincuentes con sus papás y abuelos, si es que no liberan a los empleados de seguridad en Chiapas… hágame favor.

Esto y más preguntan los REPORTEROS MAÑANEROS al Presidente, le insisto a mi jefe de información, quien sin quitar el dedo del renglón me insiste:

Pues ve y solicita, respetuosamente, pero sin aceptar vueltas al asunto, respuestas lo más directas, para que entiendas -sopas- y también entiendan los lectores… de política nada, ¿está claro?. Iré.

elefa44@gmail.com